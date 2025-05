…. O la Schlein o Le Kul.

Piaccia o no, la Meloni si muove nella grande destabilizzazione globale innescata da Trump e da Zelensky-anglo, sta facendo grande politica. La visita a Samarcanda e poi ad Astana, dove incontrerà anche i governanti del Tagikista n, kirghhizistan, Turkmenistan e Kazakistan , stabilisce rapporti con questo grande retrobottega della Russia dove, senza dar nell’occhio, si può rifornire il sistema industriale italiano delle materie prime energetiche insostituibili del Nemico che la NATO dei “volonerosi” di guerra e la koska estone-lettone ci ha vietato di comprare dalla Russia. Come giù il mondo

Lo si confonri con la politica di suicidio delirante del Kanzler

La Germania promette di “fare tutto” per impedire la rinascita del Nord Stream

Il Cancelliere tedesco Merz: la Germania intende fare tutto il necessario per mantenere fuori servizio il gasdotto Nord Stream 2. Il Nord Stream 2, un progetto da 11 miliardi di dollari per trasportare gas naturale russo dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico seguendo la rotta del Nord Stream, è stato realizzato alla fine degli anni 2010.

All’inizio di questo mese, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha affermato che le sanzioni sui gasdotti Nord Stream 1 e 2 potrebbero far parte del nuovo pacchetto di sanzioni dell’UE contro la Russia.

La Germania intende fare tutto il necessario per mantenere fuori servizio il gasdotto Nord Stream 2, ha dichiarato mercoledì il Cancelliere tedesco Friedrich Merz in una conferenza stampa con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Berlino. “Faremo tutto il possibile in questo contesto per garantire che il Nord Stream 2 non possa essere rimesso in funzione”, ha dichiarato Merz, citato dall’Agence France-Presse (AFP).

