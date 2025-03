La FDA ammette che i “vaccini” a mRNA per il Covid causano il cancro

Strano, i TG non hanno dato la notizia

La Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha appena fatto l’ammissione esplosiva che i “vaccini” a mRNA Covid sono pieni di contaminazioni che hanno innescato un’ondata globale di tumori. L’agenzia federale ha fatto l’ammissione dopo che uno studio della FDA ha confermato che il “vaccino” a mRNA Covid di Pfizer contiene livelli pericolosi di contaminazione da DNA in eccesso.

Come riportato in precedenza da Slay News, i principali scienziati hanno avvertito da tempo che le ondate di tumori mortali tra i vaccinati contro il Covid sono state causate da frammenti di DNA nelle iniezioni di mRNA. Questi avvertimenti sono stati ora confermati in uno studio bomba condotto nel laboratorio della FDA.