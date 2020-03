ASTI – Orde di rapinatori in villa – e inutile chiamare i CC

Gentile Direttore,

mi permetto d’informarla su quanto sta succedendo nelle ultime settimane in Italia, non per “aggiungere parole e scritti” agli articoli già così bene esposti, seppur Tutti con il “beneficio d’inventario”, ma “diciamo così”, per puntualizzare un “ Piccolo Dettaglio ” cui i media mainstream NON hanno detto e scritto un solo rigo, quasi che i Fatti e lo Scenario riguardi esclusivamente i “capitoli” della verbosa e inconsistente politica pseudo commerciale legata alla “SICUREZZA del GREGGE” cui evidentemente, per ragioni ideologiche, il Genere Umano è identificabile come Pecore oppure, a seconda dei casi, come Scimmie.

Vivo in una Frazione di Asti in collina. Una posizione invidiabile nel contesto del Monferrato, ma nulla di particolare per l’Italia che ha migliaia di altre località ben più suggestive: ad Asti non c’è il mare.

La città è “tipica” come qualsiasi Provincia Italiana, più o meno in catalessi letargica da almeno vent’anni, amministrata da improbabili Uomini Politici senza alcun percorso ideologico e filosofico, digiuni di qualsivoglia Cultura Umanistica o Specializzazione Professionale che non sia una “Patente” … come per la maggior parte nel resto d’Italia e sino alla Presidenza della Repubblica che rappresenta plasticamente l’Italiano medio.

Quindi una città che può essere intesa anche come “campione” di quel Nord che è sempre un “passo avanti” rispetto al Sud “dieci passi indietro” rispetto a una linea mediana tracciata sul Nulla e quindi utile per una proiezione statistica nell’allevamento intensivo dei Consumatori che, appunto, non hanno altro scopo di Vita se non quello di consumare e consumarsi.

Gli accadimenti, più o meno inventati o giustificati di queste ultime settimane sul Corona Virus, sono narrati con il “taglio tipico” della cinematografia catastrofista in assenza di CATASTROFE com’è d’uso per gli Sceneggiatori, suggerirebbe il titolo del “pezzo” come quel film “Un Giorno di Ordinaria Follia” del 1993.

Accade che gli organi di Polizia, composti da Italiani medesimi, da quando è stato diramato l’Allarme Batteriologico, si sono “chiusi nelle caserme” per Paura del Contagio: anche Loro tengono famiglia… come non dargli torto!

L’allarme ha prodotto, oltre ad altre situazioni, anche l’ Assenza dal Territorio (sono presenti solo per fare controlli e multe amministrative a CHI paga). Immediatamente si sono scatenate ORDE di MALAVITOSI (zingari, slavi e connazionali già noti e pluripregiudicati) che da settimane scorrazzano indisturbate, portando il livello di “Sicurezza” a quello del Farwest dove vigeva il detto: aiutati che dio ti aiuta.

Dalle informazioni raccolte direttamente, in una settimana ad Asti, sono state svaligiate non meno di 30 Case (non sono tutte ville e villette).

Come dicevo, vivo in collina su un cucuzzolo e quindi ho facoltà di vedere la città e le strade di collegamento nel raggio di diversi chilometri.

Venerdì sera, quando ho subito la “visita inattesa” di questi Malavitosi, non ho chiamato il 112 o 113 o un qualsiasi numero di pronto intervento (non so più neppure qual’è il numero giusto), poiché mia mamma (86 anni) soffre di ipertensione e l’eventuale presenza di lampeggianti e agenti l’avrebbe agitata per nulla, visto che oramai i ladri erano fuggiti.

Poiché è anche un dovere obbligo denunciare Notizie di Reato, il giorno successivo mi sono recato presso la Caserma Provinciale dei Carabinieri di Asti.

Nonostante non ci fosse nessuno, oltre al piantone, ho atteso 20 minuti prima di essere ricevuto dal Maresciallo. Esponendo i fatti, non ho colto alcuno stupore tantomeno mi ha detto dell’Ondata Criminale che pure c’è stata da almeno una settima: si è limitato a chiedere se fossi assicurato oppure no. Nel caso affermativo avrei dovuto produrre una “dettagliata distinta degli oggetti e danni subiti” (per l’Assicurazione), poiché non sono assicurato non serviva la descrizione e il valore dei danni patiti. Questo atteggiamento ha però gravi implicazioni in termini giudiziari che tenterò di spiegare.

Dalle informazioni che ho raccolto direttamente subito e poi nei giorni successivi, il raid criminale composto da più persone (ipotizzo almeno 5 squadre composte ognuna di 3 elementi), è iniziato alle ore 20 e durato sino alle 5 del mattino seguente.

Le Abitazioni Devastate solo nell’area circonvicina la mia abitazione, ho stimato sono state almeno 15 unità che sommate a quelle devastate solo qualche giorno prima in altra zona limitrofa la città di Asti, portano a considerare in almeno 20/25 le unità abitative devastate. Poiché le Assicurazioni sulle case isolate sono praticamente “impossibili” per via del costo e delle “misure a protezione richieste”,

la Mancata Raccolta dei Dati riferiti al VALORE dei Danni, porterà i Giudici e Magistrati a “sottovalutare” la Gravità dei Crimini commessi, con le inevitabili e disattese aspettative definite “Sicurezza” che pure costano un botto al Contribuente.

Mi sono permesso una Stima Approssimativa, valutando un danno medio di 35.000 € si ottiene la somma di quasi 1 milione di Euro: non certo l’equivalente di un cesto di patate.

In un caso, hanno staccato o tagliato i collegamenti degli allarmi, in tutti i casi i furti sono stati eseguiti con gli Occupanti in casa, barricati e spaventati.

Un fatto di assoluta gravità che dimostra il sospetto di NON essere sorvegliati e tutelati dalle Forze dell’Ordine. Un sospetto che diventa certezza quando si tratta di Scorte a Uomini più Importanti o partite di Calcio il cui interesse

riguarda esclusivamente le Società Sportive che ci lucrano profumatamente. Per Noi, popolo bue, l’unico impegno tangibile è quello che ci vede Spiati e controllati anche quando andiamo di corpo.

O sservo con una certa angoscia, la disinvoltura dei malviventi, dettata dalla certezza che le Forze dell’Ordine, anch’esse terrorizzate dal Corona Virus, di fatto si siano rinchiuse nelle loro caserme.

Infatti e nonostante io e i miei familiari siamo rimasti “impiedi” per tutta la notte, NON abbiamo sentito una sola Sirena, né visto una macchina di pattuglia aggirarsi nella zona:

sicuramente avranno ricevuto più di una telefonata e come minimo avremo dovuto vedere una pattuglia in perlustrazione… NULLA non un’anima viva in circolazione oltre ai malavitosi che si muovono come le “forze speciali” dei film.

Incredibilmente e diversamente da quanto accadeva in passato, le Nuove Orde Criminali si sono scatenate ben sapendo che in casa erano presenti gli Occupanti: inaudito.

Sui Fatti nessuna notizia è apparsa sui Giornaloni quale è La Stampa di Torino che qui ad Asti è il quotidiano più diffuso, con tanto di pagine dedicate.

Sicuramente ciò che è accaduto ad Asti, sarà avvenuto in altre Città: non fosse altro che per il fatto che queste Orde di Delinquenti sono cosmopolite e sanno sempre e precisamente

cosa accade anche a distanza di centinaia di chilometri. Gli unici che non sanno un caz….!!! sono le Forze dell’Ordine e i Media che invece “saprebbero benissimo e tutto” ciò che accade all’altro capo del mondo.

E’ questa categoria di Malavitosi che acquista Auto di Lusso intestate a proprietari fittizzi, che frequenta i Night Club, che acquista attività commerciali, che hanno montagne di soldi e li ostentano in pubblico. Ok, capisco che l’acqua e bassa e la papera non galleggia, ma sono oramai anni che: – se chiami le Forze dell’Ordine NON arriva nessuno prima di 45 minuti; – ci vogliono almeno 4 settimane lavorative per il rinnovo del passaporto; – quando li incontri o ti fermano, 85 volte su 100 sei sanzionato senza possibilità di Ricorso; – poiché “traviati” dagli extracomunitari, ti trattano come se Tu fossi uno di Essi…

Alla luce di quanto successo e tutt’ora in atto, non escludo che la sospensione delle partite di calcio e altre manifestazioni, siano state imposte dalle Forze dell’Ordine per il “rifiuto degli Agenti di esporsi al contagio”, cui i giubbetti antiproiettile nulla possono.

Uno scenario che la dice tutta nel caso dell’Attacco Batteriologico in atto, dove i diversi decreti alludono a un generale “si salvi chi può”.

Un attacco, per dirla alla complottista, messo in atto da parte di quel deep state che oltre a toglierci la sovranità, ci ha privato anche della dignità.

Vero che Noi Italiani siamo Vecchi e in Via d’Estinzione, così com’è altrettanto vero, almeno e sempre con riferimento a Noi Vecchi, che siamo disposti a difenderci anche “lanciando la dentiera” al nemico che oramai

alligna tra di noi quando non è già dentro di noi.

In conclusione, mi domando se ha senso “scrivere e denunciare” fatti e considerazioni intanto che su di Noi volteggiano gli avvoltoi.

Con affetto