Pepe Escobar: l’Occidente scombussolato

Neo-Caligola Trump, noto anche come il campione indiscusso dei dazi doganali del mondo, sembra sorpreso che l’Iran non abbia capitolato.

Non c’è da stupirsi. Nessun adulatore sprovveduto tra la sua sorprendentemente mediocre cerchia ristretta è intellettualmente attrezzato per spiegare al neo-Caligola, a suon di frasi ad effetto, i fondamenti dello sciismo.

Ma la situazione peggiora. Ciò che in realtà è sul tavolo imperiale è il ritorno di Total War come copertura politica, a vantaggio di una fetta considerevole dell’oligarchia anglo-americana/atlantista, massicciamente corrotta e perversa.

I “negoziati” di Ginevra sono stati un fallimento. La guerra alla Russia è stato il leitmotiv della Conferenza sulla sicurezza di Monaco. La “grande armata” concentrata non lontano dal Golfo Persico cammina, parla e naviga come se Stati Uniti e Israele fossero pronti ad attaccare l’Iran.

Anche considerando un possibile ultimo tentativo a Ginevra venerdì, e anche considerando l’assenza di una capitolazione iraniana, lo scenario più plausibile resta il TACO.

Perché un attacco all’Iran, che porterà a una risposta devastante, sancirà la sconfitta dei repubblicani alle elezioni di medio termine e il neo-Caligola diventerà un’anatra zoppa e soggetta a dazi.

Tutto il dramma ruota attorno all’imperativo immediato di distogliere l’attenzione dai dossier Epstein, ovvero dallo scontro tra gli Stati Uniti dell’Isola di Epstein e il Collettivo Epstein Occidentale. Il sindacato Trump-Bibi-Epstein deve cambiare la narrazione.

Negli Stati Uniti regna una gigantesca bolla speculativa; storicamente, l’Impero del Caos, del Saccheggio e degli Attacchi Permanenti entra sempre in guerra dopo l’esplosione di una bolla. Il Dipartimento delle Guerre Eterne avrà un budget aumentato del 50% nel 2027.

Eppure le guerre devono iniziare ora. Il complesso industriale-militare, o meglio il MICIMATT, come memorabilmente definito da Ray McGovern (complesso militare-industriale-congressuale-intelligence-media-accademico-think tank) è l’unica valvola di sfogo per un turbo-capitalismo occidentale che arranca economicamente e con la sua “credibilità” a un metro e ottanta di profondità.

Il nuovo paradigma – nessuna regola, caos internazionale – è ormai nudo. È supremamente, pornograficamente predatorio: l’ethos di Epstein lo cattura alla perfezione.

E la storia si ripete, sempre come una farsa: la guerra per procura contro la Russia in Ucraina continuerà. È un’ossessione dell’”élite” europea. E proprio come nel 1941, riguarda le immense risorse naturali della Russia.

Quindi Nietzsche aveva ragione, come al solito, già nel 1888. Stiamo vivendo gli spasimi della caduta dell’Occidente postmoderno nel nichilismo. La post-verità, in un’altra perla poetica di (in)giustizia, è rispecchiata dalla Verità Sociale.

Scombussolami, tesoro

Il nostro attuale profondo e oscuro malessere potrebbe essere facilmente analizzato come la conclusione logica di un lungo processo che comprende l’impero persiano, le guerre greco-persiane, il loro impatto sulla cultura greca, l’ellenismo, l’impero romano, l’emergere del cristianesimo e dell’Islam, le crociate, il Rinascimento, l’era delle scoperte che superò il commercio intra-eurasiatico, la rivoluzione industriale, l’Illuminismo, l’indipendenza americana, la rivoluzione francese, l’idealismo tedesco, le rivoluzioni del 1848, Nietzsche, la prima e la seconda guerra mondiale.

Nel corso di due millenni, Platone e Aristotele hanno fornito l’architettura filosofica di questa tradizione. Poi, già nel 1945, l’intero edificio è crollato. Il capitalismo liberale e la “democrazia” americana si sono imposti come verità inconfutabili, ponendo fine allo spazio per un dibattito ideologico sostanziale.

La fine dell’URSS ha dato vita alla suprema assurdità della “fine della Storia” – e quindi alla fine del pensiero critico. Solo ora, con l’ascesa della Cina, l’Occidente è costretto a tornare alla Storia, di cui d’ora in poi sarà per lo più uno spettatore. L’Occidente collettivo e frammentato ha perso per sempre la capacità di localizzarsi storicamente. L’Occidente è ora sotto il totale dominio del Discombobulatore.

La logica del discombobulatore si applica, ad esempio, al suicidio energetico dell’UE. L’Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), con sede in Ohio, ha recentemente stimato che gli Stati Uniti potrebbero arrivare a coprire fino all’80% delle importazioni di GNL dell’UE entro il 2030. Ciò si collega all’accordo commerciale annunciato lo scorso luglio, che impegna l’UE ad acquistare l’enorme cifra di 750 miliardi di dollari in prodotti energetici statunitensi entro il 2028.

La perdita del gas russo a basso costo e la dipendenza dal GNL, incredibilmente costoso, dell’Impero del Caos è la campana a morto per l’industria in tutta l’UE. Chiusure e fallimenti sono già la norma, soprattutto nell’ex potenza industriale tedesca. Chiamatelo il Trionfo della Deindustrializzazione.

Nel frattempo, gli attori razionali del RIC (Russia-India-Cina) investono in un complesso sviluppo strategico.

Questo è il segnale di una congiunzione tra l’intelligente impegno tattico della Russia, una promessa usata come leva, con alcuni domini del dollaro statunitense; la costante espansione dello yuan internazionalizzato; l’India che sfrutta anch’essa le relazioni con gli Stati Uniti, promuovendo al contempo l’architettura del sistema di pagamento dei BRICS; e la sicurezza marittima interconnessa, come nelle esercitazioni navali Russia-Cina-Iran.

La concezione delle cinque sfere di influenza prevista dalla strategia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti sta già naufragando: Stati Uniti, Russia, Cina (entrambe designate come nemiche), India e Giappone (vassallo degli Stati Uniti).

L’NSS insiste sul fatto che “la sicurezza, la libertà e la prosperità del popolo americano sono direttamente collegate alla nostra capacità di commerciare e di essere implicati in una posizione di forza nell’Indo-Pacifico”.

Modi, premier indiano in Cina

Quindi, in realtà, si tratta di una minaccia di guerra, non di un’offerta geoeconomica. Persino l’India se ne rende conto. Qualcosa di totalmente in linea con il bisogno imperiale primario e disperato di risorse naturali e di controllo di territori strategici.

La resa dei conti definitiva

Il Nuovo Grande Gioco si evolve, ma il campo di battaglia chiave è già definito: Stati Uniti-Cina. Tutto il resto è subordinato a esso. Neo-Caligola visiterà la Cina all’inizio di aprile. Che spettacolo!

Neo-Caligola cercherà, sotto pressione, di concludere una sorta di grande accordo per assicurarsi il predominio del dollaro statunitense. Fallimento clamoroso garantito, poiché l’Impero del Caos continua a cercare di costringere la Cina quando ha disperatamente bisogno della sua cooperazione.

Ciò che conta davvero per Pechino è internazionalizzare lo yuan, costruendo al contempo un corridoio dopo l’altro sostenuto dall’oro. E usando la sua potenza di fuoco finanziaria con discrezione, che si tratti di limitare le esportazioni di argento o di svendere i titoli del Tesoro statunitensi.

Pechino sa fin troppo bene che la pila di bolle speculative americane può essere sostenuta solo da un ferreo controllo oligarchico e da un’infinita stampa di denaro. Non esiste un piano B.

Portaerei USA perl’attacco all’Iran

Siamo già entrati in una nuova fase storica: senza esclusione di colpi; senza perifrasi; senza nemmeno un tentativo di giustificare alcunché. Questo vale, ad esempio, per la pirateria da parte degli americani – e in una certa misura degli europei – ai danni delle risorse navali russe.

L’Iran rispecchia la resa dei conti definitiva: o prevale l’imperialismo sionista-americano, oppure prevale la sua multipolarità, rappresentata dal partenariato strategico Russia-Cina e dai BRICS.

Non c’è quindi da stupirsi che l’onnipresente campo di battaglia sia destinato a diventare ogni giorno più feroce.

(Ripubblicato dalla Strategic Culture Foundation (Fonte)

Traduzione: Luciano Lago