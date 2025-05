Mentre il Genocida affretta la  ”Soluzione Finale”

Premessa: dò volentieri atto a Mentana che nel suo TG è l ‘unico che non tace, ma documenta lo sterminio di Gaza. Guardate il TG5 , silenzio vile totale.

290.000 bambini palestinesi sono “sull’orlo della morte” a Gaza, mentre Israele continua a usare la fame come arma di guerra, affermano funzionari palestinesi.

L’ufficio stampa del governo di Gaza ha dichiarato domenica in un comunicato che oltre 70.000 bambini sono ricoverati in ospedale a causa di grave malnutrizione e che la comunità internazionale mantiene un “silenzio vergognoso” su questi crimini.

“Sotto questo blocco sistematico”, ha affermato, “oltre 3.500 bambini sotto i cinque anni rischiano la morte imminente per fame, mentre circa 290.000 bambini sono sull’orlo della morte”.

Secondo la dichiarazione, il regime israeliano continua a impedire l’ingresso di latte in polvere, integratori alimentari e ogni forma di aiuto umanitario nell’enclave costiera.

“In un momento in cui 1,1 milioni di bambini al giorno non hanno i requisiti nutrizionali minimi per la sopravvivenza, questo crimine viene perpetrato dall’occupazione ‘israeliana’ che usa la fame come arma, nel vergognoso silenzio internazionale.”

Il mondo “complice” della carestia dei bambini di Gaza

Mahmoud Alsaqqa, responsabile di Oxfam per la sicurezza alimentare e i mezzi di sussistenza a Gaza, ha dichiarato: “Abbiamo ripetutamente lanciato l’allarme e avvertito che questa fase porterà a conseguenze catastrofiche e potenzialmente irreversibili, soprattutto per i gruppi vulnerabili, i bambini, gli anziani e le donne”.

https://www.presstv.ir/Detail/2025/05/02/747225/Gaza%E2%80%99s-children-Starve–malnutrition-crisis-deepens-amid-ongoing-blockade

Ha aggiunto: “Purtroppo il mondo intero sta contribuendo o partecipando alla carestia dei bambini nella Striscia di Gaza”. “Senza intraprendere alcuna azione, sono tutti, purtroppo, complici”, ha dichiarato Alsaqqa. Alsaqqa ha affermato che la comunità internazionale ha “una scelta: continuare a guardare l’orrore, le immagini e le foto provenienti da Gaza o agire”. Da due mesi Israele blocca l’ingresso di forniture mediche, di carburante e alimentari a Gaza. Le organizzazioni umanitarie hanno ripetutamente lanciato l’allarme: la risposta umanitaria a Gaza è sull’orlo del “collasso totale”.

Piantiamola almeno di blaterare di “ostaggi” e di “Hamas” dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno dichiarato che l’obiettivo è la completa pulizia etnica di Gaza.

Giovedì lo stesso Genocide Netanyahu ha dichiarato che liberare gli ostaggi israeliani a Gaza non era la sua priorità assoluta, suggerendo invece che sconfiggere Hamas dovrebbe avere la precedenza su un accordo per la liberazione degli ostaggi.

“Abbiamo molti obiettivi, molti scopi in questa guerra”, ha detto Netanyahu. “Vogliamo riportare indietro tutti i nostri ostaggi. È un obiettivo molto importante. In guerra, c’è un obiettivo supremo. E questo obiettivo supremo è la vittoria sui nostri nemici. Ed è ciò che raggiungeremo”.

Netanyahu è stato piuttosto trasparente sul fatto che l’obiettivo finale di Israele a Gaza non è né liberare gli ostaggi né sconfiggere Hamas, ma impadronirsi del territorio palestinese e espellerne i residenti palestinesi. Ha affermato apertamente che Israele occuperà Gaza con la forza militare, escludendo completamente la possibilità di qualsiasi forma di governo palestinese per l’enclave. Ha affermato apertamente di voler attuare il piano di pulizia etnica del presidente Donald Trump per Gaza, che prevede esplicitamente l’allontanamento di “tutti” i palestinesi e il loro non ritorno.

Quindi lo hanno chiarito perfettamente. Non si tratta di Hamas, se non nella misura in cui un gruppo di resistenza armata renderebbe difficile l’allontanamento forzato di tutti i palestinesi da Gaza. E certamente non si tratta di ostaggi.

Eppure, stranamente, è così che la classe politico-mediatica occidentale continua a inquadrare questo assalto. La chiamano la “guerra di Israele contro Hamas”, quando in realtà non è altro che una palese operazione di pulizia etnica. Continuano a chiacchierare del 7 ottobre, degli ostaggi e del terrorismo, nonostante sia già stato ampiamente chiarito che non c’entra nulla con nessuno di questi fatti. Si comportano come se l’ammissione non fosse mai stata fatta.

Non c’è assolutamente alcuna scusa per continuare a blaterare di ostaggi e Hamas dopo che Stati Uniti e Israele hanno dichiarato che l’obiettivo è la completa pulizia etnica di Gaza. Ve l’hanno detto davvero di cosa si tratta. L’hanno detto. Con le loro facce bucate. Ve l’hanno detto chiaramente. Fine della discussione.

Israele cerca da generazioni modi per epurare Gaza dai palestinesi. È sempre stato questo l’unico obiettivo. Non il 7 ottobre. Non gli ostaggi. Non Hamas. Non il terrorismo. Tutto ciò che riguarda le operazioni israeliane a Gaza ha indicato che il loro vero obiettivo è rimuovere i palestinesi da un territorio palestinese e non liberare gli ostaggi o sconfiggere Hamas. E poi, quando Trump è entrato in carica, hanno iniziato ad ammetterlo apertamente.

https://x.com/Antiwarcom/status/1889045416387449060?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1889045416387449060%7Ctwgr%5E1537d442ff032737009b7c3ad91fc23e58a06b62%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fcaitlinjohnstone.com.au%2F2025%2F05%2F04%2Fit-was-never-about-hostages-it-was-never-about-hamas%2F

Non è più lecito parlare di Hamas, del 7 ottobre o degli ostaggi in difesa delle azioni di Israele a Gaza. Non esiste. Se si vogliono difendere le azioni di Israele a Gaza, l’unico argomento di conversazione è se sia accettabile o meno espellere con la forza un’intera popolazione dalla sua patria storica bombardandola, sparando e affamandola sistematicamente, distruggendone al contempo le infrastrutture civili, solo a causa della sua etnia. È di questo che si discute. Nient’altro.

https://x.com/melagranam38362/status/1919350968895865031

Fanno APPOSTA A UCCIDERE I BAMBINI, E LO SPIEGANO:

“I bambini di oggi saranno militanti di #Hamas domani, ma questa volta avranno molto più odio perché abbiamo raso al suolo le loro case”. Chiede lo sterminio dei bambini #palestinesi affinché non vendichino il loro Genocidio – Tzvika Mor colono #Israele

#HindRajabFoundation presenta denuncia contro il tenente colonnello Beni Aharon, responsabile dell’omicidio di Hind Rajab. Oggi avrebbe dovuto essere il settimo compleanno di Hind. Dopo un anno di ricerche, abbiamo identificato il comandante, la brigata e il battaglione che l’hanno uccisa.

Questo eroe giudaico due anni fa ha sparato a morte a una bambina di 5 anni con 350 proiettili e poi ha continuato a fare musica techno come se nulla fosse successo.

https://x.com/SprinterObserve/status/1919431017581932638