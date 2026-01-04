Maduro, la sovranità e lo sceriffo di Tombstone

Roberto Pecchioli
Con la storia politica che si ritrova, il vostro scrivano dovrebbe essere felice per il blitz
americano a Caracas che ha portato all’arresto – o al rapimento- del presidente
venezuelano Nicolàs Maduro e di sua moglie Cilia, considerata la mente del regime. Invece
non ci riesce. Non certo per simpatia verso l’ex autista successore di Hugo Chàvez.
Neppure per antiamericanismo da riflesso pavloviano. Il fatto è che se uno è sovranista –
ossia ritiene che ogni popolo sia padrone di se stesso- e se non ama gli sceriffi
autoproclamati, non può applaudire o dissentire sulla base delle preferenze politiche.
Maduro e il suo regime corrotto e incapace dovevano essere deposti dal popolo
venezuelano, magari con le cattive, giacché con le buone ( ossia attraverso elezioni oneste)
non è stato possibile. Lo sceriffo di Tombstone (pietra tombale…) ha applicato la dottrina
Monroe rivista al modo di Donald Trump: dottrina “Donroe” . Il Venezuela è in America,
cortile di casa degli Usa e la cricca neocons- trasversale nei due partiti politici statunitensi
ed influentissima nel Deep State- ha voluto la resa dei conti.
Molte cose non tornano nell’operazione militare e nelle risposte immediate. Evidente che
pezzi del regime, della politica e dell’esercito abbiano giocato un ruolo nell’assalto a
Maduro. Non stupiscono le reazioni assai caute di Cina e Russia. Nessuno si immolerà per
Caracas e chissà quali contatti e scambi geopolitici saranno avvenuti nell’ombra. Colpisce
ad un primo sguardo la prudenza della stampa venezuelana e il fatto che non vi siano
ancora , a parte le roboanti, ma scontate dichiarazioni dei gerarchi di Caracas, significative
mobilitazioni della piazza, dell’esercito e delle potenti organizzazioni paramilitari
bolivariane. La stessa vice presidente, Delcy Rodrìguez, ha avuto un lungo colloquio con
Washington. Nessuna meraviglia se fosse ricattata : il suo ruolo è in bilico tra affari e
politica, come sa molto bene il governo spagnolo e il suo vero dominus, l’ex primo ministro
Zapatero, patrono internazionale (e forse rappresentante-ombra) del Venezuela socialista.
Di certo il bilancio del lungo esperimento marxista in salsa bolivariana è pesante: quasi
otto milioni di venezuelani sono emigrati per paura, povertà e persecuzione su una
popolazione di 28 milioni; il PIL è crollato dell’ ottanta per cento da quando è al potere
Maduro, il cui livello di competenza e intelligenza politica è imparagonabile rispetto a
Hugo Chàvez, il predecessore morto tra vari sospetti. Molto è dovuto al pesante embargo
Usa, ma l’economia venezuelana è ostaggio di ras locali, capibastone e sindacalisti
senz’arte né parte, capaci solo di beneficare i sostenitori del regime. Maduro è stato eletto
presidente per tre volte. In tutte le circostanze il risultato fu contestato con accuse di brogli
e violenze. La magistratura tentò invano di metterlo sotto accusa e l’ opposizione è stata
duramente repressa anche con l’uso di gruppi para militari, sino a incarcerazioni e forse
esecuzioni sommarie. Gli Stati Uniti posero taglie sul capo di Maduro e di altri vertici
bolivariani sin dal 2015 ( amministrazione Biden). L’ONU – per quel che vale in termini di
obiettività- accusa Maduro di crimini contro l’umanità; la vicinanza al narcotraffico
colombiano non è solo geografica.
Una novità economico-finanziaria fu, nel 2018, l’esperimento del petro, la prima cripto
valuta di Stato, ancorata alle riserve petrolifere. La moneta ufficiale, il bolìvar, non vale
nulla, non viene accettata da nessuno e il mercato nero del dollaro è una delle poche
attività redditizie del paese. Non sorprende l’entusiasmo dei venezuelani espatriati , tra i
quali molti sono soggetti professionalmente qualificati, all’annuncio dell’operazione
statunitense. Maduro non era un santo e neppure un buon amministratore; il suo
bolivarismo demagogico, violento, incapace di risolvere i problemi della nazione, non
lascerà rimpianti tra milioni di connazionali. Vedremo presto se i sostenitori del regime –
ancora numerosi- resisteranno all’azione americana con disordini, lutti, confronto civile.
Quando eventi tanto grandi scuotono una nazione, occorre pensare alla sua gente, al suo
futuro. Dovrebbe essere roseo per chi possiede un quinto delle riserve petrolifere del
pianeta, oro, diamanti, bauxite , ferro e terre rare, chiavi dell’economia digitale. Qui sta il
punto: il mondo, compreso il sedicente giardino occidentale, è pieno di governi inetti o
corrotti, ingiustizie, violenze e repressione dei dissidenti . Perché lo sceriffo di Tombstone
esportatore di libertà, democrazia, diritti umani, ricchezza e american way of life,
interviene a Caracas e non altrove? Risposta elementare: le immense risorse fanno gola a
nord del Rio Grande. Arriva la cavalleria per conquistare con le solite modalità le ricchezze
altrui. Nessuno crede alla favola dei diritti umani e del ripristino della democrazia, benché
le colpe di Maduro siano immense. Arrivano i Nostri – cari a Meloni, Von der Leyen,
Macron e compagnia brutta- e si mettono sotto i piedi il più ridicolo dei cartigli, il
sedicente diritto internazionale. Il quale, inutile fingere, è la legge del più forte. Come
nell’attacco occidentale a Gheddafi nel 2011 e la sua uccisione. Il controllo delle risorse
energetiche libiche e il temuto progetto di una valuta africana da impiegare negli scambi
petroliferi armò la mano degli sceriffi occidentali, non certo vaghe motivazioni umanitarie.
Sarà difficile dal 3 gennaio 2026 raccontare al mondo la storia dell’aggredito e
dell’aggressore nel conflitto tra Russia e Ucraina e sostenere il diritto all’autodifesa di un
altro sceriffo, con la stella di Davide sul petto. Inoltre vi è l’impatto- francamente
ripugnante- delle immagini di Maduro ammanettato, con gli occhi nascosti da occhialoni,
in ciabatte, forse sedato o narcotizzato, diffuse dallo Sceriffo globale. Le accuse sono
almeno in parte fondate, ma il processo penale negli Usa – se si farà, l’esempio di
Guantànamo pesa come un macigno – è un ulteriore elemento che mostra la fine del diritto
internazionale. Non ci piace la Norimberga di Maduro, come non ci piacque la fine di
Milosevic all’Aja. L’Occidente a trazione Usa processa e ammazza, ma secondo le regole. Le
sue. Il nemico sconfitto può essere ucciso- è la storia del mondo- o esiliato, ma non
processato secondo l’arbitrio del vincitore. Altro sarebbe se il processo – dopo una rivolta o
un cambiamento di governo – avvenisse presso un tribunale venezuelano. Sarà enorme l’
impatto politico e storico del precedente stabilito dalla dottrina “Donroe”. Il tuo presidente
non mi piace e, poiché sono più forte, ti attacco, lo rapisco e cambio il governo. Prendo il
controllo della tua economia, sfrutto le tue risorse secondo i miei interessi e metto al
vertice del tuo paese un mio burattino, magari un esponente del vecchio regime ripulito
opportunamente dalle sue passate responsabilità. Tutto questo l’occidente collettivo e
terminale lo chiama democrazia. Davvero strano che non piaccia a gran parte del mondo.
Bisogna rieducarli: Hollywood, Netflix, Disneyland, Pornhub sono pronte. E in quanto al
traffico di droga, è proprio sicuro Donald che i massimi beneficiari, i livelli apicali, non
siano in casa sua, in certe cupole finanziarie ed all’ombra degli angoli più sporchi del deep
State?