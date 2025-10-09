Vediamo cosa s’inventano per impedirlo

Di Marion Solletty e Tim Ross

PARIGI — Non agitatevi ancora, ma forse è il momento di preparare provviste di emergenza.

Il timore di Bruxelles che un membro fondatore dell’Unione Europea viri verso l’estrema destra si è improvvisamente riattivato questa settimana, mentre la crisi politica francese si aggravava, portando uno degli storici alleati del presidente francese Emmanuel Macron a unirsi al coro degli oppositori che gli chiedevano di dimettersi.

Il presidente francese è sotto una pressione straordinaria dopo che l’ultimo tentativo del suo primo ministro di formare un governo funzionante è fallito in sole 14 ore, e con nuove elezioni nei prossimi mesi, se non settimane, che sembrano sempre più probabili.

Sia a livello presidenziale che parlamentare, la vittoria del Rassemblement National di Marine Le Pen è ora decisamente possibile, il che significa che una figura euroscettica di estrema destra potrebbe presto parlare a nome della Francia nelle principali istituzioni dell’UE, aggiungendosi a un coro crescente di voci populiste di destra.

“Abbiamo un continente che ha vissuto la guerra, il lockdown, una sorta di dittatura leggera a Budapest, siamo abituati a continuare a funzionare nonostante molti shock”, ha affermato un funzionario della Commissione Europea, a cui, come altri citati in questo articolo, è stato concesso l’anonimato per parlare apertamente.

Ma “Le Pen è diversa”, ha affermato, riferendosi a una valutazione ampiamente condivisa a Bruxelles secondo cui un cambio radicale nella leadership francese avrebbe conseguenze di vasta portata per l’UE.

Mentre l’estrema destra ha esortato Macron a indire nuove elezioni parlamentari, gli eventi di questa settimana sollevano anche la prospettiva di elezioni presidenziali anticipate se Macron fosse costretto a dimettersi – cosa che ha sempre fermamente escluso, promettendo di rimanere in carica fino alla fine del suo mandato nel 2027.

Se il Rassemblement National accedesse al potere esecutivo in Francia, ciò aumenterebbe significativamente i grattacapi dell’UE, già impersonata al tavolo del Consiglio dall’ungherese Viktor Orbán e dallo slovacco Robert Fico, e probabilmente presto affiancata da Andrej Babiš dopo il suo recente trionfo elettorale nella Repubblica Ceca.

La rinnovata ondata populista minaccia di far deragliare le politiche dell’Unione in settori critici, con preoccupazioni particolarmente acute per la Russia e la politica di difesa. Orbán e Fico si sono entrambi opposti ai tentativi dell’UE di imporre sanzioni a Mosca sin dalla sua invasione su vasta scala dell’Ucraina.

Babiš ha promesso di abbandonare l’iniziativa sulle munizioni per l’Ucraina, di contestare i piani della NATO di aumentare la spesa militare e di confrontarsi con la Commissione sul Green Deal, anch’esso nel mirino di Le Pen.

Il l’uomo di Marine Le Pen, Jordan Bardella, sarà in grado di rivendicare la carica di primo ministro e nominare un governo di estrema destra. |r francese di estrema destra si è costantemente espresso contro l’aumento degli aiuti a Kiev, accusando Macron di essere un guerrafondaio quando, ad esempio, si è opposto al pensiero europeo e ha suggerito di inviare truppe sul terreno in Ucraina.

Sebbene la Francia non sia stata il principale finanziatore di Kiev per gli aiuti militari, la “leadership” retorica di Macron sull’Ucraina è stata un importante motore di sostegno al paese in difficoltà e al rafforzamento delle difese europee, ha affermato un alto funzionario di un governo dell’UE. Una volta che se ne sarà andato, “sarebbe completamente a rischio: sappiamo che Le Pen non continuerebbe sulla stessa linea”.

Il Rassemblement National si è opposto con veemenza alla visione di Macron per quanto riguarda la possibile condivisione dell’ombrello nucleare francese o la messa in comune delle risorse militari con l’espansione della guerra nel continente.

Alla domanda di recente sul canale televisivo LCI se le armi nucleari francesi potrebbero un giorno essere dislocate in Germania o in Polonia, Le Pen ha risposto in modo tagliente: “E poi?”.

Ha anche ribadito le promesse passate di lasciare il comando militare integrato della NATO, pur impegnandosi a continuare a collaborare con gli alleati, compresi gli Stati Uniti, in missioni militari chiave.

Lo scenario peggiore per gli eurofili potrebbe, ovviamente, non materializzarsi mai. Nonostante tutta la sua retorica ottimistica, il Rassemblement National deve ancora dimostrare di poter superare le barriere elettorali che lo hanno costantemente limitato.

Nel peculiare sistema elettorale francese a doppio turno, i partiti devono effettivamente ottenere il sostegno di oltre il 50% degli elettori al ballottaggio per vincere. Questa soglia è stata particolarmente difficile da superare per Le Pen e i suoi sostenitori, con elettori di diverse convinzioni politiche finora motivati ​​a unirsi dietro i candidati tradizionali per tenere fuori l’estrema destra, sebbene con un margine in calo.

Tuttavia, il Rassemblement National ha ottenuto risultati straordinari ed è ora il partito di maggioranza della Camera bassa: 33 per cento!.

https://x.com/SirAfuera/status/1975462750005739910

: Jordan Bardella propone un accordo di governo RN-LR (gollisti) per le prossime elezioni. “Sono in contatto con alcuni membri del LR. Alcuni lo desiderano. Se dovessimo avere una maggioranza assoluta, mi rivolgerò a loro.” (RMC) Questo è senza precedenti.