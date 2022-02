Sui russi che fanno shopping a Milano e minano bitcoin

“Niente più shopping a Milano, niente più feste a Saint-Tropez, niente più diamanti ad Anversa”, ha twittato martedì sera il capo della diplomazia europea Josep Borrel, gongolando sul risultato delle sanzioni europee contro i russi.

Una frase che rivela il livello delle elites olicarco- europeiste: infantile, arrogante, con l’età mentale di cinquenni: con le sanzioni vi portiamo via i divertimenti che tanto divertono noi! Cicca cicca!.

Né Putin né Lavrov né Shoigu soffriranno di tali sanzioni. Sono adulti. Ma una oligarchia di ricconi filo-globalisti e filo occidentali da tempo libero, quella speciale elite, dovrà essere rinazionalizzata-

“I russi possono solo ringraziarlo, Joseph Borrell- nota Karine Béchet-Golovko, analista russo-francese: “Lo shock delle sanzioni dovrà certamente spostare anche le priorità del governo russo verso l’economia reale, essendo il “miracolo dell’economia digitale” virtuale quanto il digitale stesso. Quanto all’utilizzo delle risorse elettriche in Russia, queste saranno sicuramente molto più utilizzate verso settori che consentono lo sviluppo del tessuto economico del Paese, piuttosto che verso Bit Coins [nei paesi dove lì elettricità costa poco, viene consumata in quantità enorme dai “Minatori” di monete digitali, a danno dell’economia nazionale]. Per non parlare della questione della sicurezza nazionale, con lo stato che perde il controllo sulla moneta nazionale aprendosi ai consumi in valuta e agli “investimenti esteri” .

“Insomma, i liberali russi al governo dovranno tornare sulla terra, dove la situazione è molto più complessa della fantasmagoria globalista in cui sono prosperati negli ultimi anni”.

Questo passo di Karine Béchet Golovko rivela che Putin non ha l’intero Establishment dietro di sé; cosa che aveva già segnalato con allarme The Saker: ci sono gli a-patridi con i soldoni, una quinte colonna e una sessta colonna..“Mi aspetto pienamente – scriveva qualche giorno fa The Saker – che gli agenti della CIA/MI6 in Russia (5a colonna: liberali; 6a colonna: emo-marxisti e pseudo-patrioti) scatenino una GRANDE offensiva PSYOP contro Putin personalmente e questa decisione. Gli argomenti includeranno qualsiasi cosa tra “non abbastanza” e “troppo” incluso l’inevitabile “troppo poco e troppo tardi”. Se c’è una cosa che devi sapere su entrambe le colonne 5a e 6a in Russia è che per loro qualsiasi successo di Putin (o anche mentre Putin è al potere) è categoricamente inaccettabile e deve essere negato a tutti i costi. Quindi, mentre affermano di odiarsi, odiano Putin molto di più. In effetti, odiano Putin molto, molto più di quanto amino la Russia. Invito vivamente tutti i lettori a pensare sempre cui bono quando sentirai il loro infinito lamento disfattista !”

Non conosciamo abbastanza le componenti politiche della Russia per chiarire l’allarme di Saker, significativo . Il punto è che secondo lui, Putin ha il piano ambizioso di realizzare – col suo paese economicamente piccolo – “ una nuova architettura di sicurezza in Europa e, quindi, su tutto il nostro pianeta, la fine del globalismo satanico e transumano elaborato dal Gran Reset di Davos. Il che significherà il ritorno al mondo de-globalizzato di prima in qualche misura: meno interdipendenza dall’import export, più produzione autarchica, rinazionalizzazioni, un sistema bancario nazionale e non più quello che domina, speculativo e globale, la riconquista del potere sovrano sulla propria moneta

Lo dice anche Paul Craig Roberts, economista che fu da i Ronald Reagan assunto al governo come Assistente Segretario del Tesoro per la Politica Economica .

Riporto per intero la sua filippica – implicitamente contro quei russi che fanno shopping a Milano e le feste a Saint Tropez:

Ritornare al vecchio e sano ordine mondiale!

“Ieri la Russia ha creato un nuovo mondo. L’Egemone è morto. Oggi Russia e Cina dovrebbero iniziare il loro disimpegno dall’Occidente, pur rimanendo cauti sul fatto che questa melma satanica è in grado di colpire con armi nucleari mentre è in agonia.

“Non c’è niente in Occidente che valga la pena avere.

“I paesi hanno già ceduto le loro industrie più importanti ai cinesi e rinunciato alle libertà civili dei loro cittadini. Come dimostrano i mandati obbligatori Covid, l’Occidente non crede più nei valori che proclama. Le persone che esercitano, o tentano di esercitare, i loro diritti costituzionali alla libertà di parola e di associazione sono etichettate come “terroristi domestici”. Le loro voci vengono represse, vengono licenziati dal lavoro, le loro licenze mediche vengono sottratte, vengono arrestati e imprigionati.

“Il mondo occidentale è stato trasformato in un inferno di tirannia.

“Gli economisti russi, a cui è stato fatto il lavaggio del cervello dai neoliberisti americani, sono, senza rendersene conto, tra i peggiori nemici della Russia.

“Sono stati indottrinati a credere che lo sviluppo economico russo dipenda dall’accesso ai finanziamenti occidentali [come in Italia, ndr.]. Questa è una totale sciocchezza.

“Diversi anni fa, Michael Hudson e io abbiamo chiarito che fare affidamento su prestiti esteri, capitali stranieri, per finanziare il suo sviluppo era la cosa più stupida che la Russia potesse fare.

” Abbiamo chiesto pubblicamente alla banca centrale russa come avrebbe speso dollari o euro presi in prestito in Russia per progetti di sviluppo? I progetti sono, ovviamente, pagati in rubli poiché questa è la valuta nazionale. Cosa trasforma magicamente i dollari e gli euro in rubli?

La banca centrale usa le valute estere che la Russia ha preso in prestito per acquistare rubli nel mercato valutario? Perché farlo quando la banca centrale può creare rubli?

Abbiamo fatto notare alla banca centrale che quando riceve un prestito in dollari o euro, mette la valuta estera nelle sue riserve. Per finanziare il progetto, la banca centrale crea rubli, proprio come fa una banca privata quando finanzia un progetto.

Tutto ciò che fa il prestito estero è appesantire la Russia con il pagamento degli interessi ai creditori stranieri.

Poiché la banca centrale può finanziare i progetti, e finanzia i progetti, creando rubli, non ha senso il prestito estero.

Tutto ciò che fa la Russia quando prende un prestito estero è sostenere una passività senza acquisire un bene. (La banca centrale commette lo stesso tipo di errore quando consiglia al Cremlino di vendere beni russi a stranieri per acquisire valuta estera, il che rende la Russia soggetta a sanzioni!

Poiché la Russia non ha bisogno di valuta estera, dovrebbe mantenere il suo gas naturale per lo sviluppo della Russia e delle economie cinesi e non esaurire le sue riserve vendendo ai suoi nemici occidentali che impongono sanzioni e minacciano in un attimo. Se la Russia vende, dovrebbe vendere in rubli per rafforzare il rublo.

In che forma la Russia detiene il suo prestito estero nelle sue riserve? Non in valuta. Le riserve sono generalmente mantenute nel debito del paese creditore. Ciò significa che prendendo un prestito in dollari, la banca centrale russa detiene buoni del Tesoro statunitensi e, quindi, aiuta a finanziare l’accerchiamento della Russia da parte di Washington. Abbiamo appena visto il governo degli Stati Uniti, la banca centrale e le banche commerciali e quelle dei suoi euro-satelliti confiscare le riserve estere di Donetsk e Lugansk, proprio come sono stati sequestrati i depositi e le riserve dell’Afghanistan, e proprio come la Banca d’Inghilterra ha confiscato le riserve auree del Venezuela a Londra e lo assegnò al cleptocrate cliente designato dagli Stati Uniti Guaidó.

Per ragioni non coerenti con tutta l’economia conosciuta, la banca centrale russa pensa che creare rubli sia inflazionistico a meno che non si carichi di debito estero! Questa pazza idea mostra come la propaganda economica americana abbia privato la Russia del valore della propria banca centrale.

Ormai la banca centrale russa deve distogliere il proprio pensiero dal lavaggio del cervello economico americano. Tuttavia, gli integrazionisti atlantisti cercheranno di mantenere i loro legami americani e continueranno a tradire il proprio paese.

L’Occidente soffre della stessa illusione della banca centrale russa.

L’UE prevede di sanzionare la Russia limitando l’accesso della Russia ai mercati finanziari europei. Washington farà la stessa cosa. La Russia non ha bisogno che le sue banche abbiano accesso a banche europee o americane. Accedi ai vantaggi non della Russia, ma delle banche europee e americane che riscuotono gli interessi dalla Russia. Ancora una volta, perché la Russia dovrebbe pagare gli interessi sui prestiti esteri, i cui proventi restano inattivi nelle sue riserve estere?

L’UE, comprendendo che le sue banche sono i beneficiari, ha limitato le sanzioni alle persone che hanno partecipato al processo di riconoscimento dell’indipendenza delle repubbliche del Donbass e a quelle banche russe che stanno finanziando le operazioni militari russe a Donetsk e Lugansk.

https://sputniknews.com/20220222/eu-seeks-to-limit-russias-access-to-european-financial-markets-1093269568.html

Che stupidità totale. L’esercito russo è finanziato dal bilancio nazionale russo, non dalle banche. Qualsiasi funzionario russo di grado sufficientemente alto per aver partecipato a una decisione del Consiglio di sicurezza che ancora confida che l’Occidente abbia denaro all’estero è così stupido che merita di essere confiscato. In effetti, questi sciocchi dovrebbero essere eliminati dal governo russo.

Russia e Cina sono state sottoposte a un’operazione psichica per cui hanno bisogno dell’Occidente. Questa illusione è la più grande minaccia che devono affrontare, in effetti, che il mondo deve affrontare. Le possibilità per la terza guerra mondiale sono aumentate dai loro contatti con l’Occidente. Questi contatti sfociano in continue accuse, continue provocazioni, che sono pericolose perché possono esplodere in conflitto.

Ormai Russia e Cina dovrebbero sapere che i negoziati con l’Occidente non solo sono inutili ma pericolosi.

Il primo passo verso la riduzione delle tensioni è che Russia e Cina smettano di rispondere alle accuse. Le accuse sono il modo in cui l’Occidente tiene sulla difensiva Russia e Cina, dicendo sempre “no, non l’abbiamo fatto”. Perché si preoccupano di negare? L’Occidente non ci crede mai.

Essere costantemente accusati provoca frustrazione e rabbia. Nei matrimoni è la principale causa di abuso coniugale.

L’unico modo per la Russia e la Cina di fermare gli abusi è smettere di rispondervi.

Russia e Cina hanno i loro obiettivi. Questi obiettivi sono lo sviluppo dei loro paesi e la creazione dei propri blocchi commerciali. Non c’è alcun motivo per contaminare questo progetto con la corruzione occidentale.

Il mondo occidentale non sarà un problema per la Russia ancora a lungo. L’Occidente sta crollando nella sua stessa degenerazione, morendo di odio verso se stesso. L’Occidente disonora i suoi fondatori, i suoi eroi. L’Occidente demolisce i propri monumenti storici, inserisce nella lista nera la propria letteratura classica, insegna l’odio verso se stesso nelle proprie università e scuole pubbliche, e ora si è creato due potenti nemici.

L’Occidente rifiuta i suoi valori. Non ha morale, non ha rispetto per la verità. Il governo degli Stati Uniti ha calpestato la Costituzione. Le scuole di diritto tacciono o incoraggiano la distruzione. Poiché il resto dell’Occidente è un impero americano, tutto va a rotoli con gli Stati Uniti.

È difficile per un paese, un impero, costruire tensioni che portano alla guerra se il nemico prescelto non si confronta con te, non ti risponde. La migliore possibilità di evitare la guerra nucleare è che Russia e Cina tengano d’occhio l’Occidente, ma per il resto ignorino l’Occidente ed evitino di impegnarsi con l’Occidente. Russia e Cina dovrebbero occuparsi dei propri affari”.

Fin qui Craig Roberts:

Quante lezioni di una economia monetaria sana che è stata distrutta, e quanto della lezione del vecchio (82 anni) Craig Roberts riguarda anche l’Italia, che ce la farebbe meglio senza la UE e senza l’euro! e senza economisti alla Draghi…