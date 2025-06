Norizia del 2008. Strano che sia sfuggita

La chemioterapia causa la morte in oltre il 25% dei pazienti oncologici

di Katrina Megget | 13 novembre 2008 |

Un’inchiesta britannica sull’uso della chemioterapia per il trattamento di pazienti oncologici gravi ha rilevato che il trattamento ha causato o accelerato la morte nel 27% dei casi.

Il rapporto, condotto dalla National Confidential Enquiry into Patient Outcome and Death (Inchiesta Nazionale Riservata sugli Esiti e i Decessi dei Pazienti), ha preoccupato gli esperti del settore e ha spinto il leader del cancro Mike Richards ad annunciare in anticipo i risultati del rapporto del National Chemotherapy Advisory Group su come migliorare l’assistenza.

Ha chiesto che i rapporti vengano esaminati “con urgenza”. L’inchiesta NCEPOD ha indagato su oltre 600 decessi entro 30 giorni dalla somministrazione della chemioterapia, sia come trattamento oncologico che come cure palliative per alleviare i sintomi.

I risultati hanno mostrato che il 43% dei pazienti ha sofferto di una significativa tossicità correlata al trattamento, nonostante avesse ricevuto altri trattamenti per ridurre gli effetti collaterali della chemioterapia. I consulenti dell’inchiesta ritengono che più di un paziente su quattro sia deceduto a causa di questi effetti collaterali piuttosto che a causa del cancro, un dato preoccupante considerando che il 14% dei pazienti stava assumendo il trattamento per curare il cancro.

L’inchiesta ha infatti concluso che il 19% dei deceduti non avrebbe dovuto ricevere alcun trattamento. L’inchiesta ha inoltre rilevato che il trattamento avrebbe potuto essere migliore in quasi il 50% dei casi e che l’assistenza è stata insoddisfacente nell’8%. Tom Treasure, presidente del NCEPOD, ha affermato che, sebbene lo studio fosse “distorto” per individuare i casi peggiori, ha posto alcune “domande difficili e ha trovato risposte sgradevoli sulle decisioni prese nelle settimane precedenti la morte [dei pazienti]”. “Queste meritano un’attenta valutazione”, ha affermato. I consulenti del rapporto ritenevano che l’assistenza fosse al di sotto di uno standard accettabile e hanno avvertito i medici di prestare maggiore attenzione durante la somministrazione del trattamento. I consiglieri hanno raccomandato che il personale medico junior non autorizzi la chemioterapia, che le dosi del farmaco fossero ridotte per i malati gravi, che i pazienti ricevessero maggiori informazioni sul trattamento e che gli ospedali avessero le risorse necessarie per gestire la tossicità della chemioterapia.

Per fortuna, qualche altra informazione alle masse è arrivata: