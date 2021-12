“La scienza dimostra che i bambini fanno male alla Terra. La moralità suggerisce di smettere di averli.

La confutazione a questo argomento è che le azioni individuali semplicemente non fanno una differenza significativa e che l’azione istituzionale è il modo in cui si ha effettivamente un impatto . Fai tutto il possibile per ridurre al minimo le tue emissioni e alla ” terra non fregherà niente “.

Tutte queste affermazioni sono vere. La maggior parte delle azioni individuali non avrà importanza nel contesto di un budget di un trilione di tonnellate di carbonio antropogenico di tutti i tempi . E infatti, la politica e l’azione collettiva sono importanti per mitigare seriamente i danni del cambiamento climatico.

Ma questo significa che le mie azioni individuali sono moralmente ammissibili? Penso che la risposta sia chiaramente no.

Se la moralità si applicasse solo a cambiamenti significativi, allora la moralità raramente raccomanderebbe azioni di integrità simbolica o di sfida. Ad esempio, non elogiaremmo l’attivista che difende ciò in cui crede finché non ci saranno prove che le sue tattiche funzionano. E coloro che sacrificano i propri interessi per contribuire con minuscole quantità di tempo, denaro o lavoro per alleviare la fame o la povertà nel mondo, sembrerebbero degli idioti piuttosto che dei santi.

Non credo che questi giudizi si adattino bene alla nostra sensibilità morale. Riflettendoci, molti di noi credono che sia sbagliato contribuire a danni massicci e sistematici, anche se ogni singolo contributo non è causalmente significativo. Questo spiega perché molti di noi pensano che tu sia obbligato a fare cose come riciclare, specialmente quando è facile. Il tuo riciclaggio non ha molta importanza per l’ambiente – alla terra non frega niente – ma dovresti farlo comunque.

La confusione intorno a questo tipo di pretesa morale è comprensibile. La nostra psicologia morale non si è ancora evoluta per risolvere i problemi di oggi . L’umanità è cresciuta in gruppi relativamente piccoli; Regole come “non nuocere agli altri” o “non rubare e imbrogliare” sono facili da interpretare in un mondo di interazioni in gran parte individuali.

Quello non è più il nostro mondo, però, e il nostro senso morale si sta evolvendo per riflettere questa differenza. Le decisioni morali non riguardano più la matematica; Essere parte della soluzione è importante.

L’importanza di questo argomento per la dimensione della famiglia è ovvia. Se avere un figlio in meno riduce il proprio contributo ai danni del cambiamento climatico, la scelta della dimensione della famiglia diventa moralmente rilevante.

Non sto certo sostenendo che dovremmo vergognare i genitori, o anche che siamo obbligati ad avere un certo numero di figli. Come ho detto altrove , non credo che ci sia una risposta ordinata alle domande impegnative dell’etica procreativa. Ma questo non significa che siamo fuori dai guai morali. Di fronte alla prospettiva molto reale di un catastrofico cambiamento climatico, le conversazioni difficili, anche scomode, sono importanti. Sì, dovremmo discutere l’etica di fare i bambini con cura e rispetto; ma dovremmo discuterne.

Travis Rieder, Ph.D, è Assistant Director for Education Initiatives, Direttore del Master in Bioetica e Research Scholar presso il Berman Institute of Bioethics.