L’interesse nazionale italiano e la Russia. L’Italia ha pagato un prezzo altissimo alle politiche atlantiste nei confronti di Mosca. Quello che aveva capito Enrico Mattei e che gli costò la vita (Stefano Vernole)

ENI è stato uno dei primi gruppi industriali europei a stabilire e sviluppare rapporti economici e commerciali con l’ex Unione Sovietica a partire dalla metà del secolo scorso. Agli inizi degli anni Cinquanta, Enrico Mattei firmò il primo accordo per l’acquisto di petrolio dall’URSS.

Alla fine degli anni Sessanta, i grandi progetti di esportazione del gas avviati in Russia coinvolsero diversi Paesi occidentali con la realizzazione d’importanti infrastrutture e di condotte di grande diametro per trasportare il gas in Europa. ENI garantì apparecchiature, know-how e servizi.

Nel 1969, con la firma del primo contratto per la fornitura di 6 miliardi di metri cubi/anno di gas naturale, divenuto operativo nel 1974, ENI e Gazprom avviarono un rapporto di collaborazione destinato a proseguire e a svilupparsi ininterrottamente fino ai nostri giorni. Negli anni Settanta e Ottanta si intensificarono i rapporti con ENI e le società che parteciparono alla costruzione del metanodotto di transito del gas russo attraverso la Repubblica Slovacca e l’Austria (gasdotto Trans Austria Gasleitung – TAG) fornendo impianti industriali e tecnologie. Lo sviluppo dell’immenso campo di gas naturale di Urengoy, in Siberia, aprì una nuova fase che ha permesso la fornitura di ulteriori quantitativi di gas naturale e l’impegno a incrementare gli acquisti di beni e servizi italiani. In quegli anni furono fornite 19 stazioni di compressione complete per il gasdotto da Urengoy. Negli anni Novanta vennero portate avanti grandi iniziative tra le quali particolarmente innovativo è stato il contratto del 1992 fra Tragaz (Consorzio Snamprogetti/Nuovo Pignone) e Gazprom per modernizzare il sistema di gasdotti russo, attraverso la fornitura di nuovi macchinari e attrezzature. A seguito di tale contratto fu possibile recuperare importanti volumi di gas altrimenti inutilizzati. ENI cominciò a ricevere forniture addizionali di gas naturale a partire dal 1996 e a stringere rapporti industriali con Gazprom dal 1998.

La “dipendenza europea”: dalla Russia agli Stati Uniti?

Nel 2021, l’UE aveva importato dalla Russia 155 miliardi di metri cubi di gas naturale, costituiti da 140 miliardi di metri cubi di gas naturale da gasdotti e 15 miliardi di metri cubi di GNL, pari al 45% delle sue importazioni totali di gas naturale. Anche se il volume totale delle esportazioni di GNL degli Stati Uniti nell’UE aveva raggiunto un nuovo massimo nello stesso periodo, raggiungendo un totale di 22 miliardi di metri cubi, esso rappresentava solo il 6% delle importazioni totali di gas naturale dell’Unione.

Il nuovo accordo energetico USA-UE vede gli Stati Uniti impegnarsi per garantire volumi aggiuntivi di gas naturale liquefatto (GNL) per il mercato dell’Unione Europea di almeno 15 miliardi di metri cubi nel 2022 con ulteriori incrementi previsti nel tempo. Nel piano REPowerEU, la Commissione Europea ha proposto che l’UE importi ogni anno altri 50 miliardi di metri cubi di GNL dal Qatar, dagli Stati Uniti, dall’Egitto, dall’Africa occidentale e da altri Paesi come l’Azerbaigian.

Se il piano fosse attuato e l’UE dovesse ridurre con successo la domanda di gas naturale di 100 miliardi di metri cubi entro il 2030, il GNL statunitense potrebbe rappresentare circa il 30% delle sue importazioni totali di gas naturale. I primi dati del 2025 confermano che gli Stati Uniti hanno rafforzato la loro leadership nel mercato del GNL, superando Qatar e Australia e influenzando gli equilibri energetici globali. Dopo un calo del 22% delle esportazioni verso l’Europa nel 2024, nel 2025 la domanda è risalita, con l’82% delle esportazioni statunitensi dirette al Vecchio Continente.

Le due parti hanno anche confermato la loro determinazione congiunta a porre fine alla dipendenza dell’U.E. dai combustibili fossili russi entro il 2027 7 . Ciò ha interrotto la strategia di lunga data dell’Unione Europea di raggiungere l’indipendenza energetica attraverso la cooperazione UE-Russia e ha notevolmente aumentato la suscettibilità dell’U.E. di essere “manipolata” dagli Stati Uniti sia nell’energia che nella finanza.

La maggior parte dell’infrastruttura del gasdotto russo esiste ancora. Sebbene la riapertura di Yamal sia improbabile, data la posizione della Polonia contro l’energia russa, e la capacità di TurkStream sia pienamente utilizzata, restano due opzioni: ripristinare il transito attraverso l’Ucraina o utilizzare il tratto del gasdotto Nord Stream 2 non danneggiato. Il contratto per il transito del gas russo attraverso l’Ucraina è scaduto a gennaio 2025. L’Ue ha discusso il possibile rinnovo del transito ucraino, con la Slovacchia che ha minacciato di bloccare il sostegno all’Ucraina, a meno che il transito non venga risolto, cfr. “Analisi Difesa”, 5 aprile 2025.

Nella sua relazione sulla sicurezza energetica italiana approvata nella seduta del 13 gennaio 2022, il Copasir rendeva noto che: “L’approvvigionamento è prevalentemente estero e origina in gran parte dalla Russia (42% dell’approvvigionamento estero), seguono Algeria (14%), Qatar (11%), Norvegia (9%), Libia (8%) e Olanda (2%) … Sulla carenza di gas ha inciso: la revisione dell’accordo di transito dell’export russo di gas attraverso l’Ucraina e un incendio occorso in un impianto di lavorazione vicino a Novy Urengoy che ha interrotto i flussi sulla Yamal pipeline; i rallentamenti per la certificazione del gasdotto Nord Stream 2, che collegherà Russia e Germania attraverso il Mar Baltico, aggirando l’Ucraina, il cui avvio sembra sempre più lontano. L’incertezza sull’avvio dei flussi dal NordStream2 (che gli Stati Uniti hanno poi fatto saltare n.d.r.), infine, aggrava la condizione di tensione sul lato dell’offerta. Il gas naturale sembra rappresentare una risorsa irrinunciabile nel breve-medio termine in attesa che possa completarsi la transizione energetica”.

Lo studio condotto dall’Istituto Bruegel nel 2022 sulla dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia, lo ritiene non colmabile a breve; secondo il think thank, “se da qui all’estate Mosca smettesse di riscaldare gli europei, solo un freddo eccezionale comporterebbe l’insufficienza della soluzione GNL. Sarebbe lo scenario peggiore, che porterebbe ad uno stoccaggio vuoto già a marzo.

Fino all’estate, l’UE sarebbe in grado di sopravvivere a interruzioni su larga scala delle forniture di gas russe, sulla base di una combinazione di maggiori importazioni di GNL e misure dal lato della domanda come la riduzione del gas industriale. Tuttavia, ciò avrebbe un costo per l’economia dell’UE. Se poi una sospensione del gas russo dovesse essere prolungata nei prossimi inverni, sarebbe più difficile per l’UE farvi fronte. Breve e lungo periodo potrebbero, perciò, portare conseguenze differenti”.

L’Italia ha per fortuna due inverni incredibilmente “caldi” ma non il terzo, con un aumento del 30% dei costi sulle bollette energetiche nell’inverno 2024-2025.

La stessa ENI aveva pochi mesi prima del febbraio 2022 rinegoziato la sua intesa con Gazprom, firmando un contratto a per la fornitura di gas a lungo termine e contraddicendo le pressioni europee per la stipulazione con la Russia solo di accordi spot (peraltro soggetti alle speculazioni borsistiche, essendo il prezzo determinato dalla borsa olandese TTF). Dalla metà del 2021 le forniture di gas russe verso l’Europa si erano sì ridotte tra il 25 e il 40% (gennaio 2022), ma non era questa la ragione principale dell’aumento dei pezzi delle bollette energetiche.

Come ribadito dagli analisti del settore, es. Tabarelli (Nomisma Energia): “Ci sono quattro motivi: a iniziare dalla carenza di gas in Europa, dovuta al lungo inverno scorso e alla frenata delle consegne di Russia e Norvegia; la seconda ragione è l’aumento della domanda dovuto alla ripresa, ma siamo solo poco al di sopra del 2019, quindi il cuore del problema non è qua; poi vedo anche un po’ di speculazione finanziaria: c’è in giro tantissima liquidità e gli investitori più aggressivi ne approfittano. Infine il quarto motivo è il principale: le politiche della Commissione UE. Le responsabilità di Bruxelles sono legate al fatto che i prezzi per i diritti di emissione di anidride carbonica sono esplosi: la media nel 2020 era di 25 euro a tonnellata, oggi siamo a 62. La politica sul green sta ponendo obiettivi molto ambiziosi e per il sistema industriale è un grosso problema. È molto difficile reggere il passo”.

Lo stesso può dirsi per il Qatar, sollecitato sia da Bruxelles che da Washington ad aumentare l’estrazione: l’Emirato produce già ai massimi della sua capacità produttiva, cioè a 180 miliardi di metri cubi all’anno e anche volendo, non potrebbe fare di più. Peraltro, la quasi totalità delle sue forniture è legata a contratti a lungo termine con i clienti asiatici; solo una minima parte del gas è venduta sul mercato spot e anche se fosse interamente dirottata verso l’Europa, l’impatto sarebbe minimo”.

L’Unione Europea avrebbe dovuto accettare che la sua egemonia nello spazio pan-europeo ed il suo primato globale condiviso con gli U.S.A. sono giunti al termine: il peso politico deve riflettere la potenza effettiva, altrimenti il perseguimento di obiettivi irraggiungibili compromette la riuscita anche di quelli realisti. Opponendosi al multipolarismo, la U.E. ha coalizzato le varie potenze regionali contro di sé. Non adattandosi al cambiamento della distribuzione internazionale di potenza, l’Europa ha perso competitività ed è costretta a ritirarsi sotto la tutela statunitense che, tuttavia, le impone un tributo sempre maggiore con i dazi.

Le conseguenze di scelte geopolitiche errate

Ding Yifan e Shi Junqi, ricercatori dell’Istituto Taihe di Pechino nell’aprile 2022 ci avevano messo in guardia: l’UE, dicevano, era già il più grande importatore di energia della Russia e la Russia non aveva mai minacciato la sicurezza dell’UE. Di conseguenza, l’UE aveva potuto destinare ingenti spese finanziarie, altrimenti utilizzate per la difesa nazionale, a un ulteriore sviluppo economico. A differenza delle importazioni dal Medio Oriente, le importazioni di energia russe hanno offerto sia costi inferiori sia una migliore stabilità dell’approvvigionamento, il che ha rafforzato la competitività internazionale dell’economia europea. In altre parole, la cooperazione energetica UE-Russia aveva contribuito a gettare le basi per l’autonomia strategica dell’UE.

Nonostante le pressioni degli Stati Uniti, l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel aveva portato avanti il ​​progetto del gasdotto Nord Stream 2 per aumentare la fornitura stabile di gas naturale direttamente dalla Russia e aggirare Polonia e Ucraina, entrambe suscettibili all’influenza degli Stati Uniti. Successivamente entrambi i gasdotti Nord Stream sono stati sabotati.

Non solo gli Stati Uniti hanno disapprovato l’attuazione dell’autonomia strategica da parte dell’UE, ma hanno attivamente cercato opportunità per interrompere la cooperazione energetica UE-Russia.

Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno venduto petrolio e gas di scisto all’UE con il pretesto di “rafforzare la sicurezza energetica europea” messa in crisi da scelte geopolitiche errate.

Una volta che gli Stati Uniti e l’Europa svilupperanno una relazione stabile tra domanda e offerta di GNL, l’economia dell’U.E. dovrà affrontare la difficile situazione di costi di produzione più elevati e una competitività industriale inferiore rispetto agli Stati Uniti. Dopotutto, il prezzo medio del gas naturale nel mercato del settore industriale interno degli Stati Uniti è decisamente inferiore a quello del GNL esportato dagli Stati Uniti in Europa. A differenza del gasdotto russo, che ha già ricevuto l’investimento infrastrutturale iniziale, le importazioni di GNL da parte dell’U.E. comportano costi di spedizione, spese di costruzione e gestione di terminali. Inoltre, il prezzo dell’energia e i rischi per la sicurezza posti dal conflitto Russia-Ucraina hanno aumentato la probabilità che l’industria graviti dai Paesi in via di sviluppo verso gli Stati Uniti, invece che verso l’UE (Inflation Reduction Act è stato varato in tal senso dall’Amministrazione Biden e ampliato da Trump). Questo non solo ha messo l’U.E. in una posizione svantaggiata nella competizione per la reindustrializzazione con gli Stati Uniti, ma ha avuto un impatto di vasta portata sull’economia del Vecchio Continente.

La combinazione di una indebolita reindustrializzazione dell’UE, aumenti dei tassi di interesse superiori alle attese da parte della Federal Reserve statunitense e la fuga di capitali dall’Europa, causata dal conflitto Russia-Ucraina, ha ulteriormente indebolito l’effetto stimolante degli investimenti nell’economia europea. La cooperazione energetica UE-Russia non solo aveva aumentato l’utilizzo dell’Euro nella comunità internazionale, ma aveva anche ridotto le riserve in dollari degli Stati membri dell’U.E. per gli acquisti di energia. Questi ordini di GNL statunitense vengono regolati in dollari anziché in euro, il che causa un forte impatto sullo status internazionale della moneta unica europea. Per bilanciare la dedollarizzazione iniziata dai Paesi eurasiatici, gli U.S.A. impongono agli Stati del blocco atlantico di aumentare l’acquisto di titoli di Stato americani e l’uso del dollaro negli scambi commerciali. Donald Trump sta cercando di stringere un accordo con Mosca per l’acquisto di petrolio russo proprio per vederselo pagato in dollari. Se il nuovo Presidente USA dovesse riuscire ad assicurarsi i diritti sul Nord Stream, Washington ci rivenderebbe poi il gas russo a prezzo notevolmente maggiorato, aggravando la sperequazione dei costi produttivi già in atto.

In Europa diversi analisti si aspettavano nel 2024 la definitiva ripartenza dei consumi energetici che invece stanno continuando a flettere; il mancato consumo di energia si rileva nella deindustrializzazione, nella ricollocazione di imprese energivore Oltreoceano, nei 24 mesi consecutivi di calo della produzione industriale italiana (in Germania e in Francia la situazione non è certamente migliore) e nell’aumento delle bollette energetiche 14 . Se nel 2023 la quota di import italiano di gas dalla Russia era scesa al 4%, nel 2024 è risalita al 10% del proprio fabbisogno totale.

Il Qatar, insieme agli Stati Uniti, è il primo fornitore di GNL per l’Italia: in caso di attacco massiccio alle infrastrutture energetiche iraniane e chiusura dello Stretto di Hormuz (da qui passa l’intero GNL trasportato dal Qatar in Italia e dagli E.A.U., 22% del totale globale), i prezzi salirebbero alle stelle. Gli Stati Uniti potrebbero invece affrontare diverse problematiche dovute al fracking (tecnica particolarmente inquinante), alla diminuzione delle risorse di scisto e al raggiungimento del proprio picco produttivo, per cui la loro produzione tenderà a diminuire nei prossimi anni. Inoltre, l’aumento dei consumi di energia e gas naturale in virtù dello sviluppo dell’intelligenza artificiale, lascia prevedere un altissimo incremento di energia da parte degli USA, per cui difficilmente gli States potranno continuare ad essere un fornitore affidabile (seppur molto più caro della Russia di almeno 3-4 volte).

Se l’obiettivo immediato degli Stati Uniti d’America era quello di sostituirsi alla Russia come fornitore affidabile, bisogna però ricordare che il gas statunitense è decisamente più lontano e costoso e non è in grado a medio termine di competere con quello proveniente da Mosca.

I dazi di Trump stanno evidentemente aggravando la situazione, generando un ulteriore esodo di aziende europee verso gli U.S.A. Secondo lo studio di Confartigianato tra il 2021 e il 2024 l’Italia ha registrato una “crescita” del PIL del 3,2%, migliore del +2,9% della Francia e della stagnazione (-0,1%) della Germania, tuttavia stando ai dati ISTAT nel 2024 la crescita del PIL italiano è stata del solo 0,7% con una crescita dell’1,2% della pressione fiscale (salita al 42,6%) e una crescita dei prezzi medi al consumo dell’1%. “Tutto ciò che dobbiamo fare per quanto riguarda l’energia verde, un ambiente migliore, l’eliminazione graduale dei combustibili fossili, tutto implica un sacco di soldi”, ha sottolineato il Presidente serbo Vučić durante la Cop 29 a Baku nel novembre 2024. “L’intera Europa avrà molti problemi”, ha detto, indicando gli attacchi alle infrastrutture.