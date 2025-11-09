L’Ucraina sta seguendo una rotta rapida verso l’UE- Solo Orbán si oppone.

In breve:

L’Ucraina è sulla buona strada per entrare nell’UE , afferma il Commissario europeo responsabile per l’allargamento.

Tuttavia, Kiev deve ancora affrontare grandi sfide nella lotta alla corruzione .

Zelensky punta ad entrare nell’UE già nel 2028 , mentre a Bruxelles si considera realistico il 2030.

Per ora, tuttavia, la strada resta bloccata dal veto ungherese e Orbán non sembra intenzionato a cambiare nulla.

L’Ucraina vuole aderire all’UE già nel 2028 , ovvero due anni prima del 2030, obiettivo di Bruxelles.

Queste valutazioni si basano, tra l’altro, sulla relazione annuale dell’UE sui progressi delle riforme nei paesi candidati all’adesione. Tale relazione è stata presentata a Bruxelles questa settimana e riconosce ampiamente gli sforzi intrapresi da Kiev.

Marta Kos, Commissaria UE per l’Allargamento, ha sottolineato che l’UE intende avviare ufficialmente i negoziati di adesione con il Paese devastato dalla guerra a novembre. Allo stesso tempo, il veto del Primo Ministro ungherese Viktor Orbán rimane un ostacolo.

Anche a Bruxelles si è discusso di come l’UE avrebbe gestito la situazione. Nel frattempo, Orbán e Volodymyr Zelenskyy si sono nuovamente scontrati pubblicamente.

Kallas elogia le riforme globali dell’UE

Il capo della politica estera dell’UE, Kaja Kallas, ha dichiarato durante una conferenza stampa tenutasi a Bruxelles martedì 4 novembre che l’adesione potrebbe diventare un’importante garanzia di sicurezza per l’Ucraina.

Nel presentare il rapporto, ha sottolineato che l’Ucraina sta dimostrando una determinazione straordinaria nel suo percorso verso l’Unione Europea. Ha sottolineato che nessun Paese candidato aveva mai attuato riforme di così vasta portata durante la guerra.

Considerate le innovazioni in ambito bellico, è chiaro che l’UE può imparare molto dall’Ucraina, che attualmente possiede l’esercito più forte d’Europa. Pertanto, l’integrazione dell’Ucraina nelle iniziative di politica di difesa europea è di fondamentale importanza: crea una situazione vantaggiosa per tutti, secondo Kallas.

Allo stesso tempo, l’UE non offrirà scorciatoie a nessun paese candidato. L’adesione all’UE rimarrà un processo equo, impegnativo e basato sui risultati, ma l’adesione di nuovi paesi entro il 2030 è un obiettivo realistico, secondo Kallas.

Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelenskyy, e l’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri, Kaya Kallas, il 13 ottobre 2025, dopo i colloqui a Kiev. Foto: Sergei Supinsky/AFP tramite Getty Images

Zelenskyy accusa Orbán di sostenere Putin con il suo veto.

Poiché ulteriori passi ufficiali nei negoziati di adesione richiedono il consenso di tutti gli Stati membri, Volodymyr Zelenskyy ha anche indirizzato un messaggio diretto a Bruxelles al Primo Ministro ungherese, che è l’unico a mantenere il suo veto.

In un evento a Bruxelles sull’allargamento, ospitato lo stesso giorno dall’emittente Euronews , a cui hanno partecipato capi di Stato e di governo e rappresentanti dell’UE, Zelenskyy ha chiesto al Primo Ministro ungherese, tramite collegamento video, di revocare il veto. Ha accusato Orbán di fornire “un sostegno molto concreto” al Presidente russo Vladimir Putin con la sua posizione ostruzionistica, bloccando il percorso dell’Ucraina verso l’Unione Europea.

Zelenskyy ha affermato di non ritenere necessario “offrire nulla” a Orbán, riferendosi a come convincere Orbán a cambiare rotta. “Sono convinto che Viktor Orbán dovrebbe offrire qualcosa all’Ucraina, un Paese che protegge tutta l’Europa dalla Russia. E anche ora, durante questa guerra, non abbiamo ricevuto alcun sostegno da parte sua”, ha sottolineato Zelenskyy.

Il presidente non solo ha chiesto la revoca del veto di Orbán, ma ha anche insistito sul fatto che l’Ucraina, se dovesse aderire, debba ottenere lo status di membro a pieno titolo con pari diritti. In precedenza, si era ipotizzato che il Paese avrebbe potuto inizialmente ricevere solo una sorta di “membro di seconda classe” con diritti limitati.

“Secondo me non si può essere membri parziali o parziali dell’UE”, ha dichiarato Zelenskyy.

Orbán: l’Ucraina non entrerà nell’UE né adesso né più tardi.

La questione del veto ungherese in relazione all’adesione dell’Ucraina all’UE è all’ordine del giorno da più di un anno.

Quest’anno, Viktor Orbán ha indetto un referendum in Ungheria per sondare l’opinione dei cittadini ungheresi sulla domanda di adesione dell’Ucraina all’UE. Circa un terzo degli aventi diritto al voto ha restituito il questionario e, di questi, il 95% ha respinto l’adesione dell’Ucraina all’UE, ha annunciato Orbán a giugno.

In un’intervista di marzo, Orbán ha affermato che l’adesione dell’Ucraina all’UE significherebbe la distruzione dell’economia europea, in particolare dell’agricoltura. Ha anche sollevato preoccupazioni in materia di sicurezza qualora ai cittadini ucraini fosse concessa la libertà di movimento all’interno dell’UE, citando il fatto che 800.000 persone in Ucraina sono armate e che il Paese “non è esattamente noto per la sua sicurezza pubblica”.

In risposta alle recenti accuse di Zelenskyy, Orbán ha ribadito martedì in un post sulla piattaforma X che l’Ungheria non sostiene l’adesione dell’Ucraina all’UE e non la sosterrà in futuro, poiché ciò “porterebbe la guerra in Europa e porterebbe i soldi degli ungheresi in Ucraina”.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán parla con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy durante il vertice del Consiglio europeo del 27 giugno 2024 a Bruxelles. Foto: Olivier Hoslet/Pool/AFP tramite Getty Images

Orbán ha anche respinto l’accusa secondo cui l’Ungheria non starebbe sostenendo l’Ucraina. Budapest aveva già stanziato 200 milioni di euro in aiuti umanitari per gli ucraini. Ha inoltre sottolineato che i fondi dell’Ungheria sono inclusi nel bilancio dell’UE. Inoltre, l’Ungheria è stata il principale fornitore di gas ed elettricità dell’Ucraina lo scorso anno.

“Devo respingere fermamente l’idea che l’Ungheria debba qualcosa all’Ucraina. L’Ucraina non protegge l’Ungheria da niente e da nessuno. Non abbiamo chiesto una cosa del genere e non la chiederemo in futuro. La sicurezza dell’Ungheria è garantita dalle sue capacità difensive e dalla NATO, a cui l’Ucraina (fortunatamente) non appartiene”, ha scritto Orbán.

Di più su questo Bruxelles sta portando avanti il ​​processo: quanto è vicina l’Ucraina all’UE?

A che punto sarà l’Ucraina con l’adesione all’UE entro il 2025?

Nella sua relazione annuale, la Commissione europea ha valutato complessivamente positivamente i progressi compiuti dall’Ucraina nel soddisfare i requisiti per l’adesione all’UE negli ultimi dodici mesi. Tra le altre cose, ha elogiato i piani d’azione adottati dal governo di Kiev per rafforzare lo Stato di diritto, riformare la pubblica amministrazione e migliorare il funzionamento delle istituzioni democratiche.

Inoltre, l’Ucraina ha adottato un piano d’azione per le minoranze nazionali, accolto positivamente anche a Bruxelles. La soppressione dei diritti delle minoranze è tra le principali critiche mosse dalla Russia all’Ucraina. Anche l’Ungheria è entrata ripetutamente in conflitto con Kiev negli ultimi anni, in particolare a causa del trattamento riservato alla minoranza ungherese.

Allo stesso tempo, Bruxelles ha esortato la leadership ucraina a invertire le recenti “tendenze negative”, in particolare nella lotta alla corruzione . La Commissione ha inoltre chiesto un’accelerazione delle riforme nel Paese.

Cosa succederà adesso?

Martedì Kos ha sottolineato a Bruxelles che ogni fase del processo di adesione richiede il consenso unanime di tutti gli Stati membri. Ha aggiunto che questo consente ai paesi dell’UE di bloccare i progressi, spesso a causa di controversie bilaterali.

Allo stesso tempo, ha invitato gli Stati membri a riconoscere il lavoro svolto dai paesi candidati e ha sottolineato che l’UE, a sua volta, deve dare il suo contributo. Kos ha dichiarato di sperare di ricevere il via libera per Ucraina e Moldavia già il mese prossimo, in modo da poter procedere con i negoziati formali di adesione. Tuttavia, l’Ungheria ha continuato a bloccare la candidatura di Kiev.

Il prossimo aprile si terranno le elezioni parlamentari in Ungheria . Un elemento centrale della campagna elettorale di Orbán è la promessa di impedire l’adesione dell’Ucraina all’UE. Se venisse eletto il politico dell’opposizione Péter Magyar, ciò potrebbe significare un cambio di rotta a favore dell’Ucraina.

Nella conferenza stampa di martedì è stato chiesto a Zelenskyy se auspicasse un cambiamento politico in relazione alle elezioni ungheresi. “Non credo che nessuno abbia il diritto di influenzare le decisioni del popolo ungherese o le elezioni in Ungheria”, ha detto Zelenskyy.

A Bruxelles non si è ancora arrivati ​​al punto di eliminare il diritto di veto dell’Ungheria , nonostante siano già state prese iniziative in tal senso.

Martedì Orbán ha sottolineato che ogni Stato membro dell’UE ha il diritto sovrano di sostenere o respingere l’adesione di un nuovo membro. La proposta dell’Ungheria, quindi, non è l’adesione, ma piuttosto l’avvio di un partenariato strategico tra l’UE e l’Ucraina, senza l’adesione all’UE.

Questo articolo mi ha particolarmente interessato!