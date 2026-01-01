Roberto PECCHIOLI

Da bambini, a ricreazione, noi maschietti facevamo qualche gioco poco pacifico, di quelli

che oggi psicologhe, maestre ed assistenti sociali vietano con orrore. In uno ci alternavamo

nel ruolo di prepotente e di vittima. Finiva con il gradasso che schiacciava il piede

dell’avversario, il quale doveva gemere, umiliato: scusa se ho messo il mio piede sotto il

tuo. In questo trapasso tra il vecchio e il nuovo anno ci è parso di essere tornati all’infanzia,

ma non si tratta di un gioco che termina con la campanella del rientro in classe. Il

presidente della repubblica ha graziato uno scafista condannato a trent’anni di carcere per

la sua attività che ha causato decine di morti, oltreché l’invasione del territorio. Un

benemerito, così la pensa una parte, piccola ma significativa, dell’opinione pubblica e

buona parte della Chiesa. Un commerciante che nel corso di una violenta rapina ai suoi

danni uccise dei criminali è stato condannato in via definitiva a quindici anni di carcere.

Siamo certi che per lui non ci sarà grazia, esattamente come non c’è stata giustizia. Al

danno si aggiunge la beffa, giacché dovrà pagare mezzo milione di risarcimento alle

famiglie dei gentiluomini che hanno assaltato la sua attività.

Un predicatore islamista i cui sermoni incitano alla violenza non può essere espulso: la

giustizia (minuscola e non per trascuratezza dello scrivano) ha sentenziato che potrebbe

chiedere asilo politico. Sarebbe un rifugiato, una figura intoccabile, pressoché sacrale. La

consulta – la corte strapagata di quindici insigni difensori della Sacra Costituzione Più

Bella Del Mondo ( qui ci vogliono le maiuscole) ha rigettato un ricorso contro le

vaccinazioni e le norme anti Covid in nome della Scienza ( come sopra). Dunque non siamo

padroni del nostro corpo. Come non siamo legittimi titolari dell’educazione e della vita dei

nostri figli minori, che ci possono essere sottratti dalla spada della legge se vivono nel

bosco anziché in un casermone popolare o in una villetta a schiera.

I carabinieri che inseguirono alcuni giovinastri nordafricani fuggiti da un posto di blocco

dovranno affrontare l’accusa di omicidio stradale. Consiglio non richiesto alle forze

dell’ordine: limitatevi a fare la multa a cittadini italiani per modeste infrazioni.

Pagheranno sacramentando ma non dovrete assumere avvocati e non vi rovinerete vita e

carriera. L’accusa di eccesso di legittima difesa pende sul capo di chiunque protegga se

stesso, la sua famiglia, la casa, gli averi e il lavoro da bande multietniche. Intanto Gianni

Alemanno, un politico che ha mollato il sistema di cui fu parte, è da un intero anno in

carcere – e non è finita- per un reato evanescente recentemente affievolito, il traffico di

influenze. Le porte del carcere si chiudono per gente normale , si aprono per legioni di

farabutti che fanno benissimo a delinquere, tanto non pagheranno granché per i loro reati.

Si insiste con il femminicidio – l’omicidio aggravato dal sesso della vittima in spregio alla

generalità della legge- ma se reati sessuali sono commessi da stranieri stranamente la

mano della giustizia diventa morbida, nel silenzio del coro femminista. Ciascuno ha

esperienze che dimostrano l’evidenza: dobbiamo chiedere scusa per essere vittime. Ci

schiacciano i piedi e molto altro, ma che sarà mai. Colpa nostra: abbiamo incautamente

attraversato la strada di prepotenti, violenti, arroganti. Scontato concludere che viviamo

nel mondo al contrario . Più serio domandarci perché e fare anche autocritica. Il potere ci

vuole inermi, per non dire schiavi. Inermi, flaccidi, senza la volontà e la possibilità di

difendere ciò che è nostro e coloro che amiamo. Dicono che altrimenti ci sarebbe il Far

West. Argomento risibile in sé e nello specifico. Non è chi si difende ad avere invaso il

perimetro ( sacro!) della casa, della famiglia, del lavoro e della “roba” conquistata

onestamente. Ladri, rapinatori, violenti devono temere che, prima delle istituzioni,

esistono padri, capifamiglia, commercianti, uomini e donne d’onore pronti a difendere ciò

che è loro. La cassa mutua dei mascalzoni la alimentino con il denaro delle mafie, non con i

risparmi di chi ha premuto il grilletto per necessità, non per sporco mestiere.

Lo Stato –maiuscolo per non confonderlo con un participio passato- vuole il monopolio di

tutto: coadiuvato da un esercito a stipendio di psicologi, terapeuti, sociologi ed “esperti “ (

vil razza dannata più dei cortigiani di Rigoletto) ci spiega come qualmente allevare i figli;

ci intima divieti, ci impone obblighi sanitari non a scienza certa . La stessa consulta ha

parlato, a proposito della pandemia, di conoscenze disponibili al momento. Lo Stato ci

processa se ci difendiamo e sempre più spesso per lesa maestà, se non siamo d’accordo con

i suoi decreti. Ci disarma innanzitutto culturalmente, ci rende dipendenti da graziose

concessioni, sostitute degli obsoleti diritti sociali. Con l’indice accusatore e fiero cipiglio

nega finanche i pannoloni a chi ha subito l’ablazione della prostata poiché l’incontinenza

non è “stabilizzata”, ossia li fornirà quando il problema sarà in via di soluzione. E’ capitato

di recente a un familiare di chi scrive.

Che ci volete fare, sono le “regole”, sibilano al di là dello sportello gli impiegati d’ordine del

potere. Appunto, ne abbiamo abbastanza delle regole. Molte sono sbagliate in radice: è la

conseguenza del diritto positivo, per cui diventa legale qualunque cosa piaccia qui e adesso

al sistema dominante, purché siano state rispettate le procedure. Altre sono giuste ma

formulate in modo che possano essere interpretate nelle maniere più disparate e perfino

opposte. Eppure ci insegnano che le leggi sono nate per tutelare i deboli. Lo stesso padre

del liberalismo, Adam Smith, richiedeva norme chiare , scritte in linguaggio accessibile,

non astruserie per addetti ai lavori, pensate per fornire argomenti ai cavilli di una

numerosa casta di periti del diritto litigiosa per interesse.

C’è chi incolpa le toghe rosse. Un’altra banalità. Se le leggi non fossero in numero

esorbitante e spesso contrastante , se non avessero una selva di eccezioni e riferimenti ad

altre norme, se il sacrosanto garantismo non fosse impugnato come arma ideologica o

scappatoia furbesca (fatta la legge trovato l’inganno, recita la saggezza popolare) l’ordine

giudiziario non avrebbe la clamorosa discrezionalità che giustamente fa paura agli onesti.

Di più: finiamola di credere alla trappola buonista diffusa dal potere. La magistratura è il

principale cane da guardia del sistema sotto ogni regime. Se viene graziato uno scafista

assassino mentre è gettato in gattabuia e rovinato economicamente un commerciante

rapinato è perché “vuolsi così dove si puote ciò che si vuole”. Colpirne uno per educarne

cento. Il verso dantesco finisce con “ e più non dimandare”, ovvero taci e ubbidisci. La

differenza è che nella Commedia la volontà evocata è quella divina. Noi abbiamo il dovere

di “dimandare” (viviamo in democrazia, dicono) e cambiare le cose. Soprattutto dovremmo

sostituire con la nostra – noi, il popolo- la volontà maligna di chi opprime.

Qui casca l’asino, anzi la pecora. Ci hanno resi inermi, adattivi, deboli, esausti moralmente,

fisicamente, culturalmente, portati a credere che il potere ( sempre più spesso non è lo

Stato, braccio secolare di cupole estranee) persegua, indipendentemente dalle ideologie, il

bene comune. Non è così, e tutte le credenze su libertà democrazia, tolleranza, giustizia ,

legalità sono auto inganni. Una vecchia battuta suggerisce che non per caso la scritta “ la

legge è uguale per tutti” nei tribunali sia alle spalle dei giudici e non di fronte a loro. In

mille modi ci hanno trasformati in gregge dilaniato da lupi senza che possa – e voglia, e

sappia !- difendersi. Chiediamo scusa ogni dì per avere messo i piedi sotto gli stivaloni di

chi comanda. Nel gioco noi bambini ci scambiavamo i ruoli. E nella realtà