In breve:

Il 36 percento delle esportazioni militari dell’UE verso la Russia passa attraverso la Turchia , il 23 percento attraverso la Cina.

L’Ungheria blocca nuove sanzioni e miliardi di prestiti UE all’Ucraina.

Nei droni russi Geran-2 viene utilizzata la tecnologia dell’Europa occidentale .

Nonostante le sanzioni estese, i beni militari provenienti dall’UE continuano a raggiungere la Russia attraverso paesi terzi, ha avvertito l’ istituto ifo il 19 febbraio . L’istituto di ricerca senza scopo di lucro dell’Università di Monaco studia l’economia tedesca dal 1949 e trae conclusioni orientate alle politiche dai suoi risultati.

Lo studio attuale mostra che una quota significativa delle merci sanzionate raggiunge la Russia attraverso Paesi terzi: più di un terzo (36%) attraverso la Turchia, quasi un quarto (23%) attraverso la Cina. Complessivamente, ciò ammonta al 59%. Altre rotte passano per Hong Kong (16%) e gli Emirati Arabi Uniti (10%).

Dall’inizio del 2024, l’UE ha notevolmente inasprito i divieti di esportazione verso la Russia. Secondo l’esperta commerciale dell’IFO, Feodora Teti, queste misure hanno portato a una riduzione dell’elusione delle sanzioni attraverso paesi terzi. Negli ultimi tre mesi del 2024, le esportazioni dell’UE che hanno raggiunto indirettamente la Russia ammontavano solo al 6-8% circa dei livelli prebellici.

Cifre e limitazioni non dichiarate

Teti sottolinea che le stime dell’Istituto Ifo tengono conto solo delle esportazioni indirette attraverso paesi terzi. Altre forme di elusione, come il contrabbando o le false dichiarazioni, non vengono prese in considerazione. I dati registrati rappresentano quindi il limite inferiore dell’effettiva portata dell’evasione delle sanzioni.

Nel 2024, l’UE ha risposto all’elusione tramite paesi terzi estendendo la responsabilità per le violazioni, compresi i casi in cui fornitori o intermediari avrebbero dovuto essere a conoscenza di una potenziale elusione. I divieti di esportazione sono stati inoltre estesi a tutte le 42 categorie di prodotti di interesse militare e sono state imposte sanzioni agli intermediari coinvolti nelle riesportazioni.