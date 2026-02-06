La plutocrazia jew ha provocato l’arretratezza degli U

Uno dei motivi principali per cui negli anni ’70 gli Stati Uniti hanno svuotato la propria base industriale e l’hanno trasferita in Cina è stato quello di disciplinare la propria classe operaia, di spezzare e i sindacati, di schiacciare il potere salariale e di inviare un messaggio chiaro: il capitale comanda, il lavoro obbedisce.

La Cina, nel frattempo, ha compreso l’ovvia verità che l’élite statunitense fingeva di dimenticare: una classe operaia forte è una risorsa, non un ostacolo.

Ha utilizzato il settore manifatturiero come motore di occupazione deliberato, assorbendo manodopera su larga scala, creando competenze, redditi e capacità produttiva.

Ora, dopo decenni di sabotaggio guidato dal rancore neoliberista e dalla guerra di classe, gli Stati Uniti vogliono improvvisamente “riportare tutto a casa” come se la storia potesse essere invertita con slogan e sussidi.

Non puoi smantellare il tuo ecosistema industriale per punire i lavoratori, arricchire la finanza e adorare i deficit per cinquant’anni, per poi ricostruirlo magicamente da un giorno all’altro.