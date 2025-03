Questa è miseria per ciascuno di noi. Concretamente.

Posto qui due dati di benemeriti ed esperti blogger:

A gennaio l’Italia segna il 24esimo mese consecutivo di calo della produzione industriale: -0,6% rispetto a gennaio 2024. 2 anni consecutivi di crollo della produzione industriale (Gilberto Trombetta)

Filippo Burla: è un crollo di tutta Eu, aggravato dalla doottrina di asusterità (no debito) e anti-inflazionee imposta dalla Germania e dagli altri Tirchi

Lagarde: «La recente disinflazione è stata ottenuta a un costo relativamente basso» Il costo “relativamente basso:



E non sperate nella rèresa tedesca come stimolo

Il piano di riarmo tedesco non avrà effetti sulla crescita economica, sembra banale ma meglio ripeterlo. Oggi su @LaVeritaWeb .

Una caduta così lunga, pronunciata ed ormai strutturale della produzione industriale ha conseguenze dirette sulla vita di ciascuno di noi, siamo o no operanti nel settore. Il sistema economico-sociale chiamato Italia nelsuo insieme ha enormemente meno fondi per pagare da fuori ciò che gli manca. In primo luogo l’energia che importiamo a prezzi quintupli rispe tto a prima.

Vorrei che ciascuno di noi facesse un sforzo personale di previsione. Il riscaldamento invernale non sarà più sicuro e continuo ; anche l’acqua calda per la doccetta serale non sarà più certa , e se si entra in una economia di guerra come vogliono i dementi loro, anche il gas per cuocere l’amata pastasciutta sarebbe razionato e fornito solo per alcune ore. La scarsità di gasolio, con cui funzionano i trattori, si rifletterà in scarsità alimentare – e nel razionamento con tessere annonarie,, come avvenne durante la seconda guerra mondiale?

E tutto questo ha come causa prima il fatto che per obbedire a Biden abbiamo troncato l relazioni economico-commerciali con la Russia, insostituibile; e adesso che Trump cessa le ostilità con Putin, i nostri padroni e anche il governo Meloni persistono, suicidi, a trattar la Russia come il Nemico invece di affrettarci a riaprire i rapporti con tane scuse per gli insu+lti che continua a ricevere dal Palerimtano. Armandoci contro essa e perpetuando la guerra per conto nostro..

