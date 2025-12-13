Scompare il G7 con NATO e UE. La versino completa (non pubblicata) della nuova “Strategia di Sicurezza Nazionale” USA
12 DICEMBRE 2025
Consultazioni regolari tra Stati Uniti, Cina, Russia, India e Giappone sul nuovo ordine mondiale aiuterebbero a gestire congiuntamente le questioni man mano che si presentano e quindi a ridurre le possibilità di instabilità sistemica incontrollabile in questo momento delicato in cui una mossa sbagliata potrebbe scatenare il caos globale.
Defense One è stato il primo a riferire della presunta esistenza di una proposta denominata “Core 5” (C5) nella versione presumibilmente riservata della nuova Strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
Essa comprenderebbe Stati Uniti, Cina, Russia, India e Giappone, che si riunirebbero regolarmente per discutere questioni di importanza globale. L’UE sarebbe stata chiaramente esclusa, presumibilmente perché gli Stati Uniti hanno finalmente capito che ora è un’organizzazione guidata dall’ideologia che si diletta in atteggiamenti ostentati e raramente ottiene risultati importanti al giorno d’oggi.
Il filosofo russo Alexander Dugin ha valutato che l’India avrebbe bilanciato le fazioni di fatto sino-russa e statunitense-giapponese del C5 per facilitare progressi tangibili sulle questioni che avrebbero affrontato. A questo proposito, Defense One ha riferito che il primo punto all’ordine del giorno sarebbe stato “la sicurezza in Medio Oriente, in particolare la normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita”. Con il tempo, anche questioni economiche, finanziarie e altre questioni geopolitiche finirebbero probabilmente sul tavolo di questo Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non ufficiale e incentrato sull’Asia.
Questo ci porta allo scopo della proposta del C5, ovvero riformare la governance globale in modo pratico, tenendo presente il ruolo crescente dell’Asia in questo ambito e i limiti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite causati dal potere di veto dei suoi membri permanenti. Aumentare il numero dei membri permanenti non farebbe altro che prolungare le sessioni di lavoro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per dare a tutti la possibilità di esprimersi, aggravando al contempo la disfunzionalità del gruppo se anche i nuovi membri permanenti ricevessero il potere di veto (immediatamente o dopo un certo periodo di tempo).
Inoltre, la Russia non accetterà che i paesi sconfitti nella seconda guerra mondiale, Germania e Giappone, entrino a far parte dei membri permanenti, mentre la Cina non accetterà che il suo storico nemico giapponese o il suo rivale di lunga data, l’India, entrino a far parte del Consiglio. Pertanto, l’inclusione del Giappone e dell’India nella C5 è un modo per coinvolgerli in modo informale nella governance globale. L’esclusione della Germania e del resto dell’Europa ha lo scopo di segnalare che gli Stati Uniti sono seriamente intenzionati a portare a termine le cose, oltre che di massaggiare l’ego dei membri asiatici rafforzando l’idea di un secolo asiatico.
Data la funzione prevista del C5 come Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non ufficiale incentrato sull’Asia, le sue responsabilità non sarebbero in conflitto con quelle del BRICS, del G7 o del G20, ma le integrerebbero stabilendo i rispettivi programmi. Per arrivare al punto in cui questa proposta riportata diventi politicamente realizzabile, tuttavia, gli Stati Uniti devono prima di tutto entrare in una “nuova distensione” con la Russia al termine del conflitto ucraino, il cui percorso può essere approfondito dai lettori in questa serie in sei parti qui, qui, qui, qui, qui
Altri ostacoli includono le sanzioni statunitensi e giapponesi contro la Russia, la mancanza di un trattato di pace tra Russia e Giappone per porre fine alla loro dimensione della seconda guerra mondiale, le nuove tensioni sino-giapponesi su Taiwan e i difficili rapporti tra Cina, India e Stati Uniti. Il C5 potrebbe prendere forma solo se questi ostacoli fossero risolti o messi da parte nell’interesse del bene comune e solo nel caso di una “nuova distensione” tra Russia e Stati Uniti. Se tutto ciò dovesse accadere, cosa tutt’altro che garantita e che in ogni caso richiederebbe tempo, la Russia ne trarrebbe vantaggio.
Dal punto di vista politico, la Russia entrerebbe a far parte di un club esclusivo che definisce l’agenda di tutti gli altri gruppi internazionali; dal punto di vista economico, potrebbe sfruttare più facilmente la sua ricchezza di risorse per ricevere alta tecnologia dagli altri membri, compresa l’intelligenza artificiale, in cambio della possibilità di consentire loro di creare centri dati alimentati e raffreddati dal suo potenziale idroelettrico quasi illimitato; dal punto di vista strategico, la Russia contribuirebbe a plasmare il nuovo ordine mondiale. La Alt-Media Community non dovrebbe quindi escludere la partecipazione della Russia.
The C5 Would Be A Pragmatic Format For Managing The Global Systemic Transition
Regular consultations between the US, China, Russia, India, and Japan on the emerging world order would help jointly manage issues as they arise and therefore reduce the chances of uncontrollable systemic instability during this sensitive moment when one wrong move could unleash global chaos.
Defense One was the first to report on the supposed existence of a “Core 5” (C5) proposal in the allegedly classified version of the US’ new National Security Strategy. It would comprise the US, China, Russia, India, and Japan, who’d regularly meet to discuss issues of global significance. The EU would conspicuously be excluded, presumably because the US finally realized that it’s now an ideologically driven organization that revels in grandstanding and rarely gets anything of importance done nowadays.
Russian philosopher Alexander Dugin assessed that India would balancebetween the C5’s de facto Sino-Russo and US-Japanese factions for facilitating tangible progress on the issues that they’d address. About them, Defense One reported that the first point on their agenda would be “Middle East security—specifically, normalizing relations between Israel and Saudi Arabia.” Economic, financial, and other geopolitical issues would likely end up on the table of this Asian-centric unofficial UNSC too with time.
This segues into the purpose of the C5 proposal, namely to reform Global Governance in a practical way keeping in mind Asia’s rising role therein and the UNSC’s limitations brought about by its permanent members’ veto power. Expanding the number of permanent members would simply extend the UNSC’s working sessions to give everyone the chance to speak while exacerbating the group’s dysfunction if new permanent members also receive veto power (whether right away or after some time).
Moreover, Russia won’t agree to World War II’s German and Japanese losers joining as permanent members while China won’t agree to its historical Japanese enemy nor long-time Indian rival joining either, so the C5’s inclusion of Japan and India is a way to informally involve them in Global Governance. Excluding Germany and the rest of Europe is meant to signal that the US is serious about getting things done as well as massage the Asian members’ egos by reinforcing the notion of an Asian Century.
Given the C5’s intended function as an Asian-centric unofficial UNSC, its responsibilities wouldn’t conflict with BRICS’, the G7’s, or the G20’s but complement them by setting their respective agendas. To get to the point where this reported proposal becomes politically viable, however, the US must first and foremost enter into a “New Détente” with Russia upon the end of the Ukrainian Conflict, the path to which readers can learn more about from this six-part series here, here, here, here,
Other obstacles include US and Japanese sanctions on Russia, the lack of a peace treaty between Russia and Japan for ending their dimension of World War II, new Sino-Japanese tensions over Taiwan, and difficult ties between China, India, and the US. The C5 could only take shape if these are resolved or set aside in the interests of the greater good and only in the event of a Russian-US “New Détente”. If all that happens, which is far from guaranteed and would take time in any case, then Russia stands to benefit.
Politically, Russia would be part of an exclusive club for setting all other international groups’ agendas; economically, it could more easily leverage its resource wealth to receive high technology from the other members, including AI in exchange for letting them set up data centers that would be powered and cooled by its nearly limitless hydroelectric potential; and strategically, Russia would jointly shape the emerging world order. The Alt-Media Community therefore shouldn’t rule out Russia’s participation.
