LO SPIRITO RIVOLUZIONARIO EBRAICO

di E. Michael Jones

2. Il dilemma del rabbino Dresner: Torah contro Ethnos

Non mi è mai piaciuto il titolo del libro del rabbino Dresner. Si intitolava Can Families Survive in Pagan America? ed è stato pubblicato nel 1995 dalla casa editrice Huntington House di Lafayette, Louisiana. Ne ebbi una copia proprio mentre stavo iniziando Culture Wars, una rivista che veniva pubblicata parallelamente a Fidelity e che alla fine la sostituì. Mi piaceva il libro di Dresner perché si inseriva perfettamente nell’idea di “guerre culturali” di quel periodo. Sia la rivista sia il libro erano meditazioni sul fondamento morale dell’America, che — come chiunque conosca la storia americana sa — è l’unica base su cui l’America possa reggersi. La visione del rabbino Dresner sull’esperimento americano di libertà ordinata era essenzialmente la stessa di John Adams, Alexis de Tocqueville e John Courtney Murray. Noi, scrisse John Adams riguardo ai cittadini della nazione che aveva contribuito a creare, non abbiamo alcuna costituzione che possa funzionare in assenza di un popolo morale. Secondo l’interpretazione di Dresner del libro American experiment in ordered liberty:

I padri fondatori dell’America, prendendo come modello il racconto biblico, sapevano che la democrazia politica poteva fiorire solo se fondata su due pilastri: fede e famiglia. La nostra crisi contemporanea è la conseguenza dell’abbandono di questo ideale a favore di una società per lo più secolare, edonistica e atomistica. L’ebraismo, sostenendo una società basata sulla famiglia e centrata su Dio, fondata sull’alleanza e governata dalla Torah, può svolgere un ruolo decisivo nel richiamare l’America alle sue origini (Families, p. 77).

Come risultato della decadenza che ha dominato la vita culturale americana fin dagli anni ’60, l’America sessualmente degenerata aveva bisogno, secondo Dresner, di una nuova coalizione: un’unione di ebrei e gentili con un impegno comune verso la civiltà e un’avversione condivisa per il caos sociale e morale.

Families era un libro americano, ma differiva dalla miriade di geremiadi sul declino morale dell’America nello stile di Bill Bennett. Il libro di Dresner trattava di qualcos’altro. Aveva un sottotesto che sfuggiva al titolo. Families parlava davvero degli ebrei americani, o meglio dell’effetto che l’America aveva avuto sugli ebrei giunti qui soprattutto in seguito ai pogrom russi degli anni 1880. Families parlava di come molti ebrei moderni, nella loro ricerca di passione, piacere e potere, si siano smarriti nel regno di Cesare. Parlava delle ironie che abbondano quando si confrontano i precetti della Torah con i costumi degli ebrei americani contemporanei. Non è forse ironico, chiese Dresner retoricamente, che i discendenti di coloro che scrissero i Salmi e offrirono la preghiera al mondo siano diventati, secondo ogni resoconto, i meno devoti?

Come Culture Wars, Can Families Survive in Pagan America? era un tentativo deliberato di uscire dai normali confini etnici e religiosi; ma, come Fidelity — la rivista che la precedette e che alla fine si trasformò in Culture Wars — non poteva farlo senza affrontare la situazione intra-etnica, vale a dire, in questo caso, lo stato degli ebrei americani. Oltre che di morale, Families parlava di etnia e della sua antinomia, l’assimilazione, e il rabbino Dresner, in gran parte, non era soddisfatto dell’esperienza ebraico-americana. Gli ebrei erano prosperati in America, ma avevano pagato un prezzo per la loro prosperità. Il popolo eletto sembrava appiattirsi nella normalità, secondo la visione pessimistica di Dresner, diventando ciò contro cui i profeti avevano messo in guardia: simile alle nazioni. Avevano avuto successo oltre ogni loro sogno nell’assimilarsi e nel raggiungere il successo. Erano persino riusciti a rimodellare la cultura americana nel corso del XX secolo a loro immagine ma facendo ciò avevano scoperto che, in un senso molto reale della parola — un senso che Dresner esplorò in dettaglio — non erano più ebrei.

Gli ebrei, secondo Dresner, hanno provato ogni cosa. Nel processo hanno esaurito la modernità e scoperto, con grande disappunto, la sconcertante verità che:

«Nessuna licenza ha sostituito la Legge; nessuna sinfonia, i Salmi; nessun lampadario, le candele del Sabato; nessuna opera, lo Yom Kippur; nessun country club, la sinagoga; nessuna villa, la casa; nessuna Jaguar, un figlio; nessuna amante, una moglie; nessun banchetto, il seder di Pesach; nessuna metropoli svettante, Gerusalemme; nessun impulso, la gioia di compiere una mitzvah; nessun uomo, Dio.» (p. 329)

Dresner portò con sé nella tomba, nel 2000, la speranza che gli ebrei americani avrebbero ricercato un recupero del sacro.

Samuel H. Dresner nacque nel 1923 a Chicago in una famiglia ebraica incline all’assimilazione. Crebbe nel quartiere di Uptown e frequentò la Senn High School, dove eccelleva in atletica e ginnastica. In un necrologio scritto per The National Jewish Post and Opinion, il rabbino Elliott Gertel — che aveva conosciuto Dresner da ragazzo nella congregazione che quest’ultimo guidava a Springfield, Massachusetts, negli anni Sessanta — descrisse “King Kong Dresner”, come veniva chiamato al liceo, come ossessionato dallo sport e dalle ragazze.

Ben presto quelle ossessioni vennero sostituite da un’ossessione più elevata. All’età di 15 anni, Dresner divenne acutamente e dolorosamente consapevole della sofferenza nel mondo intorno a lui. Raccontò di essere stato su North Sheridan Road al crepuscolo, alla fine degli anni Trenta e di aver avuto improvvisamente la sensazione di essere inseguito da una forza superiore. Più il giovane atleta cercava di fuggire da quella forza, più sentiva che essa lo stava inseguendo da vicino. A seguito di quella visione, rifiutò quella che sarebbe potuta diventare una carriera redditizia nell’azienda di confezioni del suo zio e decise di diventare rabbino.

Dresner non parlava yiddish. Non era un ebreo polacco. Sua moglie, Ruth, proveniva da una famiglia di ebrei tedeschi ortodossi. Tuttavia, non si ha questa impressione leggendo Families, che è, sotto molti aspetti, un lungo confronto invidioso tra gli ebrei d’America e gli ebrei dell’Europa orientale, in generale e della Polonia in particolare. Dresner aveva ereditato il suo atteggiamento verso gli Ostjuden da Abraham Heschel.

Dresner incontrò Heschel negli anni Quaranta, mentre frequentava il Jewish Theological Seminary di New York. Dresner considerava Heschel — che era cresciuto a Varsavia, aveva frequentato il Yiddish Real Gymnasium a Vilna, uno dei grandi centri dello Yiddishkayt, e poi l’università a Francoforte — «il più grande ebreo del suo tempo». Dresner scrisse la sua tesi di dottorato sugli hasidim e sarebbe poi diventato il più stretto discepolo di Abraham Heschel. Tradusse buona parte degli scritti di Heschel sugli hasidim e collaborò infine con Edward Kaplan della Brandeis University nella stesura del primo volume della biografia di Heschel.

Funerali ebraici

Dresner, secondo Gertel, “era il più straordinario comunicatore dal pulpito della spiritualità ebraica” e gran parte di ciò che comunicava suscitava costernazione tra gli ebrei americani. All’inizio degli anni ’60 fu denunciato come comunista per aver criticato i funerali ebraici eccessivamente sfarzosi. Secondo Gertel, suscitò anche l’ira dei fondatori della Brandeis University quando li mise in guardia sul fatto che un college creato dagli ebrei per promuovere la bandiera della “non-settorialità” non sarebbe stato in grado di affrontare i conflitti identitari degli studenti ebrei né di fornire una guida all’America di fronte alle sfide poste ai costumi sessuali tradizionali. Fu tra i primi a individuare tendenze distruttive per l’ebraismo nella letteratura, nel cinema e nel femminismo radicale.

A essere sincero, non so ancora come ho conosciuto Sam Dresner. Pat Riley, che studiò giornalismo alla Columbia e in seguito diresse il National Catholic Register, lo conosceva meglio di me. Dresner, secondo Riley, lodò i miei scritti e poi rimproverò Riley per non essersi abbonato a Culture Wars. Dopo che scrissi la recensione di Families, era evidente che condividevamo la stessa visione dell’America come una nazione che poteva esistere solo se fondata su un consenso morale, anche se lo condividevamo da due prospettive etniche molto diverse. Ricordo di avergli chiesto cosa pensasse di un mio articolo sul Kulturkampf ebraico/cattolico, che si concludeva con un’analisi di The Vanishing American Jew di Alan Dershowitz. Il mio punto era che gli ebrei si stavano condannando all’estinzione abbracciando la liberazione sessuale. Dresner era d’accordo con quanto avevo detto, ma aggiunse che agli ebrei non piaceva sentirselo dire da altri (cioè dai goyim). Era una risposta onesta, e apprezzavo la sua onestà. In un’altra conversazione, si lamentò del fatto che scrivessi di “cattivi ebrei”, e così in risposta gli inviai una copia del libro allora appena uscito The Medjugorje Deception (L’inganno di Medjugorje) con una dedica che diceva che lì dentro non c’erano cattivi ebrei.

In un’altra conversazione, Dresner mi rimproverò per il mio atteggiamento nei confronti di Leo Pfeffer. Secondo il racconto di Dresner, Pfeffer era all’epoca un pio ebreo che viveva a Long Island. Forse parlava di un altro Leo Pfeffer rispetto a quello che avevo in mente io. O forse Pfeffer era cambiato e aveva deciso di usare la sua vecchiaia come un’opportunità per pentirsi dei peccati della giovinezza e della mezza età. Il Leo Pfeffer che venne a Filadelfia nel 1976 a tenere una conferenza sul trionfo dell’umanesimo secolare era l’antitesi di Sam Dresner. A mio avviso era un autentico “cattivo ebreo”. Nel 1976, cioè lo stesso anno in cui Pfeffer si recò a Filadelfia per vantarsi del “trionfo dell’umanesimo secolare” e della sconfitta dei suoi avversari cattolici nelle guerre culturali degli anni ’60, Dresner adottò un approccio completamente diverso, attaccando quello stesso secolarismo che Pfeffer elogiava in un articolo apparso nel numero Primavera-Estate 1976 della United Synagogue Review. Ciò che Dresner trovava “più inquietante”, secondo Gertel, era il “secolarismo”, proprio ciò il cui trionfo Pfeffer celebrava. Pfeffer era un ardente oppositore della Legion of Decency e del Codice di Produzione hollywoodiano (oltre che l’architetto delle strategie legali che allontanarono la preghiera dalle scuole pubbliche e privarono le scuole elementari cattoliche di aiuti governativi). Dresner si lamentava dell’evaporazione della fede e della moralità cristiane in America. Dresner riteneva che il fatto che l’America stesse diventando più pagana avesse un effetto negativo sugli ebrei americani. Forse più di chiunque altro, Leo Pfeffer era responsabile di quella evaporazione della fede e della morale dallo spazio pubblico americano. A differenza di Leo Pfeffer, che aveva parole positive per quasi ogni aspetto della sovversione culturale e morale, Dresner vedeva le conseguenze che ebrei come Pfeffer stavano creando e si chiedeva “cosa accadrebbe in tutta l’America se gli ebrei cominciassero a dire: non produrrò questo film, non proietterò questo film, non pubblicherò questo libro, non scriverò questo articolo perché è perverso e distruttivo dei valori umani. Non venderò questo articolo perché è scadente e non durerà.”

Dresner riteneva che gli ebrei stessero meglio, almeno spiritualmente, nei ghetti dell’Europa orientale. Ora che erano arrivati — in quasi ogni senso della parola — in America, temeva che fossero diventati dei “messaggeri che dimenticano il messaggio”:

Per secoli gli ebrei, rinchiusi nei loro ghetti, perfezionavano le loro anime davanti a Dio e avevano qualcosa da dire all’umanità. Ma nessuno li ascoltava. Ora gli ebrei hanno l’attenzione dei non ebrei a ogni livello della società. Che tragedia sarebbe se, ora che i gentili ascoltano, gli ebrei non avessero nulla da dire.

Quando Families apparve, questo gentile ascoltava, perché sentiva che quell’ebreo aveva qualcosa da dire. Non tutti la pensavano così riguardo a Families. Le sue figlie si chiedevano perché avesse scritto un libro così “duro, crudo e giudicante. Perché non scrivere un libro bello e edificante, come quelli che scrivevi una volta?” Il loro giudizio è comprensibile. Families è severo nel giudizio degli ebrei americani e dei loro eroi culturali. Dresner indica in modo particolare Isaac Bashevis Singer e Woody Allen per la loro attitudine sprezzante verso le cose ebraiche. Nel domandarsi perché Singer sia così popolare tra gli ebrei americani e perché la sua rappresentazione degli ebrei polacchi come degenerati sessuali non abbia suscitato proteste, Dresner lancia un jeremiad di proporzioni bibliche contro gli ebrei americani, un gruppo che egli ritiene:

«Ha trasformato il giudaismo in una caricatura, non solo per il volgarismo e il grossolano commercialismo che permeano la loro vita comunitaria, ma, più precisamente, per aver troppo spesso abdicato la vita intellettuale della fede d’Israele alle mode del momento. Il vero credo di molti ebrei americani, soprattutto gli intellettuali, è diventato qualsiasi cosa sia “di moda” — marxismo, decostruzione, consciousness-raising, permissivismo, liberazione, culti, sperimentazione sessuale, ecc.» (pp. 190–191).

Se “la famiglia tradizionale è sotto assedio” in America, ciò è in gran parte dovuto all’influenza di ciò che Dresner chiama “la folla di Hollywood”, un gruppo di persone che elogia “la ribellione, l’auto-realizzazione e la promiscuità”, e una “visione degradata del corpo e dello spirito umano” che non trova accettazione in “nessuna delle grandi religioni del mondo — e certamente non nel giudaismo”. Il film hollywoodiano, secondo Dresner, è diventato una “scuola da cui non ci si diploma né si ha bisogno di uscire per frequentarla”. Quella scuola ebbe un effetto profondo sugli atteggiamenti e sui comportamenti degli americani nella seconda metà del XX secolo. Secondo Dresner, qualsiasi studio dei film prodotti dal 1945 al 1985 rivelerebbe “un cambiamento radicale nei valori”, uno che ha capovolto il mondo. “Hollywood adottò un atteggiamento permissivo e privo di valori nel giro di pochi decenni”, e quando andò a rotoli trascinò con sé il resto dell’America:

“L’underground ha preso il sopravvento… l’avanguardia è diventata l’uomo della strada. La bohème è Broadway. Le barzellette sconcie un tempo limitate ai teatri di burlesque e a certi night club ora sono disponibili nei film e in TV per milioni di persone. Las Vegas non è più una città, ma una condizione” (pp. 316–317).

Hollywood, in breve, si sarebbe corrotta intorno al 1945 ed è ora responsabile del declino morale della cultura americana.

La critica di Dresner a Hollywood, però, non è tanto incisiva quanto dovrebbe. Dire che “l’élite hollywoodiana” adottò “un atteggiamento permissivo e privo di valori” nel giro di pochi decenni dal 1945 al 1985 non solo non è vero ma manca alcuni punti essenziali. Innanzitutto, l’élite hollywoodiana era allora, e lo è tuttora, prevalentemente ebrea. In secondo luogo, gli ebrei che dirigevano Hollywood avevano sempre avuto questo atteggiamento “permissivo e privo di valori” quando si trattava di questioni veneree. A partire dagli anni ’20, il clamore contro la sovversione morale da parte di Hollywood fu così grande che varie forme di legislazione — federale, statale e locale — furono proposte come antidoto. Per evitare questa legislazione, gli ebrei di Hollywood nel 1934 entrarono in un accordo volontario con la Legion of Decency, un’organizzazione cattolica. Quell’accordo fu conosciuto come il Production Code. I cattolici imposero la questione organizzando boicottaggi in un momento in cui l’industria cinematografica era in difficoltà per gli effetti della crisi del 1929 e per i debiti verso le banche del Paese.

Il boicottaggio più memorabile ed efficace fu organizzato dal cardinale Dougherty di Filadelfia, che proibì ai cattolici della città di andare al cinema nelle sale cinematografiche della città, allora in gran parte di proprietà della Warner Brothers. I suoi sforzi portarono a una situazione in cui la Warner Brothers perdeva 175.000 dollari a settimana nel pieno della Grande Depressione. In una riunione dei magnati di Hollywood convocata per discuterne, il boicottaggio di Filadelfia aveva ridotto il solitamente combattivo Harry Warner a:

“Stare in piedi in cima al tavolo, piangere lacrime grosse come sterco di cavallo e implorare qualcuno di tirarlo fuori dai guai. E a ragione, perché si sarebbe potuto sparare un cannone lungo la navata centrale di qualsiasi cinema di Filadelfia senza rischiare di colpire qualcuno! E lì c’era Barney Balaban (delle Paramount Theaters) che lo guardava terrorizzato, chiedendosi se sarebbe toccato a lui a Chicago.”

L’uomo che descrisse la situazione di Harry Warner durante quella riunione e colui che gestì l’ufficio del Production Code per i successivi vent’anni era un cattolico di nome Joseph I. Breen, un uomo che non aveva illusioni sugli atteggiamenti dell’élite hollywoodiana dei primi anni ’30:

“Sono semplicemente un gruppo marcio di persone ignobili senza alcun rispetto per nulla oltre al fare soldi… Qui (a Hollywood) abbiamo il paganesimo dilagante nella sua forma più virulenta. L’ubriachezza e la dissolutezza sono all’ordine del giorno. La perversione sessuale è dilagante… molti dei nostri registi e star sono pervertiti… Questi ebrei sembrano non pensare ad altro che al guadagno e all’indulgenza sessuale. Il più vile dei peccati è una consuetudine qui, e gli uomini e le donne che vi si dedicano sono quelli che decidono quale sarà il nutrimento cinematografico della nazione. Solo loro prendono le decisioni. Il novantacinque per cento di queste persone è costituito da ebrei di origine dell’Europa orientale. Sono, probabilmente, la feccia della terra.”

(Black, Hollywood Censored, p. 70)

Praticamente tutti gli storici del periodo in cui Breen fu a capo del Production Code lo condannano come antisemita. Praticamente tutti gli stessi storici riescono a usare la parola “morale” solo tra virgolette, indicando in qualche modo che hanno interiorizzato gli standard dei vincitori in questo conflitto culturale. Il fatto che Breen abbia continuato a lavorare con “questa gente” per i successivi vent’anni dimostra — almeno per Mark Viera — che Breen non era antisemita:

Joe Breen, che aveva inveito contro l’immoralità degli ebrei di Hollywood, aveva imparato da loro, e loro da lui. Non gli avrebbero chiesto di dirigere la RKO Pictures se fosse stato veramente antisemita. Non l’avrebbero fatto volare qua e là. Non l’avrebbero invitato nelle loro case. E certamente non gli avrebbero dato un Academy Award. Aveva convinzioni. Era un combattente, ma non odiava.

Ciò che era vero allora è a maggior ragione vero oggi. Gli ebrei dominano Hollywood e l’hanno sempre fatto. Gli ebrei immigrati che crearono i grandi studi hollywoodiani furono seguiti da un’altra generazione di ebrei che fondò le principali reti televisive del Paese — la CBS di William Paley, la NBC di David Sarnoff e la ABC di Leonard Goldenson.

Oggi circa due terzi dei principali produttori televisivi e cinematografici sono ebrei. Quattro delle cinque compagnie che dominano l’intrattenimento americano sono gestite da ebrei (Gerald Levin, che una volta aveva preso in considerazione una carriera rabbinica, dirige Time Warner; Michael Eisner dirige Disney; Mel Karmazin e Sumner Redstone dirigono Viacom-CBS; e i Bronfman dirigono Universal).

Questo fatto è raramente discusso nei media mainstream perché anche questi, secondo l’autore, sarebbero controllati dagli ebrei. Quando il giornalista britannico William Cash scrisse del controllo ebraico su Hollywood nell’ottobre 1994 sul giornale Spectator, Hollywood e i suoi sostenitori accademici reagirono con rabbia al limite dell’isteria. Nel Los Angeles Times del 13 novembre 1994, Neal Gabler attaccò l’articolo di Cash definendolo “un belato antisemita da parte di un reazionario squilibrato” che si sarebbe potuto liquidare “se non avesse avuto una piattaforma rispettabile come lo Spectator e se non avesse fatto leva su un pregiudizio già esistente — che gli ebrei controllano i media statunitensi”. Va notato che Neal Gabler è l’autore di An Empire of Their Own: How Jews Created Hollywood. In altre parole, Gabler attaccava Cash per aver detto ciò che Gabler aveva affermato nel suo stesso libro.

Secondo Cash:

Che oggi ogni grande capo di studio sia ebreo non è diverso da sessant’anni fa. “Su 85 nomi impegnati nella produzione, 53 sono ebrei”, notava un sondaggio del 1936. E il vantaggio ebraico vale tanto per il prestigio quanto per i numeri. In un recente numero speciale di Premiere sul “Potere” — che classificava le 100 persone più potenti dell’“Industria” — i primi dodici erano ebrei. Non figuravano dirigenti neri o britannici.

Il dominio ebraico su Hollywood, tuttavia, non può essere limitato ai numeri. I numeri danno solo una pallida approssimazione del grado in cui gli ebrei determinano la matrice culturale da cui nascono i film del Paese. Cash cita un esempio delle “misure estreme” cui i non ebrei ricorrono per avere successo a Hollywood:

Bill Stadiem, ex avvocato di Wall Street laureato a Harvard e ora sceneggiatore a Los Angeles, mi disse di aver incontrato di recente in un ristorante di LA un suo vecchio amico WASP che era stato presidente del Porcellian Club a Harvard — il più esclusivo club universitario. Il suo amico — un aspirante produttore — era vestito con una tuta nera in nylon e aveva catenine d’oro al polso; appeso al collo un evidente pendente a forma di Stella di David. Stadiem gli chiese: “Perché diavolo sei vestito così?” Lo WASP rispose: “Sto cercando di sembrare ebreo.”

Basta pensare ai tentativi di Jay Gatsby di passare per un WASP nel romanzo Il grande Gatsby di F. Scott Fitzgerald per capire come l’equazione culturale sia cambiata nel corso del XX secolo. Poiché i media e l’intrattenimento sono arrivati a dominare il paesaggio politico e culturale, l’ebreo ha finito per sostituire il WASP come gruppo etnico culturalmente dominante del Paese, il gruppo che detta gli stili al resto della nazione.

Ma anche qui, come altrove, il termine “ebreo” deve essere definito. “Gli ebrei a Hollywood”, secondo un commentatore, “come la maggior parte degli ebrei nei media, nel mondo accademico e nella pornografia, tendono a essere ebrei radicali e alienati, non radicati né nel giudaismo né nella cultura cristiana maggioritaria. Tendono a essere sradicati e politicamente di sinistra, cercando di creare una società cosmopolita e sradicata che rifletta i loro valori laici e privi di tradizione”. Ciò non significa, però, che cessino di essere ebrei né di comportarsi come tali, come l’articolo di Cash chiarisce. Cash descrive l’ottantunenne Lew Wasserman come al vertice della “struttura di potere feudale” di Hollywood. Quando Steven Spielberg, David Geffen e Jeffrey Katzenberg decisero di fondare il loro studio di produzione, si riunirono prima nella residenza di Wasserman per ottenere la sua “benedizione rabbinica”, dopo di che parlarono “in toni sussurrati e reverenziali del potente dell’industria”, mentre egli “raccontava storie sulla storia di Hollywood e mostrava loro reperti”.

Wasserman era stato il mentore di Steven Spielberg per quasi trent’anni. Gli ebrei, secondo Cash, governano il New Establishment, ma lo governano come ebrei sradicati e alienati, cioè secondo nessuna Torah se non quella creata da loro stessi. Ciò significa l’applicazione del tradizionale pregiudizio ebraico contro la cultura maggioritaria senza il freno imposto dall’interpretazione rabbinica delle norme morali. Ciò significa, in breve, la sovversione morale del tipo che Hollywood ha promosso durante la rivoluzione culturale degli anni ’60, complicata dal fatto che chiunque obietti o descriva la situazione, come mostrò la reazione all’articolo di Cash, viene demonizzato come antisemita.

“Pochi a Hollywood ricordano un articolo così antisemita su una pubblicazione mainstream”, scrisse Bernard Weinraub, il corrispondente da Hollywood del New York Times, in risposta all’articolo di Cash. Hollywood in generale fu d’accordo, riempiendo le lettere ai giornali locali di reazioni indignate una dopo l’altra. Una lettera al direttore — firmata da personalità come Kevin Costner, Sidney Poitier e Tom Cruise — temeva che un nuovo Olocausto e una nuova Inquisizione spagnola non fossero lontani.

“La battaglia sulla sessualizzazione dell’America”

La franchezza di William Cash e Joe Breen su Hollywood colma ciò che il resoconto di Sam Dresner lascia fuori. Essa mostra che la battaglia sulla sessualizzazione della cultura americana fu in gran parte, se non esclusivamente, una battaglia tra gli ebrei e i cattolici americani. Dal 1934 al 1965, gli ebrei di Hollywood furono costretti a reprimere il loro “atteggiamento permissivo e privo di valori” in materia sessuale, o almeno furono impediti dal manifestare tale atteggiamento nei film che producevano. La “golden age” di Hollywood, che Dresner elogia indirettamente, fu uno sforzo collaborativo: furono i cattolici a salvare gli ebrei di Hollywood dai loro peggiori istinti. Alla fine, i cattolici persero quella battaglia, con conseguenze disastrose per l’intera nazione. In effetti, il libro del rabbino Dresner è una di quelle conseguenze. Il suo libro è anche un’indicazione del fatto che la storia della cultura americana del XX secolo è, sotto molti aspetti, una storia della degenerazione sessuale dell’ebreo americano. Ciò significa il declino dell’ebreo alla Dresner e l’ascesa dell’ebreo alla Woody Allen al suo posto come icona dell’intera cultura. I cattolici persero le guerre culturali perché interiorizzarono valori “ebraico-woodyalleniani” sulla sessualità, tanto quanto adottarono valori WASP sul controllo delle nascite.

Ciò, naturalmente, conduce a un dilemma per il rabbino Dresner. Se parliamo dei Puritani di Boston come della prima e principale influenza in America, allora l’America fu fondata da un gruppo di “giudaizzanti”, che seguivano una versione del Cristianesimo fortemente basata sull’Antico Testamento, rendendo l’America una delle nazioni più “ebraiche” tra quelle “cristiane”. L’Illuminismo, che fu la matrice intellettuale da cui sorsero gli Stati Uniti, astrasse la morale ebraica dal suo contesto religioso e la rese la base di una nazione multietnica. Le radici ebraiche dell’America, in altre parole, sono profonde, ma queste stesse radici portano al dilemma di Dresner. Da un lato, l’adesione agli insegnamenti della Torah sulla famiglia può salvare l’America dal declino morale. Dall’altro lato, il declino morale di cui Dresner si lamenta fu, in non piccola misura, attribuibile all’influenza culturale degli ebrei americani, cosa cui egli accenna ripetutamente nel suo libro. “Gli ebrei”, ci dice, “hanno svolto un ruolo tutt’altro che ammirevole nella rivoluzione sessuale” (p. 155). “Molti rabbini liberali”, continua, “sono in prima linea nel movimento pro-aborto. Infatti, i sondaggi indicano che le donne ebree sono tra le più propense tra tutti i gruppi a sostenere l’‘aborto su richiesta’” (p. 39).

Dresner cita poi “un recente sondaggio Gallup e un’indagine censurata del B’nai B’rith”, che indica che gli ebrei americani hanno maggiori probabilità di divorziare e minori probabilità di sposarsi rispetto all’americano medio; che “il 91 percento delle donne ebree concorda che ogni donna che voglia un aborto dovrebbe poterlo ottenere”; che “il 50 percento delle donne ebree mostra un alto grado di affinità con il femminismo, rispetto al solo 16 percento delle donne non ebree”, e che gli ebrei favoriscono i diritti degli omosessuali più della popolazione generale. Eppure Dresner ci dice che la religione ebraica afferma che “l’omosessualità è una violazione dell’ordine della creazione” e che la famiglia è “divinamente ordinata” da quello stesso ordine della creazione. Di conseguenza, Dresner sostiene che gli ebrei, se vogliono partecipare a una coalizione familiare, “devono mettere in ordine la propria casa” non solo perché hanno abbandonato i valori tradizionali, come altri americani, ma perché “è più probabile che vivano in aree urbane in prima linea nel cambiamento sociale”.

Dresner non scriveva mai da una prospettiva sradicata o anti-etnica. Era un americano preoccupato per il declino morale ma anche un ebreo preoccupato per la condizione degli ebrei americani. Parte del pathos del suo libro deriva dall’angoscia che prova nell’osservare il declino morale degli ebrei americani, qualcosa che egli vede come essenzialmente anti-ebraico, perché gli ebrei, secondo la sua visione, o rappresentano la legge morale — introdotta da Mosè nella storia umana — oppure non rappresentano nulla.

La prominenza culturale di ebrei come Woody Allen era particolarmente dolorosa per Dresner, perché erano diventati icone culturali promuovendo devianze sessuali. Avevano inoltre promosso molti dei classici stereotipi antisemiti. «Per il gentile», scrive Dresner, «la rappresentazione degli ebrei religiosi fatta da Allen come impostori pii, e peggio, può solo confermare gli antichi luoghi comuni cristiani dell’ebreo come ipocrita, diavolo, corruttore della moralità e corruttore della cultura» (p. 238). Perché, si chiede Dresner, dando voce a questa angoscia, gli ebrei americani dovrebbero affrettarsi ad accettare la categorizzazione che Woody Allen fa di loro come «corruttori della moralità»? È una domanda che Dresner affronta ma non riesce a risolvere. «Perché gli ebrei vogliono umiliarsi è una domanda che i “teologi” di Hollywood devono ancora affrontare.» Ma il fatto rimane: gli ebrei senza radici che dominano Hollywood e, di conseguenza, la cultura americana nel suo complesso, hanno definito se stessi, nelle parole di Dresner, come «corruttori della moralità e della cultura».

Dresner è preoccupato che altri abbiano notato la stessa cosa. Cita una lettera al giornale California Lawyer che sostiene che «il progressivo deterioramento della moralità può essere direttamente attribuito alla crescente predominanza degli ebrei nella nostra vita nazionale». Dresner è, naturalmente, inorridito, ma il suo libro sta dicendo essenzialmente la stessa cosa. Allora, il rabbino Dresner è un antisemita? Secondo i canoni del discorso contemporaneo, dipende da come definiamo il termine. Israel Shamir, scrivendo sul giornale israeliano Ha’aretz, ha affermato recentemente che chiunque si opponga all’imperialismo culturale globale americano può ormai essere tranquillamente definito antisemita. A meno che, naturalmente, non sia ebreo: in tal caso viene definito un «ebreo che odia se stesso», un termine che può essere definito come riferito a chiunque non sia d’accordo con la linea ufficiale articolata da Abe Foxman, dai Bronfman, dall’ADL, dall’AJC e da tutti gli altri leader e organizzazioni che hanno cercato di trasformare gli ebrei nell’avanguardia della Rivoluzione Culturale.

Come può, dunque, il rabbino Dresner sostenere che gli ebrei possono operare una riforma della vita familiare e della moralità quando afferma che gli ebrei sono in primo luogo responsabili di quel declino morale? La risposta sta nel definire la parola «ebreo», e ciò significa distinguere tra l’ebreo secondo Dresner e l’ebreo alla Woody Allen. «Gli ebrei», ci dice Dresner in un passaggio che ho già citato, «hanno… svolto un ruolo tutt’altro che ammirevole nella rivoluzione sessuale. Questo, tuttavia, non significa che essi parlino a nome dell’ebraismo, non più di quanto lo facciano le femministe ebraiche anti-famiglia.» La questione, in altre parole, ruota attorno alla domanda: «chi parla a nome degli ebrei?» Il rabbino Dresner è un conservatore, per il quale la Torah è normativa. Ciò significa che «l’omosessualità è una violazione dell’ordine della creazione» (p. 81). Questo, a sua volta, significa che, sulla questione dell’omosessualità, il rabbino Dresner è in disaccordo con la maggioranza degli ebrei americani.

Questo conduce a un paradosso: l’America è diventata più ebraica nel corso del XX secolo, ma gli ebrei sono diventati meno ebraici nello stesso periodo, se definiamo l’ebreo come fa Dresner, cioè come un seguace della Torah. L’ebreo è diventato un eroe culturale americano, ma lo è diventato in gran parte sostenendo la degenerazione sessuale. Di conseguenza, l’America sta diventando contemporaneamente più ebraica, ma meno rappresentativa di ciò in cui crede il rabbino Dresner.

«Vent’anni fa», scrive Dresner, la rivista Time pubblicò un articolo sostenendo che «gli Stati Uniti stanno diventando più ebraici… Tra gli intellettuali americani l’ebreo è diventato perfino un eroe culturale». L’articolo proseguiva citando il poeta Robert Lowell, che dichiarò: «L’ebraicità è il centro della letteratura di oggi, così come il West lo era negli anni ’30». Vent’anni dopo (26 febbraio 1990), Time ripeté lo stesso tema, informandoci che «gli ebrei sono notizia. È un assioma del giornalismo. Uno indispensabile, inoltre, perché altrimenti è impossibile spiegare come le azioni e le mancanze di una minuscola Israele ottengano una quantità assurda e sproporzionata di copertura mediatica in tutto il mondo.» (p. 275).

La domanda senza risposta in mezzo a tutto questo giornalismo concitato riguarda il significato della parola ebreo. Che è un altro modo per chiedere: chi parla a nome dell’ebreo americano? Il rabbino Dresner o Woody Allen? Se i numeri determinano la verità, allora la risposta è chiaramente Woody Allen. Ma ciò solleva altre questioni. Se, come osserva Dresner, «gli ebrei americani accettano la categorizzazione di se stessi come sostenitori di Woody Allen», allora l’ebraismo diventa un’altra parola per «permissivismo sessuale e persino perversione», una dottrina che Dresner considera chiaramente inaccettabile. Dresner trae la sua regola guida da Susan Handelman: «Gli stili di vita degli ebrei non dovrebbero determinare lo stile di vita ebraico». I primi, secondo Dresner, non dovrebbero essere determinati dai secondi, «anche se questi ultimi dovessero diventare maggioranza nella comunità ebraica». Se gli ebrei americani diventassero «sostenitori di Woody Allen», ciò significherebbe «non solo un tradimento dei valori ebraici, ma un tradimento del popolo ebraico, perché nessuno più di Woody Allen ha permesso a tanti di vedere l’ebreo, specialmente l’ebreo religioso, in modo così corrotto» (p. 223).

Dovrebbe essere ormai evidente che Dresner non apprezza Woody Allen, esempio classico di come l’America sia diventata più ebraica mentre, allo stesso tempo, «gli ebrei americani stanno diventando meno ebraici». A causa della sua popolarità e del fatto che le organizzazioni ebraiche principali — che, nota Dresner, spendono milioni per scovare l’antisemitismo — ignorano completamente i suoi attacchi alla tradizione ebraica, Woody Allen è diventato un paradigma per la maggioranza degli ebrei americani. Ma per capire cosa ciò significhi, dobbiamo prima comprendere cosa Woody Allen simboleggi per la maggioranza degli ebrei americani.

Il libro di Dresner è utile a questo riguardo. Woody Allen, secondo Dresner, ha avuto una «persistente fascinazione» per l’incesto. È stato anche in psicoanalisi per oltre 30 anni, il che significa che questa fascinazione per l’incesto — sia espressa nei suoi scritti («È tutto un nuovo gioco», disse lei stringendosi a me. «Sposare la mamma ti ha reso mio padre»), sia nella seduzione della figlia adottiva sua e di Mia Farrow, Soon-Yi Previn — è spiegabile soprattutto mediante un’analisi freudiana. Anche Freud era ossessionato dall’incesto. Nel suo libro Mosè e il monoteismo, Freud chiarisce che, come nel caso dei faraoni d’Egitto, l’incesto conferisce uno status divino a chi lo pratica. Nello stesso libro, Freud afferma anche che Mosè fosse un egiziano, nel tentativo di delegittimare colui che diede la legge a Israele. David Bakan ha scritto un libro commentando questi passaggi in cui sostiene che Freud fosse un seguace del falso messia ebreo Shabbetai Zevi e che il suo attacco a Mosè fosse in realtà un tentativo di abolire la legge nello stesso modo in cui Zevi lo fece, cioè attraverso l’impurità rituale.

Gli ebrei che promuovono la rivoluzione sessuale seguono questa tradizione: «Essi», scrive Dresner, «richiamano alla mente ricordi dolorosi del famigerato falso messia seicentesco Sabbatai Tzvi o del suo successore Jacob Frank. La loro venuta avrebbe dovuto segnare una nuova era in cui il dominio della Torah sarebbe stato superato — “Ciò che era proibito ora è permesso” — e le trasgressioni sarebbero diventate mitzvot» (p. 160).

«Per coloro che cercano il proibito in veste ebraica,» continua Dresner, «il sabbatianesimo indica la via.» Questo accade perché tocca il cuore stesso dell’ebraismo, una religione che secondo Dresner fu forgiata in opposizione ai culti della fertilità di Canaan e del resto dell’antico Medio Oriente. «In epoca biblica,» prosegue Dresner, «l’ebraismo condusse una battaglia contro l’eccesso sessuale non dissimile dalla lotta oggi in corso — e in quei tempi antichi, la legge mosaica fu vittoriosa. La sessualità sfrenata era al centro dell’antica religione pagana» (p. 66, mio corsivo). Nella visione di Dresner, la storia ebraica è una lunga battaglia contro la devianza sessuale: «Le prime narrazioni bibliche possono essere lette come un attacco continuo alla diffusa devianza sessuale che sfidava e spesso seduceva gli Israeliti, le cui cadute la Scrittura registra scrupolosamente» (p. 82). Quale crimine fu così grande da spingere Dio a distruggere l’umanità, tranne Noè e la sua famiglia, con un diluvio? «Secondo la più antica interpretazione della storia biblica presente nelle fonti rabbiniche, fu la violazione dell’ordine naturale della vita sessuale» (p. 83). «Dio,» afferma Dresner altrove, «è paziente verso ogni genere di crimine, tranne che per l’immoralità sessuale» (p. 85).

Anche se l’ebraismo fu forgiato in opposizione ai culti pagani della fertilità (Rabbi Judah disse a nome di Rav: «Gli Israeliti sapevano che l’idolatria pagana non aveva alcuna sostanza. La abbracciarono solo per impegnarsi più liberamente in pratiche sessuali proibite.»), la «vittoria di Israele sull’idolatria pagana non fu mai completa… Il Libro dei Re… dimostra quanto vicino Israele sia giunto a essere inghiottito dai potenti culti» (p. 140).

Quella battaglia è continuata fino ai giorni nostri. Anzi, l’impressione che si ricava leggendo il libro di Dresner è che nel corso del XX secolo in America gli ebrei abbiano subito una delle più grandi sconfitte della loro storia. Dresner attribuisce questa sconfitta all’assimilazione ma l’ironia è che gli ebrei stavano corrompendo la moralità americana nello stesso momento in cui subivano essi stessi una corruzione morale, assimilando così bene la cultura americana. L’assimilazione significa adottare i costumi sessuali pagani che quasi distrussero gli Israeliti al tempo del Libro dei Re. Ma l’America della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo non era Canaan. Era nota per la sua rettitudine morale, se non per il suo «puritanesimo», come potrebbe attestare chiunque abbia letto i romanzi di Henry James. Gli ebrei che vennero in America non arrivarono come Giosuè giunse a Canaan. Gli ebrei provenienti dagli shtetl polacchi arrivarono e trovarono una classe dirigente più interessata a Darwin che a Cristo. Essi adottarono gli aspetti peggiori della modernità e divennero sia corrotti sia, a causa della loro influenza nei media, corruttori allo stesso tempo. Che cosa avrebbe dovuto imparare Jay Gatsby da Tom Buchanan, se non quali abiti indossare? Che la razza bianca veniva corrotta, secondo il libro di Goddard (cioè Lothrop Stoddard)? Il successo ottenuto dagli ebrei nei media, nell’editoria, nel mondo accademico, ecc. nel corso del XX secolo non fece che amplificare l’influenza corruttrice che la modernità esercitava su di loro e che essi, a loro volta, avrebbero esercitato sulla cultura ospite, come indicava la lettera al California Lawyer che Dresner trovò così inquietante. L’antipatia di Dresner sia nei confronti di Woody Allen sia nei confronti di Isaac Bashevis Singer deriva dal fatto che egli è sia americano sia ebreo e dal fatto che Allen e Singer possono essere visti come influenze corruttrici da entrambe le prospettive. La rabbia di Dresner nasce dal fatto che vede gli ebrei americani soccombere alla perenne tentazione dell’idolatria sessuale seguendo la loro influenza.

Il collegamento tra Singer e Shabbetai Zevi è quanto mai esplicito. Dresner nota la sua prima «fascinazione per il sabbatianesimo»: «Lessi tutto ciò che potevo,» scrive Singer, «sull’epoca di Sabbatai Zevi, sulle cui orme Jacob Frank aveva camminato… In queste opere trovai tutto ciò che avevo meditato: isteria, sesso, fanatismo, superstizione» (p. 184).

Dresner menziona Shabbetai Zevi e il suo successore Jacob Frank in connessione con la corruzione sessuale degli ebrei contemporanei. Non solo gli ebrei d’America sono stati corrotti dal sabbatianesimo: l’infezione sabbatiana è diventata la posizione maggioritaria; lo stile di vita degli ebrei ha superato lo stile di vita ebraico fondato sulla Torah come norma ebraica.

«Rivestire la perversione di pietà» ha un’eco inquietante, evocando ricordi dell’Asherah nel tempio e delle buffonerie di Jacob Frank, proprio perché confonde le distinzioni tra lo stile di vita ebraico e lo stile di vita degli ebrei, tra ciò che l’ebraismo prescrive e ciò che alcuni ebrei scelgono, deplorevolmente, di fare. Tende a convalidare la posizione secondo cui qualsiasi cosa gli ebrei dicano o facciano possa essere identificata come ebraismo. Rende difficile all’ebraismo affrontare azioni e parole degli ebrei. Come può una religione fondata in modo così saldo sul matrimonio e sulla famiglia tollerare la rinascita dello stile di vita sessuale dell’antica (e moderna) idolatria?» (p. 155).

Continua…