C’è così tanto da scrivere sulla Germania. Cominciamo dal nome. Deriva dal latino GERMANIA, che è la personificazione dei territori tedeschi. Come molti altri simboli di personificazione nazionale, apparve per la prima volta in epoca romana. La Germania, come personificazione, è solitamente raffigurata come una donna robusta con lunghi capelli biondo-rossicci fluenti e con indosso un’armatura.

Ma i tempi sono cambiati e i cambiamenti e la storia della Germania sono stati catturati e resi nel superbo e artistico capolavoro Deutschland dei Rammstein, dove Germania, la personificazione della Germania, è interpretata maestosamente dall’attrice Ruby Commey in una performance di grande talento che ha scioccato il pubblico, interpretando gli episodi storici più rilevanti della nazione e del suo passato.

Ecco alcune parole

Übermächtig, überflüssig Übermenschen, überdrüssig Wer hoch steigt, der wird tief fallen Deutschland, Deutschland über allen Potente, ridondante superuomini, annoiati

Chi sale più in alto, ricadrà più profondamente Germania, Germania sopra a tutti

Perché la storia è un flusso costante di momenti che non aspetta nessuno. Di pari passo con la storia, c’è l’economia: un complesso di gangli che parte da una grande arteria e finisce per toccare ogni singola persona al mondo. In questo sistema, tutti sono coinvolti e tutti sono rilevanti.

Per comprendere meglio cosa sta succedendo in Germania in questo momento e perché il suo futuro economico sia ancora una volta rilevante per il destino dell’intero pianeta, si dovrebbe iniziare leggendo “L’ascesa del Quarto Reich” di Jim Marrs.

Esistono molti altri libri sull’argomento, ma a mio modesto parere questo è molto ben fatto, perché Jim Marrs ha il dono di spiegare concetti complessi, rendendoli divertenti con il dono della sintesi. (Uno stile che cerco e desidero replicare nelle mie newsletter e nei miei libri). È quindi un libro didattico molto piacevole.

Praticamente riassunto in questo screenshot che ho preso dalla mia copia di un altro libro, The Wall Street Trilogy, del professor Anthony Sutton, un’altra “lettura obbligata” che ogni ricercatore attento alla verità dovrebbe avere sugli scaffali della propria libreria.

Nella foto sopra, si possono leggere i nomi dei direttori della filiale americana della I.G. Farben… quella che produceva il gas Zyklon B. La I.G. Farben, la macchina da guerra del Führer, operava attraverso una filiale americana finanziata direttamente da Wall Street. Tra i direttori c’è Warburg, fondatore della Federal Reserve, il cui fratello Max era alla Banca Centrale Tedesca nel 1933. I carri armati della Wehrmacht erano prodotti da Ford e General Motors (Opel).

Matthew C. Brush, direttore dell’International Acceptance Bank, fu anche presidente della Remington Arms Company. Alexander Sachs, vicepresidente di Lehman Brothers, investitore di Wall Street e promotore della bomba atomica. A Wall Street, l’economia era pianificata seguendo il modello del socialismo oligarchico aziendale combinato con il potere militare.

Due dei principali esponenti e fondatori di questo approccio furono Bernard Baruch e Alexander Sachs, insieme a F.D. Roosevelt. Sachs era uno speculatore e faceva parte del consiglio di amministrazione di Lehman Brothers; Baruch era uno speculatore e Segretario alla Guerra e alla Ricostruzione. SEGRETARIO ALLA GUERRA E ALLA RICOSTRUZIONE! Lo stesso FDR era principalmente un uomo d’affari di Wall Street prima di essere un politico, salito alla presidenza nel 1933, stesso anno di Hitler.

Ora, penso che sia più che chiaro che questo stesso tipo di organizzazione della piramide di controllo economico è ancora intatto e opera sotto le stesse società e con la stessa struttura. Inoltre, la maggior parte delle stesse famiglie dinastiche è ancora in affari tra Germania e Stati Uniti, operando come il Quarto Reich, come Jim Marrs ha abilmente descritto nel suo libro.

Tutto questo è amalgamato nel modello di controllo del potere dominato dal dollaro: PETROLIO – BANCHE – COMMERCIO – ESERCITO, che ancora oggi è più urgente che mai, con il declino dell’importanza del dollaro USA e la nascita dell’impero multipolare valuta-industria-esercito-risorse dei BRICS guidato dalla Cina. (Maggiori informazioni nella prossima newsletter Deutschland pt. 2).

Il nucleo finanziario che ha mantenuto tutto integrato è principalmente un singolo istituto finanziario: Deutsche Bank. Perché? Perché è Deutsche Bank a tenere insieme l’intera bomba a orologeria galattica dei derivati. Due parole: RISCHIO SISTEMICO.

La creazione della moneta unica europea, l’euro, ha dato alla Germania il controllo della Banca Centrale Europea tramite la Bundesbank, che in pratica è la Deutsche Bank che opera per procura. Lo scrivo in modo molto semplicistico, ma è, in sostanza, ciò che sta accadendo. Il piano, elaborato dall’entità guidata dall’ideologia massonico-comunista chiamata LA STRUTTURA (vedi l’Altra Europa di Paolo Rumor), aveva lo scopo di distruggere le identità nazionali europee, togliendo ogni singola sovranità monetaria e, allo stesso tempo, aprendo i confini alle peggiori etnie extraeuropee in termini di propensione alla criminalità di strada.

La ricchezza e la speranza di tutte le nazioni europee sono state così risucchiate, come un gigantesco vortice di morte nera, nelle fauci divoratrici del colosso dei derivati ​​della Deutsche Bank “una vampire squid” assetata di sangue e vita, senza sosta!

Quanto è grande la bolla? Nessuno lo sa con certezza. Articoli come questi escono regolarmente e riportano sempre cifre incredibilmente alte.

Ma poiché i derivati ​​sono strumenti OTC e possono essere trattati dalle banche con il “modello interno” per le procedure di valore e compensazione, è difficile saperlo con certezza. I numeri ufficiali sono monitorati dalla Banca dei Regolamenti Internazionali. Ricercatori indipendenti hanno spesso parlato di una bolla dei derivati ​​che si aggira sui quadrilioni o addirittura sui quintilioni. Numeri incalcolabili.

Ecco perché la Germania e la Deutsche Bank sono così rilevanti nel quadro generale mondiale. Considerando la situazione dal punto di vista della sostenibilità della bolla dei derivati, si ha una visione molto più chiara per interpretare la necessità continua di una guerra, usando Ucraina e Russia come scusa per iniettare ulteriori trilioni di debito e derivati nella bocca dell’insaziabile mostro.

Bisogna tenere presente che questo non è solo un problema tedesco o europeo. Se fallisce la Deutsche Bank, fallisce il mondo intero. Perché ogni tentativo di procrastinare il collasso finanziario globale finisce nel ventre della bolla dei derivati ​​della Deutsche Bank, come una fogna che si ritiene abbia la capacità di accumulare miracolosamente tonnellate e tonnellate di escrementi per sempre.

In questa “danza della morte” dei derivati, Stati Uniti e Germania ballano insieme, mano nella mano come il Quarto Reich che sono, ma non è un tango. È più simile alla “break dance”, sapete, come quella che si balla girando con la testa sull’asfalto. E ancora una volta, è la Germania che si disgrega e sanguina, come durante la Seconda Guerra Mondiale, tirandosi dietro tutta l’Europa. Oceani di debito saranno pagati con oceani di sangue, insieme al sangue di tutti gli altri Paesi europei che sborseranno il prezzo più alto possibile a beneficio del resto del mondo e, soprattutto, del suo eterno amico, gli Stati Uniti.

Maggiori informazioni sulla Germania nella prossima newsletter, rimanete sintonizzati e abbonati!