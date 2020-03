LA GRECIA DIFENDE I SUOI CONFINI

La Grecia invia 50 navi e commando navali per bloccare l’ondata di rifugiati fuori dalla Turchia

La Grecia ha sigillato il suo passaggio chiave il confine di Kastanies con la Turchia venerdì dopo che Ankara ha dichiarato che sta permettendo ai rifugiati di fuggire da Idlib e andare in Europa per almeno 72 ore, in risposta agli attacchi aerei siriano-russi che hanno ucciso giovedì 33 soldati turchi.

Il giornale tedesco Bild ha riferito venerdì che la Grecia sta adottando ulteriori misure di emergenza per impedire a Erdogan di “aprire le porte”in modo efficace a nuove ondate di rifugiati e orde di migranti in cerca di ingresso nell’UE, rilevando che il paese “ha completamente chiuso i suoi confini con la Turchia: non solo per i rifugiati, ma per TUTTI. ”

Il giornale afferma che 50 navi militari, probabilmente la maggior parte dei piccoli pattugliatori , sono state schierate dalla Marina ellenicaper garantire che quelli che escono dalla Turchia non riescano a passare.

(da Kathimerini:)

Evros: “Quasi 10.000 tentativi di entrare in 24 ore” – Nessun SIRIANO tra i 73 arrestati

Per quasi 10.000 tentativi di entrare nel territorio greco entro 24 ore sulla linea di confine di Evros, fonti del governo hanno affermato che gli incidenti sono continuati senza sosta durante la notte.

In particolare, dalle 9:00 di ieri alle 6 di questa mattina a 9.972 persone è stato impedito di entrare nel territorio greco (attraverso Evros). Sono stati effettuati 73 arresti e archiviati file, mentre, secondo le stesse fonti, i concorrenti non sono collegati al bombardamento di Idlib , poiché provengono da paesi come Afghanistan, Pakistan e Somalia.

Nikos Panagiotopoulos: i confini sono ben protetti, non abbiamo chiesto aiuto europeo

il ministro degli Esteri, Nikos Panagiotopoulos, che è stato a Evros nelle ultime ore, ha informato che la leadership politica e militare del ministero si è trasferita nella regione per avere un quadro completo della difficile situazione che si è verificata nelle ultime 24 ore. Il ministro ha osservato che i confini sono “ben custoditi e protetti”, come ha sottolineato.

