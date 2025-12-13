Karp è ebreo, onnipotente: ecco cosa vuole

L’ebreo
Alex Karp, CEO di Palantir Technologies, afferma che “se gli Stati Uniti non saranno leader nell’intelligenza artificiale, il risultato potrebbe essere un ordine più forte dominato dalla Cina, e questo potrebbe significare meno diritti individuali per gli americani”. ➡️
Sostiene che sì, la sorveglianza presenta rischi enormi, “ma avremo molti meno diritti se l’America non sarà in testa”.
➡️ Offre una scelta piuttosto netta: o ci orientiamo verso uno stato americano fortemente sorvegliato e dominato dall’intelligenza artificiale, oppure lasciamo che sia la Cina a stabilire le regole, con valori diversi.
➡️Inquadra gli svantaggi della sorveglianza come: “potresti perdere il diritto di andare a mangiare un hot dog con un collega con cui stai flirtando mentre sei sposato” (espressione sua) – che definisce un “diritto divino”.
➡️Per lui, non si tratta di affari, ma di una discussione geopolitica/culturale su predominio, identità e sorveglianza.
➡️Sulla bolla dell’intelligenza artificiale: …alla domanda di Mike Allen di Axios: “Che diavolo è Palantir?” Karp rispose: “Stiamo facendo crescere il PIL degli Stati Uniti. Siamo la parte del PIL… dell’economia dell’intelligenza artificiale in cui le cose sono utili”.

