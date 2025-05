Kellogg says Poland could join “deterrence force” in Ukraine west of Dnipro

British, French, German and potentially Polish forces could be stationed west of the Dnipro River as part of a settlement to end Russia’s war against Ukraine, Trump envoy Keith Kellogg said on Fox News.

13/05/2025

traduzione

Kellogg afferma che la Polonia potrebbe unirsi alla “forza di deterrenza” in Ucraina a ovest del Dnipro

Forze britanniche, francesi, tedesche e potenzialmente polacche potrebbero essere dislocate a ovest del fiume Dnipro nell’ambito di un accordo per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina, ha dichiarato l’inviato di Trump Keith Kellogg a Fox News. di Maria Tril 13/05/2025

… ” i paesi occidentali, guidati da Regno Unito e Francia, avevano pianificato in precedenza un ampio contingente di mantenimento della pace per l’Ucraina, con stime che variavano dai 10.000 ai 30.000 soldati, per monitorare i confini e scoraggiare ulteriori aggressioni in caso di cessate il fuoco.

Polonia ha un obiettivo diverso: Varsavia ha confutato la dichiarazione di Kellogg sul dispiegamento di truppe in Ucraina 13 maggio, 2025



– Caesary Tomchik. Illustrazione: Shimon Pulcin / RAR

La Polonia non invierà il suo personale militare come parte di una possibile forza di pace in Ucraina. Questo è stato dichiarato nel Ministero della Difesa del paese, secondo la pubblicazione Onet.

Così il Ministero della Difesa ha commentato la dichiarazione dell’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Keith Kellogg in un’intervista a Fox News. L’inviato speciale per l’Ucraina ha detto che Washington sta discutendo con i suoi alleati la possibilità di schierare forze ad ovest del fiume Dnieper dopo l’introduzione di un cessate il fuoco, in questo contesto ha menzionato la Polonia.

“La Polonia non invierà e non invierà soldati come parte di una possibile forza di pace in Ucraina”, ha detto il vice capo del dipartimento Cesary Tomchik.

Подробнее: https://eadaily.com/en/news/2025/05/13/poland-has-a-different-goal-warsaw-refuted-kelloggs-statement-about-the-deployment-of-troops-to-ukraine

Quale ltro obiettivo?Lo spiega il loro ministro degli Esteri Radek Sikorsky, marito della”americana” applebaum

Putin has woken a giant. He has yet no idea of how costly this is going to be for him. We, the EU, are a 19 trillion dolar economy. Together with Canada, since President Trump first came to power, we’ve doubled our defence spending (1/2). pic.twitter.com/asEtRyP6BW — Radek Sikorski (@radeksikorski) May 16, 2025

Putin ha risvegliato un gigante. Non ha ancora idea di quanto gli costerà. Noi, l’UE, siamo un’economia da 19 trilioni di dollari. Insieme al Canada, da quando il presidente Trump è salito al potere, abbiamo raddoppiato la nostra spesa per la difesa . Ora raddoppieremo di nuovo e spenderemo meglio che in passato. La Russia è un’economia da 2 trilioni di dollari. Come Europa, spendiamo 2,5 volte di più della Russia in condizioni di pace rispetto a quanto spende la Russia in condizioni di guerra. Tutto ciò che serve è spendere meglio i soldi .

E’ quello che ha postato