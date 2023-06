Omicidi ospedalieri – Una esperienza

Ricevo e posto:

“Giovanni, 50 anni in perfetta salute, una sera tornando a casa si sente un po’ stanco. Si misura la febbre: 40. Prende una tachipirina e va a letto. La mattina misura di nuovo: sempre 40. Ma sta bene. Continua con la Tachipirina. Dopo 2 giorni stessa situazione, sta bene ma la febbre non scende. Seppur controvoglia, fa il tampone e risulta positivo. Vista la febbre, dicono, meglio un ricovero. Arriva in ospedale con le sue gambe, continuando a stare bene. Saturimetria: dicono che c’è poco ossigeno, lo mettono in una stanza con altri tre con le maschere per l’ossigeno, gliene mettono una anche a lui. Lui dice che respira bene e non ha bisogno, i sanitari gli mettono una flebo, dicendogli che quello è il loro lavoro.

>>>Gli tolgono il telefono<<<

Dopo la flebo si sente debole e stanco, chiede perché e un’infermiera, l’unica con cui avrà un rapporto “normale”, gli dice che lo hanno sedato. Iniziano a girargli i coglioni e appena arriva il medico di turno chiede il perchè del sedativo. Il medico risponde che quello è il loro lavoro, che deve stare calmo. Chiede di vedere la moglie e gli dicono che non è possibile.

Chiede il telefono ma non glielo danno

Settimo giorno, sempre più debole, sempre più solo. Nel frattempo due suoi compagni di stanza crepano. L’ottavo giorno, arrivano due energumeni, lo sedano e sostituiscono la maschera ad ossigeno con un facciale. Inizia una terribile esperienza, col facciale si sente poco e si appanna. Glielo tolgono, pochi minuti e solo per mangiare. Non bisogna essere medici per sapere che l’ossigeno continuato brucia gli alveoli. Rivede l’infermiera che gli sussurra di andarsene da lì se no lo ammazzano. Non ha contatti col mondo da 10 giorni, la moglie ha provato a vederlo ma è stata respinta. Non ha i numeri telefonici degli amici, è sola. Giovanni si arrabbia, si strappa il casco, lo lancia addosso ad un infermiere, si toglie la flebo e inizia ad urlare che lo stanno ammazzando e che se ne vuole andare. Chiamano il primario del reparto che lo minaccia di intubarlo, Giovanni alza la voce con le ultime energie che gli restano, è alto e grosso, chiede i vestiti. Li ottiene si veste, e se ne va. Nell’androne chiama la moglie che corre a prenderlo. Prima di uscire saluta il terzo compagno di stanza che piange e gli chiede cosa fare: “strappati il casco e vattene, se no ti ammazzano come gli altri”.

Quando è entrato in ospedale e in perfette condizioni, a parte la febbre, pesava 92 kg, dopo 10 giorni non ha recuperato completamente la sua precedente situazione fisica. Quanti Giovanni sono morti da soli in ospedale?”.

VACCINI COVID-19, SILVANA DE MARI: MORTE IMPROVVISE, PATOLOGIE, ABORTI IN AUMENTO E DA NON SOTTOVALUTARE GLI STRANI INCIDENTI: CADUTE DAI BALCONI E SUICIDI POSSONO ESSERE LA CAUSA DEL “VACCINO” COVID-19

L’AIFA dovrebbe essere la scienza, ma dichiara di non avere i dati sui vaccini.

La vera scienza si basa su ricerche e dati, e questi dati mostrano che il cosiddetto vaccino covid-19 ha un’efficacia dello 0% e inoltre distrugge il sistema immunitario.

Basta osservare i paesi con una bassa percentuale di vaccinazione e notare di come i cittadini non si ammalano e non muoiono.

Questi farmaci tuttora sono in fase sperimentale anche se sono state fatte milioni di dosi.

Quando un farmaco è in fase sperimentale bisogna fare farmacovigilanza attiva.

La farmacovigilanza attiva vuol dire che se una persona si suicida può essere un effetto del siero covid, perché il farmaco potrebbe aver causato una depressione grave. Anche se una persona finisce sotto un autobus, o cade da un balcone, perché il farmaco potrebbe aver causato vertigini o perdita di equilibrio.

Non solo tutto questo non è stato fatto ma mancano tutti i dati delle RSA. Se un ventenne muore di morte improvvisa, ci facciamo caso. Ma se un ottantenne muore di morte improvvisa, o sviluppa l’Alzheimer, una paralisi, un ictus, un infarto, o un cancro, non ci facciamo caso… e inoltre non si fanno le autopsie.

Gli aborti sono raddoppiati, il cancro è aumentato in maniera esponenziale, le paralisi idem ecc. Il risultato è questo, siamo stati utilizzati come cavie.

