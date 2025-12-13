ANDREW KORYBKO

12 DICEMBRE 2025

Consultazioni regolari tra Stati Uniti, Cina, Russia, India e Giappone sul nuovo ordine mondiale aiuterebbero a gestire congiuntamente le questioni man mano che si presentano e quindi a ridurre le possibilità di instabilità sistemica incontrollabile in questo momento delicato in cui una mossa sbagliata potrebbe scatenare il caos globale.

Defense One è stato il primo a riferire della presunta esistenza di una proposta denominata “Core 5” (C5) nella versione presumibilmente riservata della nuova Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

Essa comprenderebbe Stati Uniti, Cina, Russia, India e Giappone, che si riunirebbero regolarmente per discutere questioni di importanza globale. L’UE sarebbe stata chiaramente esclusa, presumibilmente perché gli Stati Uniti hanno finalmente capito che ora è un’organizzazione guidata dall’ideologia che si diletta in atteggiamenti ostentati e raramente ottiene risultati importanti al giorno d’oggi.

Il filosofo russo Alexander Dugin ha valutato che l’India avrebbe bilanciato le fazioni di fatto sino-russa e statunitense-giapponese del C5 per facilitare progressi tangibili sulle questioni che avrebbero affrontato. A questo proposito, Defense One ha riferito che il primo punto all’ordine del giorno sarebbe stato “la sicurezza in Medio Oriente, in particolare la normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita”. Con il tempo, anche questioni economiche, finanziarie e altre questioni geopolitiche finirebbero probabilmente sul tavolo di questo Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non ufficiale e incentrato sull’Asia.

Questo ci porta allo scopo della proposta del C5, ovvero riformare la governance globale in modo pratico, tenendo presente il ruolo crescente dell’Asia in questo ambito e i limiti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite causati dal potere di veto dei suoi membri permanenti. Aumentare il numero dei membri permanenti non farebbe altro che prolungare le sessioni di lavoro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per dare a tutti la possibilità di esprimersi, aggravando al contempo la disfunzionalità del gruppo se anche i nuovi membri permanenti ricevessero il potere di veto (immediatamente o dopo un certo periodo di tempo).

Inoltre, la Russia non accetterà che i paesi sconfitti nella seconda guerra mondiale, Germania e Giappone, entrino a far parte dei membri permanenti, mentre la Cina non accetterà che il suo storico nemico giapponese o il suo rivale di lunga data, l’India, entrino a far parte del Consiglio. Pertanto, l’inclusione del Giappone e dell’India nella C5 è un modo per coinvolgerli in modo informale nella governance globale. L’esclusione della Germania e del resto dell’Europa ha lo scopo di segnalare che gli Stati Uniti sono seriamente intenzionati a portare a termine le cose, oltre che di massaggiare l’ego dei membri asiatici rafforzando l’idea di un secolo asiatico.

Data la funzione prevista del C5 come Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non ufficiale incentrato sull’Asia, le sue responsabilità non sarebbero in conflitto con quelle del BRICS, del G7 o del G20, ma le integrerebbero stabilendo i rispettivi programmi. Per arrivare al punto in cui questa proposta riportata diventi politicamente realizzabile, tuttavia, gli Stati Uniti devono prima di tutto entrare in una “nuova distensione” con la Russia al termine del conflitto ucraino, il cui percorso può essere approfondito dai lettori in questa serie in sei parti qui, qui, qui, qui, qui e qui.

Altri ostacoli includono le sanzioni statunitensi e giapponesi contro la Russia, la mancanza di un trattato di pace tra Russia e Giappone per porre fine alla loro dimensione della seconda guerra mondiale, le nuove tensioni sino-giapponesi su Taiwan e i difficili rapporti tra Cina, India e Stati Uniti. Il C5 potrebbe prendere forma solo se questi ostacoli fossero risolti o messi da parte nell’interesse del bene comune e solo nel caso di una “nuova distensione” tra Russia e Stati Uniti. Se tutto ciò dovesse accadere, cosa tutt’altro che garantita e che in ogni caso richiederebbe tempo, la Russia ne trarrebbe vantaggio.

Dal punto di vista politico, la Russia entrerebbe a far parte di un club esclusivo che definisce l’agenda di tutti gli altri gruppi internazionali; dal punto di vista economico, potrebbe sfruttare più facilmente la sua ricchezza di risorse per ricevere alta tecnologia dagli altri membri, compresa l’intelligenza artificiale, in cambio della possibilità di consentire loro di creare centri dati alimentati e raffreddati dal suo potenziale idroelettrico quasi illimitato; dal punto di vista strategico, la Russia contribuirebbe a plasmare il nuovo ordine mondiale. La Alt-Media Community non dovrebbe quindi escludere la partecipazione della Russia.