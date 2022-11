Il mega-bancarottiere dem ha finanziato lo studio “scientifico” contro l’ivermectina

La finanziaria-truffa FTX , quella del genio delle cripto valute Sam Bankman Fried, ha finanziato “L’esperimento Together” , una “piattaforma” clinica che Ha condottolo studio su – disse – centinaia di pazienti per capire se l’ivermectina bloccava la replicazione del virus Covi-19, come già dimostrato dal Brasile dove l’ivermectina, ampiamente usata dalla popolazione come vermifugo antiparassitario e prodotto da banco aveva praticamente reso immuni dal Covid milioni di persone.

Risultato: “Gli autori hanno condotto uno studio su larga scala noto come TOGETHER che ha esaminato sia l’ivermectina che l’antidepressivo fluvoxamina come possibili trattamenti e hanno concluso che l’ivermectina non è utile contro la malattia. Secondo l’articolo, “Il trattamento con ivermectina non ha comportato una minore incidenza di ricoveri in ospedale a causa della progressione di Covid-19 o di prolungata osservazione in pronto soccorso tra i pazienti ambulatoriali con diagnosi precoce di Covid-19”.

Lo “studio” fu pubblicato su “l’autorevolissima rivista scientifica” New England Journal of Medicine; sicché da allora in poi i grandi media citavano l’articolo come per dissuadere il pubblico a prendere l’ivermectina. Ad esempio: “Nel riportare l’articolo, il New York Timesha citato un esperto di malattie nfettive che aveva letto lo studio, il dottor David Boulware dell’Università del Minnesota, affermando: “Non c’è davvero alcun segno di alcun beneficio”, mentre un altro, il dottor Paul Sax del Brigham and Women’s Hospital di Boston, ha detto, “Ad un certo punto diventerà uno spreco di risorse continuare a studiare un approccio poco promettente”. Solo i sieri mRNA erano davvero utili contro la malattia, e “hanno salvato migliaia di vite”.

Due conclusioni:

Così si forma l “scienza” a cui ci viene imposto di credere, pena l’esclusione sociale, la persecuzione e la perduta dei diritti al lavoro e al salario (come ai medici e infermieri no-vax)

Il finanziere Sam fondatore di FTX è anche lui al corrente della impostura Coviid e vi ha contribuito in piena consapevolezza. E’ la prova, se n’era bisogno, di una cupola di Signori dell’Impostura siero-letale che la gestisce dalle più alte sedi del potere plutocratico. Come dice Fusaro:https://twitter.com/DiegoFusaro/status/1593710645186334720?s=20&t=q29ckveDdcUcG35C3rmDmw

Se siete curiosi dei membri della cupola impostora, potete vederne alcuni nell’evento che Il News York Times ha promesso per il 30 novembre, con signori potentissimi ciascuno nel suo campo, tutti ariani. Ovviamente i SIgnori sono molti di più, ma questodà ,l’idea del livelllo:

il 30 novembre il New York Times ha in programma un evento con il Ministro del Tesoro, Janet Yellen, Zelensky, Zuckenberg e Sam Bankman Fried (anche se nel suo caso forse ora cancella…) buffo che tutti questi leader che il New York Times chiama siano "non cristiani" pic.twitter.com/5MqSOzIaf8 — cobraf.com GZibordi (@CGzibordi) November 17, 2022

Il NYT non ha cancellato l’eveto, anzi l’ha confermato. Solo ha sostituitoZuckerberg on larry Fink., il capo supremo di Blackrock, la finanziaria specuolativa iù potete dell’universo e la più miliardaria della storia: fionalmente uno di raza azriana.