La tragica efficienza del capitalismo perfetto sotto coronavirus

“In cinque settimane soltanto, i disoccupati sono saliti alla cifra spaventosa di 26,4 milioni negli Stati Uniti. Questi milioni di lavoratori sono stati licenziati da società per azioni che ricevono denaro pubblico – soldi dai contribuenti – nel più osceno programma di salvataggio lanciato dallo Stato con trilioni di dollari stampati per farle sopravvivere al lockdown. Perché queste società, e le banche, non vengono costrette dallo stato a pagare i loro lavoratori il salario durante il blocco, o il sussidio-malattia?”.

Non sono discorsi che si possono fare negli Stati Uniti. Ma l’articolo postato su Zero Hedge, e vogliamo prenderlo come la speranza. Di un risveglio. Risveglio dell’opinione pubblica americana trascinata nella tragedia, sulla vera natura del capitalismo, che soffrono così platealmente in questi lockdown sulla loro pelle: un capitalismo che – lungi dalla narrativa eroico-fantastica – si fa ripetutamente salvare dallo Stato; a spese dei contribuenti; che questo capitalismo scatenato e “libero” a dispetto della ideologia corrente, rappresenta per la società e il settore pubblico un costo enorme – in quanto provoca ripetute e rovinose crisi, da cui si fa’ tirar fuori con i trilioni della Fed . E la cui “efficienza” consiste puramente nel retribuire sempre il meno possibile il lavoro a vantaggio del capitale finanziario: in un colossale sequestro-furto. E che in queste settimane di Coronavirus, esercita la sua “efficienza”, nel Paese dove la sua efficienza è massima perché non ostacolata da lacci e lacciuoli del controllo pubblico, nel modo non solo più brutale e crudele, ma stupido.

Questa brutalità inumana e stupida è più orribilmente in atto dove meno ci se lo aspetterebbe: negli ospedali, ovviamene imprese private a caccia di profitti. Ebbene: dal 28 aprile, la Mayo Clinc System (famosa catena di cliniche) metterà in licenza a paga ridotta 30 mila medici ed infermieri – sui 70 mila che impiega. Com’è possibile, nel pieno della “pandemia”? Il punto è che la chiusura da quarantena ha diminuito ricoveri, visite e interventi per tutte le altre cause; molto personale è di troppo; quindi la catena ospedaliera riduce le spese mettendo in licenza un terzo dei dipendenti.

A cominciare dall’amministratore delegato e dal direttore medico che avranno tagli salariali del 20 per cento, e tutto il personale non strettamente medico tagli dal 7 al 15%. Con eccezioni notevoli: le infermiere diplomate, e tutto il personale ospedaliero pagato ad ore come i tecnici di laboratorio , non subiranno alcun taglio. Semplicemente non faranno gli straordinari che possono essere una parte consistente della busta-paga (un’infermiera professionale prende oltre 6 mila dollari al mese per 40 ore).

Il quotidiano USA Today ha scoperto che Medicare (l’assicurazione federale di base per anziani) paga medici ed ospedali 5 mila dollari per una polmonite; ma 13 mila se il paziente è Covid, e per il paziente Covid ventilato o intubato, si sale a 39 mila dollari.

Questo può spiegare perché in America i casi di coronavirus aumentino?

Devo le notizie che vi ho dato, e la domanda finale, ai twitter di Giovanni Zibordi, che non conoscono personalmente. E’ forse un giornalista? No, è un trader, economista e autore di alcuni libri interessanti sulla moneta. Ha dei dubbi sul fatto che la gravità della malattia giustifichi la “chiusura totale modello Wuhan” adottata dal governo italiano “prima e più a lungo di qualunque altro”, che provoca il crollo del Pil oltre il 20% e il disastro economico forse irreversibile del Paese.

Lo “sgomento” di 24 Ore per certe notizie

Siccome sa di numeri, Zibordi ha guardato e compulsato in quelli dei morti e degli infetti, de i guariti e dei positivi, e concluso: in Italia essendo circa 60 milioni, avendo normalmente 650 mila decessi l’anno e nel periodo a gennaio ad aprile (durante l’epidemia) 230 mila morti, “non è morta più gente rispetto agli anni precedenti in Italia”.

Su questa valutazione, Zibordi ha scritto un articolo insieme a Paolo Becchi (il filosofo che fu vicino ai 5 Stelle), e il loro articolo è stato pubblicato sul sito di 24 Ore, il giornale economico; non sul cartaceo, ma sul sito online, dove appaiono “posizioni che non impegnano la linea del giornale”.

Ecco l’articolo, apparso il 17 aprile:

INTERVENTI

L’economia ferma e il dubbio sui decessi in Italia

di Paolo Becchi* e Giovanni Zibordi*

L’articolo, riconoscendo che “In Lombardia,Piacenza e altre province da fine febbraio la mortalità è stata tripla rispetto alla media”, contesta che “il lockdown” tipo Wuhan “ abbia fatto scendere la mortalità”; perché, anzi, “quella italiana è la seconda più alta del mondo per Covid, 338 morti per 1 milione di abitanti” mentre paesi che non hanno messo tutti agli “arresti domiciliari” come noi (Corea, Giappone, Taiwan, Hong Kong, Australia, Svezia) hanno mortalità inferiore a 90 morti per 1 milione.

La chiusura non ha salvato vite, anzi.

“Lasciamo ad altri le spiegazioni nel merito”, dicono i due autori. “Ci limitiamo ad osservare che non è la mortalità eccessiva a livello nazionale che giustifica il blocco prolungato dei diritti e della vita degli italiani”.

Quanto al numero dei morti che non sarebbero superiori a quelli di un anno senza epidemie, Becchi e Zibordi dicono:

“Noi stessi siamo sorpresi di questo dato e siamo aperti a spiegazioni e correzioni che spieghino diversamente i dati che abbiamo rilevato dall’Istat. Insomma, si apra un dibattito libero, come avviene negli altri Paesi”.

Libero dibattito? Il comitato di redazione ha fatto apporre il testo seguente:

COMUNICATO SINDACALE

Il comitato di redazione dei giornalisti del Sole 24 Ore prende con fermezza le distanze dai contenuti di questo intervento.

Ogni forma di censura, anche delle opinioni più distanti, è lontana da noi: per questo non abbiamo chiesto che il contenuto fosse cancellato.

La nostra testata si è, però, distinta negli anni per la qualità degli interventi che ogni giorno ospita.

Troviamo, allora, sorprendente che un tema così delicato e triste come la morte di migliaia di italiani in queste settimane venga trattato sulla base di analisi che pochissimo hanno di scientifico.

Nell’intervento lo leggiamo, testualmente, che “non è la mortalità eccessiva a livello nazionale che giustifica il blocco prolungato dei diritti e della vita degli italiani”.

Sono parole che preferiamo non commentare in giornate nelle quali, purtroppo, i morti a causa del Covid-19 si contano nell’ordine di centinaia ogni giorno.

Chiediamo, allora, alla direzione del Sole 24 Ore massima attenzione nella selezione dei contenuti che la testata ospita. Ci pare che stavolta ce ne sia stata molto poca.

Questi commenti, come recita la nota in testa al pezzo, “non impegnano la linea editoriale del giornale”. Aggiungiamo che lasciano sgomenti i giornalisti del Sole 24 ore.

Continueremo a vigilare affinché il lavoro della redazione non venga danneggiato da scelte discutibili.

Il Cdr

La giunta sindacale non si degna di smentire i dati; dice che i giornalisti del giornale sono colti da “sgomento” e invita il direttore a censurare interventi che non vengano da dentro.

Oppure che siano di alta qualità, come il segiente rapporto UE:

copio e incollo:

L’UE avverte : notizie false dalla Russia su presunti rimedi contro il virus

Il servizio europeo per l’estero avverte che la Russia e la Cina stanno diffondendo menzogne ​​sul virus della corona in Europa, mettendo in pericolo la salute di milioni di persone.

Nientemento, milioni. E’ giusto allarmarsi . Leggiamo l’articolo:

”La disinformazione sostenuta dal Cremlino ... contraddice le linee guida ufficiali dell’OMS [Organizzazione Mondiale della Sanità]” [Pensate l’impudenza di Putin, ndr.], così EUobserver citando un rapporto del Servizio estero dell’UE lunedì. Alcuni rapporti russi su presunti rimedi sono “particolarmente preoccupanti e dannosi” perché rappresentano una minaccia per la salute delle persone in Europa.

I media statali russi riferirebbero che bicarbonato di sodio, limone, vitamina C e zinco potrebbero uccidere il virus corona, mentre il lavarsi le mani era inefficace [ecco perché tutti questi europei stanno morendo come mosche] Secondo i diplomatici dell’UE, i falsi report dalla Russia comprendono anche teorie secondo cui il miliardario americano Bill Gates “forzerà le vaccinazioni di massa e l’impianto di nanoparticelle” per controllare le persone. Inaudito, vero? Ndr.

I media russi hanno anche affermato che le reti 5G hanno causato la pandemia [Ha stato Putin!] o che il virus corona era una frode, che non esisteva .

Inoltre, secondo i diplomatici dell’UE, è una notizia falsa quando i rapporti dalla Russia affermano che i paesi dell’UE sono “inefficaci, divisi e cinici” nei loro rapporti reciproci per la crisi della corona. [Cosa di cui ciascuno può constatare la falsità, ndr.]

Allo stesso tempo, la Cina “sta conducendo una campagna di disinformazione globale per distrarre dalla sua colpa per lo scoppio della pandemia della corona e per migliorare la sua immagine internazionale”, secondo il rapporto del Servizio europeo per l’azione esterna pubblicato.

Russia e Cina hanno usato “tattiche aperte e segrete” secondo i diplomatici dell’UE. Le tattiche aperte includevano il disdegno [?] da parte dei diplomatici russi e cinesi e la propaganda governativa. Le tattiche segrete includevano blog falsi, troll ed eserciti di bot.

[Eserciti di bot! Eserciti! Ndr.]

I rapporti su presunti rimedi hanno una “lunga emivita”, secondo il rapporto dell’UE. Parte del materiale è stato condiviso 1,7 milioni di volte su Facebook e visto da oltre 117 milioni di persone. “Il contenuto sbagliato o altamente fuorviante continua a essere distribuito in tutte le lingue, anche se è stato contrassegnato da verificatori di fatti locali.”

Le notizie false possono avere effetti pericolosi. Un terzo dei britannici ritiene che la vodka sia un efficace disinfettante per le mani, secondo un recente sondaggio di YouGov [il che mette in pericolo milioni di vite in Europa, specie perché gli inglesi non si limitano a lavarsi le mani con la vodka – ndr.]. Secondo lo stesso sondaggio, un quinto degli inglesi crede che il coronavirus non sia naturale, ma sia stato prodotto in laboratorio [Ma pensa te a che punto arrivano i britannici succubi di Vladimir!]!]. La fiducia in Cina è salita alle stelle quando l’approvazione dell’UE è precipitata in Italia a marzo, secondo un altro sondaggista [Colpa di Putin, altrimenti gli italiani amerebbero l’UE più di prima…] .

“Siamo in una battaglia di narrazioni su quale sia il miglior sistema politico […] che modellerà il panorama geopolitico dopo la crisi”, ha dichiarato il capo della politica estera europea Josep Borrell “.

Sicuramente l’ordoliberismo vincerà, grazie alla qualità di queste informazioni UE. Imparate, Zibordi e Becchi!.