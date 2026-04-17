Teheran: “Dopo il cessate il fuoco in Libano Hormuz è completamente aperto”.

Onu: a Gaza morte oltre 38.000 donne e ragazze

Oltre 38.000 donne e ragazze sono state uccise nella guerra di Gaza entro la fine del 2025, secondo le stime delle Nazioni Unite, pari a oltre la meta’ dei 71.000 decessi registrati dal Ministero della Salute del territorio. “Tra ottobre 2023 e dicembre 2025, oltre 38.000 donne e ragazze sono state uccise a Gaza, a causa dei bombardamenti aerei e delle operazioni militari terrestri israeliane”, ha dichiarato Sofia Calltorp, portavoce di UN Women, durante una conferenza stampa a Ginevra.

“Tra queste, oltre 22.000 donne e 16.000 ragazze, per una media di almeno 47 donne e ragazze uccise ogni giorno”. “Oltre a un numero impressionante di vittime, quasi 11.000 donne e ragazze a Gaza hanno riportato ferite cosi’ gravi da sopravvivere solo con disabilita’ permanenti”, ha affermato Calltorp.

Ha aggiunto che la guerra ha stravolto le famiglie palestinesi, con decine di migliaia di nuclei familiari a Gaza ora guidati da donne che, avendo perso i mariti, si trovano a dover provvedere al sostentamento delle proprie famiglie “senza reddito, senza sostegno e senza accesso ai servizi essenziali”. Quasi un milione di donne e ragazze sono state sfollate ripetutamente durante il conflitto, mentre quasi 790.000 donne e ragazze hanno vissuto situazioni di insicurezza alimentare di livello critico o catastrofico. Ha affermato che la guerra in Medio Oriente, scoppiata con l’attacco israelo-americano all’Iran il 28 febbraio, ha aggravato le difficolta’ a Gaza, “poiche’ la chiusura dei valichi di frontiera e le restrizioni all’accesso umanitario riducono ulteriormente l’accesso agli aiuti salvavita”.