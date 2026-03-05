Maxi sequestro di armmamenti ad Ancona

❌ MAXI SEQUESTRO AD ANCONA ❌

(by Tocat)

Nel quadro dell’operazione “Clean Shot”, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato un carico eccezionale di materiale esplosivo, composto da 10.584.000 detonatori e 314.000 munizioni, che stava per essere illecitamente imbarcato su un traghetto passeggeri.

L’intervento è stato preceduto da un’attività di intelligence fondata sull’analisi preventiva dei flussi commerciali: l’incrocio di dati documentali, rotte di traffico, volumi di merce e profili di rischio ha fatto emergere anomalie in un trasporto lungo la rotta Italia–Grecia. Il carico risultava dichiarato come “merce varia”, ma le incongruenze nei documenti hanno indotto gli investigatori ad approfondire i controlli.

Il personale dell’Ufficio Dogane “Marche 1” e il Gruppo della Guardia di Finanza di Ancona hanno quindi bloccato un autoarticolato in procinto di essere imbarcato e lo hanno sottoposto a verifica. All’interno del mezzo sono state rinvenute le ingenti quantità di detonatori e munizioni, materiale definito altamente pericoloso e incompatibile, per natura e volume, con qualsiasi trasporto su navi passeggeri.

Secondo la documentazione acquisita, il carico sarebbe riconducibile a due società italiane — i cui nomi non sono stati resi pubblici — e avrebbe dovuto raggiungere l’isola di Cipro, nodo strategico del Mediterraneo orientale e crocevia tra Europa e Medio Oriente.

La normativa vieta in modo tassativo il trasporto di armi ed esplosivi su traghetti destinati ai passeggeri. Proprio per questo motivo, secondo quanto riferito dagli uffici doganali, il trasportatore avrebbe reso dichiarazioni false al momento dell’emissione del titolo di viaggio.

L’intero carico e l’autoarticolato utilizzato per il trasporto sono stati posti sotto sequestro, mentre il conducente è stato denunciato sia per la movimentazione del materiale sia per le dichiarazioni mendaci.

Come previsto dalla legge, resta ferma la presunzione di innocenza: la responsabilità degli indagati potrà essere accertata solo con sentenza definitiva di condanna.

La Gazzetta Marittima (https://www.lagazzettamarittima.it/2026/03/04/ancona-maxi-sequestro-di-esplosivi-da-imbarcare-su-un-traghetto-passeggeri/)

Ancona, maxi-sequestro di esplosivi da imbarcare su un traghetto passeggeri – La Gazzetta Marittima

Quotidiano online di riferimento per notizie e approfondimenti su economia marittima, porti, logistica, trasporti e ambiente. Aggiornamenti costanti.