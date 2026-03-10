Trump mette in pericolo il petro-dollaro

Francesco Silos Labini

Forse non tutti si rendono conto di come funzioni il petrol dollaro: – i paesi arabi producono petrolio (e gas) e lo vendono in dollari – In più i paesi arabi esportano petrolio in Asia (Cina, Giappone, Corea, ecc.) e in Europa questti ·dollari che incassano li mettono nel mercato US, cioè comprano titoli di stato (cioè il debito) e li investono a Wall Street (Microsoft, Nvidia, Data Centers, AI, ecc) in immobili, squadre di calcio ecc ecc. – In cambio gli USA assicurano protezione militare 2/