PCB: La fase attuativa avviata da Bergoglio –  la tomba della Chiesa cattolica.

Nel 2019, l’illegittimo papa Bergoglio ha intronizzato il demone Pachamama in Vaticano. Così facendo, ha commesso un atto pubblico di apostasia. Purtroppo, molti cattolici, avvelenati dallo spirito del Vaticano II che proclamava il rispetto per le altre religioni, di fatto anche per i loro demoni, non lo considerano più un peccato. Poco dopo, ha avviato il cammino sinodale. All’inizio, ha strategicamente nascosto la sua intenzione di ottenere la legalizzazione del gridante al cielo peccato di sodomia nella Chiesa.

Il 18 dicembre 2023, questo falso papa ha emesso la cosiddetta dichiarazione dottrinale Fiducia supplicans, nella quale annulla i principi morali e i comandamenti di Dio e della Chiesa. Si tratta di benedire il peccato di sodomia, legato all’intera ideologia LGBTQ anti-divina. Le conferenze episcopali dei vari paesi che l’hanno adottata si sono chiaramente allontanate dalla dottrina cattolica e dalla Chiesa.

Ciò ha portato alla situazione più tragica nella storia della Chiesa. Perché? Perché la separazione di Bergoglio dal Vangelo e la proclamazione di un antivangelo sodomitico sono una ribellione aperta contro Dio e l’avvio del processo di satanizzazione. Non può nemmeno essere paragonato allo Scisma di 1.000 anni fa o alla Riforma di Lutero di 500 anni fa. Il papato viene utilizzato oggi per trasformare globalmente la Chiesa cattolica nella prostituta dell’Anticristo. Il cammino LGBTQ di Bergoglio può essere paragonato al peccato di Lucifero – Satana – e dei suoi angeli orgogliosi – i vescovi traditori (cfr. Ap 2-3), che si sono ribellati a Dio sotto la sua guida e così gli angeli sono diventati demoni.

Nel suo motu proprio Ad theologiam promovendam del 1° novembre 2023, Bergoglio ha introdotto il principio di un cambio di paradigma. Ha dichiarato che avrebbe abolito tutta la dottrina precedente che non era in accordo con il suo cammino sinodale arcobaleno. Così Bergoglio è diventato il fondatore dell’anti-chiesa. Con questi due documenti ecclesiastici falsi e invalidi, Bergoglio e i suoi seguaci ruppero con la dottrina cattolica. Esternamente, tuttavia, sono rimasti all’interno della struttura della Chiesa, che stanno usando per spingere i cattolici di tutto il mondo sul cammino dell’Anticristo di demoralizzazione e satanizzazione.

Bergoglio e i prelati da lui nominati hanno incorporato intere nazioni in questa anti-chiesa attraverso le loro conferenze episcopali compromesse. Se si vuole fermare la fase di attuazione autogenocida di Bergoglio, prevista per il 2025, è necessario abolire o abbandonare le conferenze episcopali traditrici che hanno accettato la Fiducia supplicans. Fiducia supplicans è stata respinta da tutti i vescovi dell’Africa e dalle conferenze episcopali di Polonia, Ungheria, Ucraina e Bielorussia. Ma questa non è la fine della questione. Se queste conferenze rimarranno subordinate all’usurpatore del papato, egli, approfittando del meccanismo canonico-giuridico e abusando della sua autorità, licenzierà tutti i vescovi ortodossi e nominerà al loro posto i propri sostenitori. Così egli condurrà tutte le nazioni alla ribellione contro Dio. In questo modo farà cadere il castigo di Dio e la più grande catastrofe sull’umanità.

Ci chiediamo: dove sono le radici di questa tragica apostasia? Nello spirito e nella lettera del Vaticano II.

Nel periodo dal 2008 al 2010 il nostro Collegio episcopale (in seguito Patriarcato Cattolico Bizantino) ha chiamato più di 4.000 vescovi del mondo a respingere l’affermazione errata del Presidente della Conferenza episcopale tedesca, Zöllitsch. Egli ha pronunciato l’eresia secondo cui Cristo non è morto per i nostri peccati, ma solo in solidarietà con i sofferenti. Solo uno dei vescovi è stato in grado di respingere l’eresia di Zöllitsch e il metodo storico-critico, che mette in dubbio la divinità di Cristo e la sua resurrezione reale e storica, così come l’ispirazione divina della Scrittura. Questo dimostra che Bergoglio è solo la punta dell’iceberg di un’apostasia interna che ha le sue radici nel Concilio Vaticano II. Il Concilio ha aperto la porta alla paneresia del modernismo e all’eresia del sincretismo con il paganesimo, e ha abbracciato lo spirito del mondo attraverso il cosiddetto aggiornamento.

Il 15 settembre 2010, l’anatema di Dio è stato pronunciato anche contro Jorge Mario Bergoglio.

Il Vaticano II ha aperto la strada alla criminale Fiducia supplicans. Se deve esserci un rinnovamento interiore della Chiesa, deve esserci una metanoia, un cambiamento di mentalità, dall’eresia all’ortodossia, dallo spirito del mondo e dallo spirito dell’Anticristo allo Spirito di Cristo. Il pentimento concreto consiste nel fatto che ogni vescovo, sacerdote e fedele, se vuole essere salvato:

1) deve rinunciare alla Fiducia supplicans, criminale, immorale e suicida,

2) deve rinunciare alla sottomissione all’usurpatore illegittimo del papato,

3) deve rinunciare alla lettera e allo spirito del Vaticano II,

4) un vescovo cattolico ortodosso deve ritirarsi dalla conferenza episcopale che lo ha trascinato nel tradimento di Cristo.

Poi si deve intraprendere il cammino della penitenza guaritrice (epitimia), come si praticava nella Chiesa primitiva con i peccatori pubblici. Lo scopo di questa penitenza è di ripristinare il rapporto personale con il Salvatore Gesù Cristo attraverso la preghiera interiore. Si dovrebbe ricordare che il Figlio di Dio, a costo di terribili sofferenze e della morte espiatoria sulla croce, ha liberato le nostre anime dalla schiavitù di Satana e dal tormento della morte eterna. Ogni vescovo e sacerdote dovrebbe dedicare almeno un decimo del suo tempo alla preghiera interiore, ovvero 2,5 ore al giorno. Altrimenti lo spirito del mondo non si allontanerà né dalla sua anima, né dalla sua mente, né dalla Chiesa.

Cosa bisogna fare concretamente per salvarsi, cioè per separarsi dall’anti-chiesa di Bergoglio, nella quale lo pseudo papa ha trascinato vescovi, sacerdoti e fedeli?

• Il vescovo diocesano dovrebbe scrivere una lettera pastorale per la sua diocesi, spiegando la situazione in modo veritiero. Dovrebbe istruire i sacerdoti e rinunciare, a nome di tutta la diocesi, alla criminale Fiducia supplicans. Dovrebbe ritirarsi dalla Conferenza episcopale dei Giuda e separarsi dall’usurpatore del papato, Bergoglio. In questo modo lui e l’intera diocesi difenderanno la dottrina cattolica e rimarranno nella Chiesa cattolica.

• I vescovi in Africa si trovano in una situazione diversa. Sebbene abbiano respinto la Fiducia supplicans, devono compiere un secondo passo, cioè separarsi dall’usurpatore del papato, rappresentato in Africa dal cardinale Besungu. Nonostante l’Africa abbia respinto la dichiarazione Fiducia supplicans, Besungu sta manipolativamente spingendo la fase di attuazione del cammino sinodale arcobaleno di Bergoglio. I vescovi d’Africa dovrebbero ritirarsi dalla subordinazione allo pseudo papa Bergoglio e al nascosto sostenitore della sodomia Besungu. Quindi dovrebbero istituire un Patriarcato africano e difendere la sana dottrina cattolica e la sana morale. Non appena ci sarà un vero Papa, si uniranno a lui. Ma oggi la condizione esistenziale è separarsi categoricamente dallo pseudo papa Bergoglio.

• Se la conferenza episcopale in un dato territorio ha adottato la dichiarazione suicida, ha trascinato anche i vescovi fedeli su questa strada e nel tradimento di Cristo. Qual è la soluzione? Il vero vescovo cattolico con la sua diocesi deve separarsi da questa conferenza episcopale traditrice. Allora è libero di rinunciare alla Fiducia supplicans suicida. Allo stesso tempo, dovrebbe rinunciare al papa invalido. In una lettera pastorale, spiegherà perché è stato obbligato a fare questo passo per preservare la dottrina cattolica. Il motivo è soprattutto la salvezza eterna delle anime immortali, che il cammino arcobaleno di Bergoglio esclude.

La situazione è diversa se il vescovo è un seguace del cammino arcobaleno di Bergoglio. In tal caso, ogni sacerdote, se ha a cuore la salvezza delle anime immortali e la fedeltà a Cristo e all’insegnamento cattolico, dovrebbe convocare privatamente alcuni fedeli e spiegare loro la vera situazione nella Chiesa. Dirà loro che Bergoglio è un papa illegittimo, che la Fiducia supplicans è una ribellione contro Dio e che l’intero cammino sinodale conduce alla dannazione eterna. Il sacerdote scriverà poi una lettera pastorale per la sua parrocchia. La leggerà durante l’omelia domenicale e metterà la versione scritta a disposizione di tutti i parrocchiani. Deve aspettarsi che ci saranno alcuni seguaci del cammino arcobaleno di Bergoglio nella parrocchia che cercheranno attivamente di manipolare i fedeli disinformati e di metterli contro il sacerdote.

In questa lotta spirituale per la fedeltà agli insegnamenti di Cristo, la salvezza consiste nell’accettazione da parte della parrocchia della lettera pastorale del sacerdote e della sua richiesta. Quindi rinuncia alla Fiducia supplicans, a differenza della conferenza episcopale traditrice di un determinato paese, ad esempio la conferenza episcopale slovacca. Allo stesso tempo, il sacerdote e la sua parrocchia rinunciano alla subordinazione al vescovo traditore, che è un sostenitore della Fiducia supplicans ed è incorso nella scomunica latae sententiae e nell’anatema di Dio (Gal 1,8-9), con cui si è escluso dalla Chiesa. La parrocchia rinuncia anche al cammino sinodale suicida e al falso papa Bergoglio. Questo è un passo salvifico per ogni sacerdote e credente cattolico che vuole essere salvato. È la fine del comportamento del gregge. Oggi, ognuno deve decidere personalmente quale cammino scegliere: o il cammino di salvezza di Cristo o il cammino arcobaleno di Bergoglio che porta alla perdizione.

In questa scelta, i sacerdoti hanno la massima responsabilità per la salvezza dei loro parrocchiani. Se tacciono e non dicono loro la verità e non li avvertono del pericolo della dannazione eterna a cui conduce il cammino della ribellione di Bergoglio, i fedeli non potranno orientarsi correttamente e separarsi dal cammino dell’apostasia. Se il sacerdote ottiene la maggioranza per la verità, la chiesa nella parrocchia rimarrà veramente cattolica. Altrimenti, dovrà esistere come una Chiesa catacombale (cioè clandestina).

Se la chiesa è occupata dai sostenitori dell’anti-vangelo sodomitico e dal loro sacerdote pro-sodomita, una manciata di fedeli credenti si riunirà nelle case. Se i credenti fedeli e coraggiosi sono solo pochi, possono andare alla Santa Messa almeno una volta al mese in un luogo dove sarà preservata la vera Chiesa con un sacerdote fedele a Cristo. Oppure un sacerdote fedele può venire nelle comunità dei veri fedeli. Questo è stato il caso, ad esempio, in Ucraina durante il comunismo stalinista. Se ci sono più credenti, possono affittare una stanza, ad esempio in un edificio scolastico, in un centro comunitario o altrove.

Ogni sacerdote e ogni credente deve avere una visione chiara. Non possono essere spinti in una situazione in cui non c’è soluzione. Una soluzione c’è, ed è la soluzione salvifica. Ma richiede che lottiamo per la fedeltà a Cristo e che usciamo dalla passività cattolica. I martiri dei primi tre secoli erano pronti a subire non solo la morte, ma anche le torture più crudeli per la loro fedeltà a Cristo. Le loro testimonianze sono raccolte nel libro in quattro volumi “Martiri e altri santi”.

Oggi, se il sacerdote vuole essere salvato, deve separarsi dalla maledizione della Fiducia supplicans e dal cammino arcobaleno di Bergoglio, che porta alla perdizione. Caro fratello, se desideri rimanere fedele a Cristo in questo momento di dura prova e lotta spirituale, devi essere consapevole della gravità della situazione. Lo Spirito di Dio, attraverso la tua unzione sacerdotale, con la sua onnipotenza, rende presente sull’altare il sacrificio del Calvario per i tuoi peccati e per i peccati dell’umanità. Tu sei quotidianamente unito a questo sacrificio redentore di Cristo. Lo unisci alla tua sofferenza e al tuo desiderio di salvezza delle anime immortali a te affidate. Nella lotta spirituale del Regno di Dio contro i poteri delle tenebre, questo sacrificio incruento, identificato con il sacrificio cruento del Calvario, ha un valore incalcolabile nel tempo e nell’eternità.

Ma se ti unisci all’apostasia, cioè al tradimento di Cristo attraverso la Fiducia supplicans, lo Spirito di Dio si allontanerà da te e senza di Lui il tuo esercizio del ministero sacerdotale sarà invalido. Dio ora ti chiede di fare il sacrificio della tua vita, di rinunciare letteralmente a te stesso per amore di Cristo e del Suo Vangelo, e di separarti dalla struttura eretica in cui sei stato trascinato da una conferenza episcopale traditrice che ha abbracciato il cammino dell’anti-vangelo sodomitico, che termina nella perdizione eterna. Se rimani in questo stato, non sarai più un sacerdote di Cristo, ma un sacerdote dell’Anticristo. Svierai le persone e ucciderai la loro coscienza, conducendole alla dannazione eterna.

Ricorda, o sarai un vero discepolo di Gesù o un traditore di Gesù, un Giuda.

Questa è la situazione in cui ti trovi, e le pie frasi, non importa chi le pronunci, non ti aiuteranno. Devi scegliere. Caro fratello, ministro dell’altare, non hai nulla da temere. Gesù, che servi, non ti abbandonerà. Sì, soffrirai, ma Lui sarà la tua forza e la tua luce. Se dici ai fedeli la verità sull’apostasia nella Chiesa, o l’accetteranno e tu salverai la parrocchia, o almeno una parte di essa, oppure non l’accetteranno, ma non ne porterai più la colpa davanti a Dio. Non hai nascosto loro la verità, ma li hai avvertiti del cammino arcobaleno che conduce alla dannazione eterna. Per la tua fedeltà a Cristo, si compirà in te quanto segue: “Vi consegneranno ai tribunali… sarete odiati a causa del mio nome…” (Mc 13,9), “vi cacceranno dalle sinagoghe; chiunque vi ucciderà (anche moralmente) crederà di rendere un culto a Dio. Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me” (Gv 16,2s). “Ma chi avrà perseverato fino alla fine – e ricordatelo – sarà salvato!”

+ Elia

Patriarca del Patriarcato Cattolico Bizantino

+ Metodio OSBMr + Timoteo OSBMr