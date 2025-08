Strage di Bologna? Ha stato Giorgia..

Ripetutto il rituale per coprire l’enormità inconfessabile dietro alla tragedia. Ha dato il via Mattarella “nessuno invochi” – e non poteva essere che lui: ha rispolverato la teoria del carattere fascista della strage di Bologna – tesi ormai notoriamente falsa, fatta per coprire il carattere NATO-Israeliano- francese) dello sterminio -e subito il piddino messo lì a rappresentare “i familiari delle vittime”, di nome Bolognesi, tuona a altissima voce

«Le radici di quell’attentato, come stanno confermando anche le ultime due sentenze d’appello nei processi verso Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, affondano nella storia del postfascismo italiano, in quelle organizzazioni nate dal Movimento Sociale Italiano negli anni cinquanta: Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale oggi figurano a pieno titolo nella destra italiana di Governo». Non poteva essere più chiaro Bolognesi, parlando dal palco in stazione tra gli applausi della piazza, «per questa parte politica, lo stragismo e in particolare la strage di Bologna, rappresentano una macchia da togliere a tutti i costi dalla loro storia, da negare oltre ogni evidenza».

Una calunnia tracotante e odiosa, col toni della guerra civile che ardono di proivocare, da codice penale contro la capo del governo, se ci fosse in Italia una magistratura. Ma quella che c’è ha coperto glli autori della strage incolpando appunto neofascisti, secondo le istruzioni ricevute .

Ovviamente, tutto ciò contribuisce a preparare e giustificare il rovesciamento del governo Meloni, negandogli la legittimità di esistere, secondo le istruzioni emanate dalla UE deep state (il Quartier Generale, come lo ha chiamato Veneziani), conosciute i n anticipo da Cacciari che ha recentemente profetizzato: Il governo Meloni cadrà, la sinistra sia pronta”.

Sul carattere della strage il vostro cronista scrisse un anno fa.

Il presidente Cossiga si scusò pubblicamente col MSI di aver avallato la pista fascista. Altri presidenti. Si intuisce che credeva in Dio, altri presidenti.