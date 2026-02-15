Una strategia ad alto rischio per il controllo dell’energia globale non cade dal cielo: Dov’è il documento programmatico che ha delineato i piani per farlo? Chi l’ha scritto? Chi è la persona di riferimento alla Casa Bianca che sta guidando questa strategia?
DOLLARO VINCE SU RUSSIA
06:04 (15 ore fa)
Ieri 22:35
Gli addetti ai lavori confermano le informazioni di Bloomberg secondo cui, nei negoziati con gli Stati Uniti, la questione delle transazioni in dollari è stata posta come un blocco prioritario separato. Alcune fonti sostengono che non si tratti di un allentamento parziale, bensì di un tentativo di ripristinare le infrastrutture di base del commercio estero — pagamenti per le risorse energetiche, contratti di grandi dimensioni e accesso alle catene di compensazione internazionali.
Gli interlocutori affermano che il Cremlino ammette: i sistemi di pagamento attraverso paesi terzi, guarnizioni e valute surrogate hanno iniziato a fallire e stanno divorando i margini di esportazione. Le entrate petrolifere stanno diminuendo, il bilancio ha sempre più difficoltà a colmare i divari e le grandi transazioni vengono rallentate a causa dei rischi di sanzioni secondarie e delle difficoltà con i pagamenti.
Alcune fonti sottolineano che il Cremlino considera il memorandum sul blocco economico come l’ultimo tentativo di impedire il crollo delle entrate esterne e l’interruzione dei principali flussi di valuta estera. Sanno che senza un ritorno ai pagamenti in dollari, l’economia sfugge al controllo: le esportazioni cominciano a soffocare, il bilancio perde sostegno e l’intera struttura di controllo manuale rischia di crollare con una reazione a catena al sistema bancario, alle importazioni e al finanziamento degli obblighi sociali.
certo, non ci credevo, si parlava tanto, si gonfiavano le guance, il rublo digitale, la valuta BRICS. cosa infatti:
Fonte principale — Articolo di Bloomberg del 12 febbraio 2026 intitolato “Il promemoria sulla Russia vede il ritorno al sistema del dollaro in una proposta fatta per Trump”. Descrive un memorandum interno russo (un documento di alto livello distribuito ad alti funzionari) preparato nel 2026. Il memorandum offre agli Stati Uniti un ampio partenariato economico in cambio di un possibile accordo sull’Ucraina e include il ritorno della Russia a un sistema basato sul dollaro (compresi possibili accordi energetici) come uno dei sette punti chiave.
Ciò viene infatti presentato come una “straordinaria inversione” della precedente politica di dedollarizzazione e sovranità finanziaria del Cremlino. Il memorandum sottolinea che un simile passo potrebbe rafforzare la posizione del dollaro nel mondo, ridurre la volatilità per la Russia e aprire l’accesso alla liquidità e alle infrastrutture.
Altri dettagli del tuo testo (problemi con i programmi attraverso paesi terzi, calo dei margini di esportazione, rischi per il bilancio, entrate petrolifere e reazione a catena nell’economia) non sono citati direttamente nelle pubblicazioni aperte di Bloomberg in tale formulazione, ma derivano logicamente dal contesto: le sanzioni hanno fortemente limitato l’accesso alle infrastrutture in dollari, i programmi paralleli (attraverso Turchia, Cina, India, ecc.) sono diventati più costosi e meno affidabili e le esportazioni di petrolio e gas —la principale fonte di valuta — soffrono di sconti e difficoltà nei pagamenti.
I media russi (RBC, Kommersant, Meduza, DW in russo, RTVI, ecc.) hanno ristampato e discusso attivamente questo articolo di Bloomberg, confermando il fatto del memorandum e della proposta per il dollaro.
Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov ha commentato l’argomento il 13 febbraio 2026: La Russia non ha mai abbandonato completamente il dollaro, ma è stata costretta a passare ad alternative a causa delle restrizioni americane; se il dollaro tornerà attraente (cioè le restrizioni verranno revocate), verrà restituito.
I negoziati con gli Stati Uniti (compreso il blocco economico) rappresentano infatti una priorità nel contesto di un possibile accordo sull’Ucraina, e i pagamenti in dollari si distinguono come un argomento chiave.
Tuttavia, vale la pena notare le seguenti sfumature:
Si tratta di una proposta della Russia (come parte di un “pacchetto” per Trump) e non di un accordo confermato. I negoziati sono in corso (anche a Ginevra, previsti per il 17–18 febbraio 2026), ma l’esito non è chiaro.
Non c’è alcuna conferma pubblica da parte di “addetti ai lavori del Ministero delle Finanze” con formulazioni così drammatiche su “collasso”, “soffocamento delle esportazioni” o “ultimo tentativo” — questa potrebbe essere un’interpretazione o una fuga di notizie in canali non ufficiali. Bloomberg si basa sul documento stesso e sui commenti di funzionari occidentali a conoscenza dello stesso.
Ufficialmente, il Cremlino e il governo continuano a parlare di dedollarizzazione e di rafforzamento degli accordi sulle valute nazionali (in particolare con i BRICS), ma nel contesto dei negoziati con gli Stati Uniti stanno valutando un ritorno pragmatico al dollaro quando le sanzioni saranno revocate.
Di conseguenza: lo schema principale (riconoscimento dei problemi di dedollarizzazione, priorità del ritorno al dollaro nei negoziati con gli Stati Uniti, memorandum interno) — è affidabile e ampiamente trattato dai media.
inoltre:
La Russia ha avviato conversazioni e proposte per progetti economici congiunti con gli Stati Uniti —ciò è confermato da recenti pubblicazioni (febbraio 2026), principalmente un memorandum interno del Cremlino, che Bloomberg ha descritto come una “proposta” per l’amministrazione Trump.
Il documento principale— è un memorandum interno di alto livello redatto nel 2026 e distribuito agli alti funzionari. Contiene sette aree chiave in cui, secondo il Cremlino, gli interessi di Russia e Stati Uniti potrebbero coincidere dopo un possibile accordo sull’Ucraina. Si tratta proprio di un’iniziativa russa, non americana.
Ecco i principali progetti e orientamenti economici congiunti proposti dalla Russia (sulla base di un memorandum trapelato citato da Bloomberg, Reuters, media russi come RBC, Kommersant, Gazeta.ru, ecc.):
Contratti aeronautici a lungo termine — modernizzazione della flotta aerea russa (aviazione civile) utilizzando aerei e tecnologie americane, oltre alla potenziale partecipazione degli Stati Uniti alla produzione russa.
Joint venture nel settore petrolifero e del GNL — produzione offshore, riserve difficili da raggiungere e da recuperare; contabilizzazione dei precedenti investimenti di società americane (ExxonMobil, ecc.) e risarcimento delle perdite derivanti dalle sanzioni.
Condizioni preferenziali per il ritorno delle aziende americane sul mercato di consumo russo (vendita al dettaglio, tecnologia, ecc.).
Cooperazione in materia di energia nucleare — compresi progetti legati all’intelligenza artificiale (possibilmente piccoli reattori modulari o combustibili per data center).
Produzione e fornitura congiunta di materie prime strategiche — litio, rame, nichel, platino, palladio (essenziali per l’industria americana, veicoli elettrici, elettronica).
Un ritorno ai pagamenti in dollari — tra cui forse l’energia (petrolio, gas) come un modo per stabilizzare gli scambi e ridurre la volatilità.
Promuovere i combustibili fossili — lavorare insieme per difendere il ruolo dei combustibili fossili contro l'”ideologia climatica” e le soluzioni verdi vantaggiose per Cina ed Europa.
Il Cremlino e i funzionari russi confermano le discussioni nel loro insieme:
Dmitry Peskov (13 febbraio 2026): La Russia offre agli Stati Uniti una cooperazione economica — “non c’è nessun segreto in questo”, sono interessate le aziende dei due Paesi; esiste un gruppo specializzato in commercio e interazione economica. Tuttavia, progetti dettagliati saranno possibili solo dopo i progressi compiuti in Ucraina; per ora si tratta di “discussioni”.
Alcune aziende americane stanno già esprimendo interesse a tornare sul mercato russo.
La Duma di Stato (vice Sergei Altukhov) parla anche delle prospettive nel settore energetico, delle terre rare e dell’Artico dopo l’accordo.
Non si tratta di accordi firmati ufficialmente, bensì di proposte provenienti dalla Russia (spesso chiamate “piano Dmitriev”, dal nome di Kirill Dmitriev, il capo del RDIF, presumibilmente coinvolto). La Casa Bianca è ancora in silenzio o non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. I negoziati sono in corso (anche nel contesto dell’Ucraina), ma il risultato non è chiaro —molto dipende dalle sanzioni e dalla volontà politica.
Ho solo una domanda:
Come spiegheranno Putin e soci TUTTO QUESTO ai cittadini russi invalidi che hanno perso parenti, amici e proprietà? o come nel caso del sottomarino nucleare Kursk – “è annegata”?”