Si chiamava Blum

Matteo D’Amico

E’ MORTO UNO DEI PIU’ GRANDI NEMICI DELLA VITA: LO SCIENZIATO EBREO-FRANCESE ETIENNE-EMILE BAULIEU, L’INVENTORE DELLA PILLOLA ABORTIVA RU-486

Il vero cognome era Blum. Era nato nel 1926 in una famiglia ebrea alsaziana; nipote del rabbino capo di Mulhouse, Felix Blum, cambiò nome mentre partecipava all’esperienza della resistenza francese e lo mantenne dopo la guerra. Durante un tirocinio formativo negli Stati Uniti, incontrò Gregory Pincus, il chimico ebreo-americano che aveva appena messo a punto e commercializzato la pillola anticoncezionale (1960), pillola che nel 1964 era utilizzata all’interno di una coppia su quattro negli USA.

La RU-486 è di fatto utilizzata oggi in Italia per quasi la metà degli aborti. E’ dunque uno strumento di morte che ha concorso a banalizzare l’aborto stesso, a sdrammatizzarlo, a renderlo più facile, nonostante le gravi controindicazioni che presenta e che vengono normalmente molto trascurate.



Sarebbe interessante capire se, eventualmente, il retroterra culturale e religioso ebraico può avere influenzato Baulieu e, prima di lui, Pincus. Portare la pillola e l’aborto in paesi cristiani equivale a sterminare e far crollare demograficamente popoli cattolici da migliaia di anni: qualcuno potrebbe ricondurre tutto ciò all’ avversione del mondo ebraico verso la fede cristiana e verso i popoli che l’hanno incarnata per secoli.

Ma no D'Amico,cosa vai a pensare…

