Fino alla fine del 2023, le sanzioni dell’UE sulle esportazioni contro la Russia sono rimaste sostanzialmente inefficaci. I divieti dell’UE sulle esportazioni dirette di beni di tipo militare verso la Russia sono entrati in vigore solo nel 2024. Allo stesso tempo, gli scambi commerciali si sono spostati attraverso paesi terzi come Turchia e Cina. L’Istituto ifo ha esaminato questo sviluppo. Il 23 febbraio, il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha bloccato ulteriori sanzioni dell’UE.
In breve:
- Il 36 percento delle esportazioni militari dell’UE verso la Russia passa attraverso la Turchia , il 23 percento attraverso la Cina.
- L’Ungheria blocca nuove sanzioni e miliardi di prestiti UE all’Ucraina.
- Nei droni russi Geran-2 viene utilizzata la tecnologia dell’Europa occidentale .
Nonostante le sanzioni estese, i beni militari provenienti dall’UE continuano a raggiungere la Russia attraverso paesi terzi, ha avvertito l’ istituto ifo il 19 febbraio . L’istituto di ricerca senza scopo di lucro dell’Università di Monaco studia l’economia tedesca dal 1949 e trae conclusioni orientate alle politiche dai suoi risultati.
Lo studio attuale mostra che una quota significativa delle merci sanzionate raggiunge la Russia attraverso Paesi terzi: più di un terzo (36%) attraverso la Turchia, quasi un quarto (23%) attraverso la Cina. Complessivamente, ciò ammonta al 59%. Altre rotte passano per Hong Kong (16%) e gli Emirati Arabi Uniti (10%).
Dall’inizio del 2024, l’UE ha notevolmente inasprito i divieti di esportazione verso la Russia. Secondo l’esperta commerciale dell’IFO, Feodora Teti, queste misure hanno portato a una riduzione dell’elusione delle sanzioni attraverso paesi terzi. Negli ultimi tre mesi del 2024, le esportazioni dell’UE che hanno raggiunto indirettamente la Russia ammontavano solo al 6-8% circa dei livelli prebellici.
Cifre e limitazioni non dichiarate
Teti sottolinea che le stime dell’Istituto Ifo tengono conto solo delle esportazioni indirette attraverso paesi terzi. Altre forme di elusione, come il contrabbando o le false dichiarazioni, non vengono prese in considerazione. I dati registrati rappresentano quindi il limite inferiore dell’effettiva portata dell’evasione delle sanzioni.
Nel 2024, l’UE ha risposto all’elusione tramite paesi terzi estendendo la responsabilità per le violazioni, compresi i casi in cui fornitori o intermediari avrebbero dovuto essere a conoscenza di una potenziale elusione. I divieti di esportazione sono stati inoltre estesi a tutte le 42 categorie di prodotti di interesse militare e sono state imposte sanzioni agli intermediari coinvolti nelle riesportazioni.