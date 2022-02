Ma la Polonia è già in guerra…e Mosca lo sa

…. La situazione è diversa nel vicino orientale della Germania. Lì, la vittoria del partito conservatore nazionale PiS alle elezioni del Sejm del 2015 ha segnato una svolta nella politica estera. Significa paura costante di una guerra imminente contro la Russia, riarmo costante e accoglienza delle basi NATO sul suolo polacco. Non ci sono dubbi: il Paese si prepara alla guerra.

Una settimana fa, il maggiore Mariusz Kordowski, capo del Centro polacco per la strategia e l’analisi della sicurezza, ha dichiarato in un’intervista al portale online polacco niezalezna.pl: “Non sappiamo ancora con certezza di cosa si tratta, ma sappiamo che ci aspetta”.

Una settimana dopo, Kordowski parla di nuovo. Questa volta con una prognosi audace: se l’Ucraina mostrasse determinazione e continuasse a essere sostenuta con gli armamenti, potrebbe svolgere un ruolo importante nel difendere la propria indipendenza e fermare le attività della Russia.

Rivela: l’Ucraina ” Ha un bel po’ di armi moderne dall’Occidente. Penso che la buona notizia sia che cinque aerei sono stati abbattuti. Cinque aerei non bastano, ma è abbastanza per le prime ore di guerra. È molto probabile che siano stata abbattuti con armamenti polacchi, Groms polacchi e Piorun polacchi: armi antiaeree moderne e molto buone.

Questa potrebbe essere una parte essenziale di questa guerra: l’eliminazione dell’aviazione. Se l’Ucraina mostrerà determinazione, sarà ulteriormente attrezzata, potrebbe svolgere un ruolo importante nella difesa della sua indipendenza, ma anche nel dire “ferma” alle azioni della Russia. È molto probabile che se infligge gravi perdite alla Russia, potrebbero esserci grandi cambiamenti lì, persino un cambio di potere, quindi in effetti l’Ucraina, che oggi è sotto attacco, è un giocatore e ciò che ottiene determinerà il destino del mondo intero. Dovremmo tutti fare di tutto per aiutare l’Ucraina.

“È del tutto possibile”, ha detto l’esperto di sicurezza al portale conservatore “wPolityce.pl” , “che se l’Ucraina riesce a infliggere gravi perdite alla Russia, potrebbero esserci grandi sconvolgimenti o addirittura un cambio di potere”. L’Ucraina è ancora un attore geopolitico, nonostante la grave situazione in cui si trova. Ciò che può ottenere è importante per il mondo intero. Tanto più Kordowski chiede qualsiasi sostegno per gli ucraini.

Alla domanda se Putin si sarebbe accontentato di invadere l’Ucraina o se avrebbe raggiunto altri paesi nelle sue immediate vicinanze, Kordowski ha risposto: “Non lo farà finché la guerra in Ucraina continuerà. Nessuno stato inizierebbe una guerra su due fronti senza necessità. ” Kordowski è convinto che Putin abbia pianificato la guerra con largo anticipo e abbia redatto piani di vasta portata per la sottomissione e l’occupazione di molti altri paesi, ma tutto ciò avveniva solo gradualmente “, passo dopo passo”.

Tuttavia, l’Ucraina è ancora il punto di partenza: “Ed è per questo che questo è il momento e il luogo per noi di agire e fermare la Russia. Tanto più che l’Ucraina è uno dei pochi paesi che vuole davvero opporsi all’invasione russa”. In paesi come il Kazakistan, dove gran parte della società è filorussa, la situazione è diversa.

L’Ucraina, che ha vissuto abbastanza a lungo nell’indipendenza per prepararsi a questo conflitto e può trarre forza dall’esperienza di anni di guerra con la Russia, è uno dei pochi paesi che può fermare la Russia, a condizione che sia supportata con le giuste attrezzature.

C’è ancora tempo perché le consegne di armi sono un fattore che la Russia non può valutare appieno: solo quando l’Ucraina sarà completamente nelle mani della Russia, la Russia avrà il tempo di raggiungere altri stati.

Infine, Kordowski supplica: “Quindi abbiamo tempo e dovremmo usarlo in due modi. In primo luogo, continuare l’aggiornamento delle forze armate, cosa che noi (nota dell’autore: si intende la Polonia) stiamo già facendo. In secondo luogo, dovremmo aiutare l’Ucraina il più possibile armandola ancora meglio e incoraggiando ulteriormente il mondo a imporre sanzioni alla Russia”.