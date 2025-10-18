Il prossimo incontro Putin-Trump potrebbe portare a qualcosa di concreto questa volta

Andrew Korybko

I l contesto geostrategico di una nuova pressione su entrambi, le crescenti tensioni bilaterali e i crescenti timori che provocazioni sotto falsa bandiera in Europa possano manipolarli e spingerli a una guerra tra loro rendono probabile che il loro vertice di Budapest previsto avrà più successo di quello di Anchorage. Il prossimo incontro Putin-Trump si terrà presto a Budapest.

Prima dell’ultimo ad Anchorage, la visione a cui stavano lavorando era un partenariato strategico incentrato sulle risorse, che avrebbe potuto poi diventare un trampolino di lancio verso un partenariato più completo in futuro.

Perché ciò accadesse, Putin avrebbe dovuto congelare le linee del fronte o Trump avrebbe dovuto costringere Zelensky a ritirarsi dal Donbass, ma nessuno dei due è riuscito ad accettare quanto richiesto, quindi la loro Nuova Distensione non ha avuto successo. Ancora peggio, gli europei sono diventati un serio ostacolo alla pace, arrivando persino a collaborare con gli inglesi e Zelensky per proporre pericolose “garanzie di sicurezza” che hanno irritato la Russia.

Trump ha poi intensificato la sua retorica contro Putin, probabilmente a causa della sua manipolazione da parte di Lindsey Graham e Zelensky, culminando così nell’ultimo colloquio sull’invio di Tomahawk in Ucraina. È stato in questo contesto di tensione che si sono incontrati di nuovo, poco prima del viaggio di Zelensky a Washington, e hanno concordato di incontrarsi a Budapest. Ogni parte sta inoltre subendo una nuova forte pressione che presumibilmente ha influenzato la loro ultima chiamata e i piani per l’incontro.

Dal lato russo, il nuovo corridoio TRIPP [vedi sotto] inietterà l’influenza occidentale lungo il fianco meridionale della Russia attraverso la Turchia, membro della NATO (nonostante il disgelo russo con l’Azerbaigian), e l Servizio di Intelligence Estero russo (SVR) ha rivelato il mese scorso che truppe francesi e britanniche si trovano già nella regione ucraina di Odessa. Per quanto riguarda la nuova pressione a cui sono sottoposti gli Stati Uniti, ciò riguarda il nascente riavvicinamento sino-indo-indiano dopo che l’intimidazione americana nei confronti dell’India si è ritorta contro di loro, la Russia che ha finalmente concluso un accordo a lungo negoziato con la Cina per costruire il gasdotto Power of Siberia 2 a condizioni presumibilmente favorevoli per Pechino, e tutto ciò ha portato al fallimento del gioco di equilibrismo eurasiatico di Trump 2.0.

Allo stesso tempo, Russia e Stati Uniti potrebbero essere manipolati per entrare in guerra tra loro da possibili false flag britanniche e/o ucraine. L’SVR ha lanciato due allarmi sui presunti complotti sotto falsa bandiera nel Baltico, seguiti dal sospetto incidente con un drone in Polonia, utilizzato come arma da elementi del deep state nel fallito tentativo di manipolare il nuovo presidente per spingerlo a entrare in guerra con la Russia.

Poco dopo, l’Estonia ha affermato che la Russia ha violato il suo spazio aereo marittimo, il che ha portato la NATO a minacciare di abbattere i jet russi, e poi c’è stato un allarme per un drone russo in Scandinavia.

L’SVR ha poi avvertito che l’Ucraina sta ora pianificando un attacco sotto falsa bandiera in Polonia. Il contesto geostrategico appena delineato suggerisce che un grande compromesso potrebbe ora essere possibile per alleviare parte della suddetta pressione su entrambi, ridurre le tensioni bilaterali e quindi impedire che eventuali sotto falsa bandiera li spostino verso una guerra.

A tal fine, la Russia potrebbe accettare alcune limitate “garanzie di sicurezza” occidentali per l’Ucraina, gli Stati Uniti potrebbero ridurre le loro esportazioni di armi verso l’Ucraina e la NATO, e poi potrebbero concludere i loro sperati accordi sulle risorse strategiche congelando o addirittura ponendo fine al conflitto. Per facilitare questo accordo, si potrebbero anche concordare accordi informali, come l’aiuto della Russia agli Stati Uniti nella “gestione” dell’Iran, a patto che gli Stati Uniti convincano Zelensky a ritirarsi dal Donbass.

Allo stesso tempo, Ucraina, UE e Regno Unito potrebbero mettere in atto provocazioni per sabotare il vertice di Budapest. In ogni caso, se Putin e Trump dovessero incontrarsi di nuovo a breve, ci si aspetta che questa volta concordino su qualcosa di concreto.

Cosaè i il TRIPP?

da fonte azera: Leggi di più Il ministero degli Esteri russo ha intenzione di studiare i dettagli del Progetto “TRIPP” (Trump Route for International Peace and Prosperity), noto anche come il corridoio di Zangezur, che passerà attraverso il territorio armeno, riferisce Azernews. Vice Direttore del Dipartimento Informazioni e Stampa del Lo ha detto il ministero degli Esteri russo, Alexey Fadeyev, in un briefing su Mercoledì: “Per quanto riguarda il ‘TRIPP’, abbiamo riservato la nostra posizione. Il Il ministero degli Esteri russo studierà i dettagli del progetto, che, tra l’altro, non sono ancora stati resi pubblici. Il coinvolgimento di forze extraregionali nel Caucaso meridionale in questo caso dovrebbe contribuire all’avanzamento dell’agenda di pace, e non creare nuovi problemi e nuove linee di demarcazione”. Fadeyev ha aggiunto che quando si sviluppano e prendono decisioni su sbloccare le comunicazioni di trasporto nella regione, è importante di considerare diversi fattori, tra cui l’appartenenza dell’Armenia al Unione economica eurasiatica e presenza delle guardie di frontiera russe nella regione di Syunik.