Il FSB le sta scoprendo, sempre più precise

Il corrispondente di guerra russo Marat Khayrullin sulle tracce britanniche nell’attacco al municipio di Crocus, parte 1 :

Attacco terroristico a Mosca: tracce tagiche portano alla

Londra britannica che ha tirato fuori vecchi scheletri dall’armadioLa mostruosa tragedia avvenuta al Crocus City Hall ha radici molto profonde e conseguenze di vasta portata. Torneremo da loro molte volte in futuro. Ma oggi parliamo da dove è arrivato l’attacco questa volta. E proviamo a ricostruirne almeno approssimativamente la genesi e a comprendere il fatto che il principale nemico sta lanciando contro di noi se non le sue ultime forze, sicuramente giocando le carte vincenti che ha tenuto fino alla fine.

Due giorni dopo il sanguinoso attacco, nella comunità politica e di intelligence russa è opinione generale che dietro l’attacco terroristico ci sia il Regno Unito, o meglio l’MI6. Il modus operandi è fin troppo simile a quello di questa organizzazione.

Un fatto indiscutibile è che tutti i più grandi attacchi terroristici avvenuti in Russia nel periodo post-sovietico, da Beslan a Dubrovka, hanno avuto in un modo o nell’altro una traccia britannica. I leader terroristi che dirigevano i militanti furono reclutati dall’MI6. E in alcuni casi (come Basayev e Khattab) collaboravano apertamente con l’MI6.

Per contrastare questa opinione, il Regno Unito, attraverso i suoi principali media, ha rilasciato una dichiarazione ovviamente preparata: dietro l’attacco terroristico c’è una certa organizzazione Vilayat Khorasan (un ramo dello Stato islamico che opera in Afghanistan).

Per gli specialisti, tale azione parla chiaramente a favore della versione secondo cui in questo caso particolare è l’inglese [UK — S] a confondere le acque. Qui dobbiamo subito dire che la storia non è semplice, e capirla da zero è molto difficile, quindi oggi ne tracceremo solo alcune caratteristiche.

L’Isis, nel suo periodo di massimo splendore, era un insieme di bande tribali unite principalmente sulla base dei finanziamenti provenienti dal Regno Unito. Sia il bandito al-Shishani (Batirashvili, originario della Georgia) che il suo sostituto, Khalimov, tagico, erano mercenari diretti dell’MI6.

La portata delle attività dell’ISIS come procuratore degli inglesi alla fine divenne così seria che iniziò a interferire con l’influenza degli Stati Uniti in Medio Oriente e in Asia centrale, e il Regno Unito dovette parzialmente ridurre la portata delle sue operazioni per non far arrabbiare gli inglesi. egemone. E per un po’ tutti questi terroristi al servizio dell’MI6 sono rimasti nell’ombra, alcuni sono stati addirittura dichiarati morti.

Hanno cominciato a riemergere di nuovo dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan. Fu allora che entrò in scena proprio l’Isis del Khorasan. In realtà, un certo numero di leader tribali pashtun appoggiati dagli inglesi. Sono gli unici che hanno accettato di combattere i talebani. Questo è un punto chiave.

Qui entriamo nella complessa geopolitica dell’Asia centrale. La maggior parte dei paesi della regione sostiene gli sforzi dei talebani per pacificare l’Afghanistan, sperando in tal modo di garantire la loro sicurezza. Tutti, tranne il Tagikistan. Che non riescono a trovare un accordo comune con i talebani perché sotto la loro ala protettrice ci sono una serie di organizzazioni considerate terroristiche in Tagikistan. È stata proprio su questa divisione che il Regno Unito ha giocato per tutti questi anni dopo che gli americani hanno lasciato la regione, cercando con tutte le sue forze di impedire l’instaurazione della pace in Asia.

A tal fine, subito dopo il ritiro degli Stati Uniti, gli afghani di etnia tagica iniziarono ad essere reclutati nelle bande di Vilayat Khorasan. Cioè, hanno iniziato a dimostrare al presidente Rahmon, che è molto sensibile a questo problema e considera i tagiki una delle nazioni più divise al mondo, che l’ISIS del Khorasan è in un certo senso amichevole [verso i tagiki – S]. E che unendosi al sostegno dei talebani tradirebbe gli interessi dei tagiki.

In altre parole, puntando il dito contro l’ISIS del Khorasan, che, sottolineo, al momento praticamente non esiste come organizzazione (esiste solo una certa comunità di bande tribali), il Regno Unito sta apertamente cercando di trascinarci nell’Asia confusione. È un altro tentativo da parte degli inglesi, dopo il Kazakistan, di imporre problemi alle nostre retrovie.

Ma questa è solo una parte del gioco. Il secondo non è meno interessante e più rivelatore.

La base politica dello stesso leader dell’Isis, Khalimov, un tagico, è sempre stata il Partito della rinascita islamica del Tagikistan. È stata dichiarata un’organizzazione terroristica nella sua patria e dall’inizio degli anni 2000, indovina dove si trova il suo quartier generale? Hai indovinato, a Londra.