Prima che passi  il 25 aprile

Posto il testo firmato da Marcello Veneziani su La Verità, e per il quale,quando la “democrazia UE” sarà totale e compiuta, verrà arrestato.

Effettivamente il fascismo fu un semi-socialismo di successo al contrario del giudeo-bolscevismo instaurato a Mosca: perché là i giudeo-bolscevici si rivelarono immediatamente meno preoccupati di “far funzionare” il sistema marxiano che sterminare i milioni di goym a forza di colpi alla nuca, internamenti di masse umane nell’Arcipelago Gulag (il più gigantesco sistema concentrazionario creato nella storia), stermini per fame (contro i Kulaki), q di conseguenza carestie, abbassamento tragico del benessere d’alto livello e la proverbiale abbondanza alimentare e d’altro di cui la popolazione russa godeva sotto lo Zar, rovina delle industrie fiorenti, razionamenti e file per procurarsi i beni di consumo divenuti rari, crisi degli alloggi permanente e coabitazione forzata delle famiglie col corollario di delazioni favorite dal KGB…che inquadrava 500 mila judei.

Ricordiamoci che nelle sequele della crisi del ’29 il Duce (su indicazione di Beneduce) nazionalizzò le tre banche maggiori invece di riempirle di denaro pubblico come pretendevano con alte grida i banchieri loro padroni; e divenute statali funzionarono meglio di prima ponendooooooooo le basi finanziarie delll’IRI, altro semi-spcialismo di sucesso.

Ce n’era abbastanza per definire il fascismo Male Assoluto: compito reso più urgente dal fatto che il sistema, come nota Veneziani, acquista va prestigio internazionale e venne imitato come modello, a cominciare dalla Germania di Hitler (che ammirava e venerava Mussolini e applico sistema con superiore perfezione germanica), dal Giappone, da Spagna e Portogallo ….

E NEGLI STESSI Stati Uniti, dove è il caso di ricordare le immani manifestazioni di massa in uniformi naziste e borghesi col braccio teso… la stessa architettura pubblica USA cominciò a copiare lo stile architettonico del fascismo. Vei la sede dello FBI e sulla Diga Hoover, che Roosevelt fece costruirene deserto di Las Vegas per dar lavoro alle maree di disoccupati creati dal 29. apparvero sculture di aquile littoriie…Oggi, scrive un blogger, ci occorre un nuovo25 Aprile

Sono sicuro che Veneziani verrà arrestato. Già si vedono le prime maifestazioni di “DemocrUE”:

Qui un sarcastico blogger:

Meno male che i tempi del fascismo sono passati. A quell’epoca non potevi esprimere un’opinione discordante senza rimetterci il lavoro e lo stipendio. Tempi bui, che grazie alla Costituzione e ai nostri governi democratici sono terminati…

Qui unaltro segnale da Marcello Foa e Pter Gomez:

Von der Leyen tira dritto e scavalca la Plenaria sul piano di riarmo: ignorati il parere legale e il voto del Parlamento

Quanto sta avvenendo a Bruxelles è gravissimo e i media, anziché denunciare improbabili revanscismi fascisti in Italia, dovrebbero insorgere e suonare l’allarme sulle tendenze palesemente sempre più autoritarie della Commissione europea. Ma quando si tratta di Ursula Von Der Leyen sono sempre straordinariamente distratti. Cercate questa notizia su altri siti di grandi testate. Non la troverete.

La “DemocrUE totale” sarà Antifascista al Cubo, infattti si ispira al giudeo-bolscevismo NELLA CREAZIONE DELIBERATA DI MISERIA E FAME e distruzione dell’ecinoomia industriale.

Come annuncia DWN

Passaporto digitale dei prodotti: cosa prevede l’UE e cosa significa per le aziende

L’Unione Europea vuole preservare le risorse e ridurre le emissioni e gli sprechi. A tal fine sta pianificando il cosiddetto passaporto digitale dei prodotti (DPP), che dovrebbe contribuire a ottimizzare il ciclo economico. Dovrebbe contenere tutti i dati rilevanti per il prodotto ed essere reso trasparente per tutti coloro che sono coinvolti nell’intero processo economico. Scopri qui cos’è esattamente il DPP, cosa significa per i consumatori e le aziende, come dovrebbe essere implementato e cosa bisogna tenere in considerazione

come annuncia l’ANSA

L’Ue chiude con l’energia russa, ‘da maggio l’addio’ Von der Leyen a Londra annuncia la roadmap e guarda al gnl Usa

L’addio alle importazioni russe – già promesso entro il 2027 nel nome del Green deal – si consumerà al ritmo di una roadmap attesa il 6 maggio per chiudere con la dipendenza da “una potenza ostile”. La rotta è tracciata: più rinnovabili e nuove alleanze per voltare pagina. E, s

Quanto ai combattenti per il 25 Aprile, pensate che vengano a liberarci?

