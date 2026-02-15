L’amministrazione Trump rivendica l’ambizione di dominare il settore energetico Gli Stati Uniti stanno cercando di dominare il settore energetico globale e di controllare le rotte attraverso le quali l’energia viene fornita ai consumatori globali. Questa accusa è stata mossa dal Ministro degli Esteri russo Lavrov in un’intervista alla rete televisiva BRICS. L’intervista tocca anche altri aspetti. Gli estratti dell’intervista pubblicati di seguito sono solo quelli che riguardano le questioni energetiche (enfasi aggiunta): Sono quindi emersi molteplici centri di rapida crescita economica, potere e influenza finanziaria e politica. Il mondo si sta rimodellando attraverso la competizione. L’Occidente è riluttante a rinunciare alle sue posizioni precedentemente dominanti. Inoltre, con l’arrivo dell’amministrazione Trump, questa lotta per limitare i concorrenti è diventata particolarmente evidente ed esplicita.

In effetti, l’amministrazione Trump rivendica apertamente la sua ambizione di dominare il settore energetico e di sfruttare i propri concorrenti. Contro di noi vengono usati metodi palesemente ingiusti: le operazioni di compagnie petrolifere russe come Lukoil e Rosneft vengono vietate e si tenta di imporre e limitare il commercio, la cooperazione in materia di investimenti e i legami tecnico-militari della Russia con i nostri principali partner strategici, tra cui l’India e altri stati BRICS.

… Tutti questi scontri geopolitici, insieme ai tentativi di deviare il corso oggettivo della storia, influiscono inevitabilmente sulle relazioni bilaterali. Non li menzionerò tutti; tra questi rientrano le sanzioni, la cosiddetta “flotta ombra” inventata dall’Occidente, i tentativi di trattenere le navi con la forza militare in mare aperto, in palese violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e molto altro.

Le tariffe imposte per l’acquisto di petrolio o gas da determinati fornitori sono ormai diventate all’ordine del giorno. … Ci dicono che il problema ucraino deve essere risolto. Ad Anchorage, abbiamo accettato la proposta degli Stati Uniti. Se la consideriamo “da uomini”, significa che l’hanno proposta loro e noi abbiamo accettato, quindi il problema deve essere risolto. … Finora, la realtà è esattamente l’opposto: vengono imposte nuove sanzioni, si sta combattendo una “guerra” contro le petroliere in mare aperto, in violazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Stanno cercando di impedire all’India e agli altri nostri partner di acquistare risorse energetiche russe a basso costo e accessibili (l’Europa è da tempo al bando) e li stanno costringendo ad acquistare GNL statunitense a prezzi esorbitanti. Ciò significa che gli americani si sono posti l’obiettivo di raggiungere il predominio economico. Inoltre, mentre apparentemente hanno avanzato una proposta riguardante l’Ucraina e noi eravamo pronti ad accettarla (ora non lo sono più), non vediamo alcun futuro roseo nemmeno in ambito economico. Gli americani vogliono assumere il controllo di tutte le rotte per l’approvvigionamento energetico dei principali paesi del mondo e di tutti i continenti.

Nel continente europeo, stanno tenendo d’occhio il Nord Stream, che è stato fatto saltare in aria tre anni fa, il sistema di trasporto del gas ucraino e il TurkStream. Ciò dimostra che l’obiettivo degli Stati Uniti – dominare l’economia mondiale – viene realizzato attraverso un numero piuttosto elevato di misure coercitive incompatibili con una concorrenza leale. Dazi, sanzioni, divieti diretti, divieto di interagire con altri: dobbiamo tenere conto di tutto questo.

Un articolo del New York Times sull’accaparramento di petrolio da parte di Trump in Venezuela solleva, in parte, un’osservazione simile (archiviato): In Cina, una portavoce del Ministero degli Esteri ha dichiarato il mese scorso che Trump stava “intimidendo” il Venezuela affinché rinunciasse al suo petrolio. La Spagna si è unita a cinque paesi latinoamericani, tra cui Messico e Brasile, nel denunciare come illegale “l’appropriazione esterna” delle risorse naturali del Venezuela.

Trump ha cercato di ribaltare la situazione, accusando il Venezuela di “averci portato via il petrolio” e “rubato i nostri beni” nel 2007, quando ha aumentato il controllo statale sulla sua industria petrolifera e ha costretto due delle tre società statunitensi operanti nel paese ad abbandonare i loro progetti, con spese considerevoli. Non è chiaro se questa sia la vera motivazione del signor Trump. Ha rivendicato il diritto degli Stati Uniti a “prendere il petrolio” da altri paesi, dall’Iraq alla Siria alla Libia, sebbene non l’abbia mai fatto in precedenza. Si tratta di una netta rottura con decenni di precedenti, …