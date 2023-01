“Questa volta è differente”

Fino a quando non ha deciso di affrontare Mosca con una minaccia militare esistenziale in Ucraina, Washington ha limitato l’uso della potenza militare americana ai conflitti che gli americani potevano permettersi di perdere, guerre con oppositori deboli nel mondo in via di sviluppo da Saigon a Baghdad che non rappresentavano una minaccia esistenziale alle forze statunitensi o al territorio americano.

Questa volta – una guerra per procura con la Russia – è diversa.

Contrariamente alle speranze e alle aspettative iniziali dei wahingtoniani, la Russia non è crollata internamente né ha ceduto alle richieste dell’Occidente collettivo per un cambio di regime a Mosca. Washington ha sottovalutato la coesione sociale della Russia, il suo potenziale militare latente e la sua relativa immunità alle sanzioni economiche occidentali.

Di conseguenza, la guerra per procura di Washington contro la Russia sta fallendo. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin è stato insolitamente sincero sulla situazione in Ucraina quando ha detto agli alleati in Germania alla base aerea di Ramstein il 20 gennaio: “Abbiamo una finestra di opportunità qui, da qui alla primavera”, ammettendo: “Non è un lungo tempo.”

Alexei Arestovich , consigliere recentemente licenziato del presidente Zelensky e “Spinmeister” non ufficiale, è stato più diretto. Ha espresso i propri dubbi sul fatto che l’Ucraina possa vincere la sua guerra con la Russia e ora si chiede se l’Ucraina sopravviverà alla guerra. Le perdite ucraine – almeno 150.000 morti di cui 35.000 dispersi in azione e presunti morti – hanno fatalmente indebolito le forze ucraine risultando in una fragile posizione difensiva ucraina che probabilmente andrà in frantumi sotto il peso schiacciante dell’attacco delle forze russe nelle prossime settimane.

Le perdite materiali dell’Ucraina sono altrettanto gravi . Migliaia di carri armati e veicoli corazzati da combattimento di fanteria, sistemi di artiglieria, piattaforme di difesa aerea e armi di tutti i calibri. Questi totali includono l’equivalente di sette anni di produzione di missili Javelin . In un ambiente in cui i sistemi di artiglieria russi possono sparare quasi 60.000 colpi di tutti i tipi – razzi, missili, droni e munizioni a guscio duro – al giorno, le forze ucraine hanno difficoltà a rispondere a queste salve russe con 6.000 colpi al giorno. Nuove piattaforme e pacchetti di munizioni per l’Ucraina possono arricchire la comunità di Washington, ma non possono cambiare queste condizioni.

Com’era prevedibile, la frustrazione di Washington per il fallimento collettivo dell’Occidente nell’arrestare l’ondata della sconfitta ucraina sta crescendo. In effetti, la frustrazione sta rapidamente cedendo il passo alla disperazione.

Michael Rubin , un ex incaricato di Bush e accanito sostenitore dei conflitti permanenti americani in Medio Oriente e Afghanistan, sfogò la sua frustrazione in un articolo del 1945 affermando che “se il mondo permette alla Russia di rimanere uno stato unitario , e se permette al putinismo di sopravvivere Putin, quindi, dovrebbe consentire all’Ucraina di mantenere la propria deterrenza nucleare, che aderisca o meno alla NATO”. A prima vista, il suggerimento è avventato, ma la dichiarazione riflette accuratamente l’ansia nei circoli di Washington che la sconfitta ucraina sia inevitabile.

I membri della NATO non sono mai stati fortemente uniti dietro la crociata di Washington per indebolire fatalmente la Russia. I governi di Ungheria e Croazia stanno semplicemente riconoscendo l’ opposizione dell’opinione pubblica europea alla guerra con la Russia e la mancanza di sostegno al desiderio di Washington di posticipare la prevedibile sconfitta dell’Ucraina.

Sebbene solidale con il popolo ucraino, Berlino non ha sostenuto la guerra totale con la Russia per conto dell’Ucraina. Ora, anche i tedeschi sono a disagio per la condizione catastrofica delle forze armate tedesche.

Il generale in pensione dell’aeronautica tedesca (equivalente a quattro stelle) Harald Kujat , ex presidente del Comitato militare della NATO, ha criticato severamente Berlino per aver permesso a Washington di trascinare la Germania in conflitto con la Russia, osservando che diversi decenni di leader politici tedeschi hanno attivamente disarmato la Germania e quindi privato Berlino di autorità o credibilità in Europa. Sebbene attivamente soppressi dal governo e dai media tedeschi, i suoi commenti stanno risuonando fortemente con l’elettorato tedesco.

Il fatto schietto è che nei suoi sforzi per assicurarsi la vittoria nella sua guerra per procura con la Russia, Washington ignora la realtà storica. Dal XIII secolo in poi, l’Ucraina è stata una regione dominata da potenze nazionali più grandi e potenti, siano esse lituane, polacche, svedesi, austriache o russe.

All’indomani della prima guerra mondiale, furono concepiti progetti polacchi falliti per uno Stato ucraino indipendente per indebolire la Russia bolscevica . Oggi la Russia non è comunista, né Mosca cerca la distruzione dello Stato polacco come fecero Trotsky, Lenin, Stalin e i loro seguaci nel 1920.

Allora, dove sta andando Washington con la sua guerra per procura contro la Russia? La domanda merita una risposta.

Domenica 7 dicembre 1941, l’ambasciatore statunitense Averell Harriman era con il primo ministro Sir Winston Churchill a cena a casa di Churchill quando la BBC trasmise la notizia che i giapponesi avevano attaccato la base navale statunitense a Pearl Harbor. Harriman era visibilmente scioccato . Ha semplicemente ripetuto le parole: “I giapponesi hanno fatto irruzione a Pearl Harbor”.

Harriman non doveva essere sorpreso. L’amministrazione Roosevelt aveva praticamente fatto tutto ciò che era in suo potere per spingere Tokyo ad attaccare le forze statunitensi nel Pacifico con una serie di decisioni politiche ostili culminate nell’embargo petrolifero di Washington durante l’estate del 1941.

Nella seconda guerra mondiale, Washington è stata fortunata con tempismo e alleati. Questa volta è diverso. Washington e i suoi alleati della NATO stanno sostenendo una guerra in piena regola contro la Russia , la devastazione e la disgregazione della Federazione Russa, nonché la distruzione di milioni di vite in Russia e Ucraina.

Emozioni di Washington. Washington non pensa, ed è anche apertamente ostile all’empirismo e alla verità . Né noi né i nostri alleati siamo pronti a combattere una guerra totale con la Russia, a livello regionale o globale. Il punto è che se scoppia la guerra tra Russia e Stati Uniti, gli americani non dovrebbero essere sorpresi. L’amministrazione Biden ei suoi sostenitori bipartisan a Washington stanno facendo tutto il possibile per realizzarlo.

Douglas MacGregor

Douglas Macgregor, colonnello (in pensione) è un membro anziano di The American Conservative , l’ex consigliere del Segretario alla Difesa nell’amministrazione Trump, un veterano decorato e autore di cinque libri.

