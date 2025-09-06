Sembrava che la strategia eurasiatica di Tump cercasse di scongiurare preventivamente la dipendenza potenzialmente sproporzionata della Russia dalla Cina, al fine di evitare che le sue risorse naturali potessero accelerare la traiettoria di superpotenza dell’unico rivale sistemico degli Stati Uniti.A tal fine, gli Stati Uniti hanno previsto di avviare una partnership strategica incentrata sulle risorse con la Russia alla fine del conflitto ucraino, convinti che questo obiettivo condiviso avrebbe incentivato Putin ad accettare significative concessioni territoriali e/o di sicurezza.
La riluttanza o l’incapacità del pasticcione Trump di costringere Zelensky a fare qualsiasi concessione richiesta da Putin si è unita alle notizie sempre più preoccupanti sui piani di schieramento della NATO in Ucraina per indurre Putin ad abbandonare il suo gioco di equilibrismo e a rivolgersi alla Cina.La conclusione con successo dell’accordo a lungo negoziato sul gasdotto Power of Siberia 2, che quasi raddoppierà le esportazioni di gas russo verso la Cina, portandole a circa 100 miliardi di metri cubi all’anno e a un prezzo inferiore a quello dell’UE, segna il fallimento della grande strategia eurasiatica di Trump.
Putin avrebbe potuto resistere più a lungo se Trump non avesse inavvertitamente catalizzato l’incipiente riavvicinamento sino-indo-indiano attraverso i suoi dazi ipocritamente punitivi, volti a ostacolare l’ascesa dell’India a Grande Potenza.
Ciò ha spinto l’India a ricucire con la Cina, alleviando il dilemma di sicurezza che gli Stati Uniti stavano sfruttando per dividere et imperare.Questo, a sua volta, ha ridotto le preoccupazioni dell’India riguardo a una più stretta cooperazione energetica russo-cinese, che in precedenza temeva potesse portare la Russia a diventare il partner minore della Cina.
Non è mai stato dichiarato ufficialmente, ma osservatori attenti e coloro che hanno parlato con pensatori indiani sanno che l’India era preoccupata che la Cina potesse sfruttare la sua influenza sulla Russia per indurla a ridurre o interrompere le esportazioni militari verso l’India, dando così alla Cina un vantaggio decisivo nella loro disputa di confine.
La frattura indo-americana indotta da Trump e il conseguente alleviamento del dilemma di sicurezza sino-indo-indiano hanno permesso alla Russia di concludere l’accordo “Power of Siberia 2” senza il timore di spaventare l’India e di trascinarla nelle braccia degli Stati Uniti, con il risultato di dividere e governare l’Eurasia.
La crescente convergenza tra BRICS e SCO, che mirano a riformare gradualmente la governance globale attraverso i loro sforzi complementari per accelerare i processi multipolari, è dovuta in gran parte all’adozione di entrambi da parte dell’India in risposta alle nuove minacce strategiche provenienti dagli Stati Uniti.
La prima visita del Primo Ministro Narendra Modi in Cina in sette anni per partecipare al Summit dei leader della SCO, durante il quale ha tenuto un importante incontro bilaterale con il Presidente Xi Jinping, dovrebbe portare a una nuova normalità nei rapporti sino-indo-indiani.
Le radici delle tensioni non sono state risolte, ma la Russia si aspetta che ora saranno gestite meglio, ergo perché ha concluso l’accordo con la Cina sul gasdotto Power of Siberia 2 subito dopo aver concluso che gli Stati Uniti non cercheranno di aiutarla a ottenere nulla di ciò che desidera dall’Ucraina.Per riassumere, Trump ha segnalato un’intenzione di escalation in Ucraina, secondo quanto riferito, poiché il quid pro quo per l’accordo commerciale USA-UE e i successivi rapporti sino-indo-indiani sono migliorati mentre quelli tra India e Stati Uniti sono peggiorati, rendendo così il Power of Siberia 2 politicamente possibile.
La politica estera di Trump nei confronti dell’Eurasia è quindi indiscutibilmente fallita.L’approccio errato del suo team nei confronti di Russia e India, che pretendeva troppo da loro, ha portato queste due potenze e la Cina a risolvere le loro divergenze, che sussistono tra loro a livello bilaterale ma anche per quanto riguarda i loro rapporti con gli Stati Uniti, e di conseguenza ha accelerato i processi multipolari a scapito degli interessi unipolari degli Stati Uniti.Il Rubicone è stato chiaramente attraversato dopo quest’ultimo accordo sul gasdotto e nessuno può prevedere come reagiranno gli Stati Uniti.
Un altro effetto dei dazi punitivi di Trump:
Il Vietnam sostituisce la Cina come anello chiave nelle catene di approvvigionamento globali
Il Vietnam si sta trasformando in una potenza produttiva mondiale a seguito della guerra commerciale con gli Stati Uniti, secondo Caixin. Ad esempio, Bac Ninh, un tempo regione agricola, è diventata il polo industriale del Vietnam settentrionale, spinta dai produttori cinesi che hanno trasferito le loro attività a sud per evitare i dazi statunitensi e diversificare le catene di approvvigionamento. Il cambiamento è iniziato con la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e si è accelerato con le pressioni dei clienti sui fornitori affinché si stabilissero in Vietnam.
“Quando sono iniziate le tensioni commerciali nel 2018, un cliente ci ha suggerito di prendere in considerazione il Vietnam”, ha affermato Li Fangting di Mingjie, un produttore di materie plastiche con sede a Dongguan.“Dopo la pandemia, quei suggerimenti si sono trasformati in richieste. Alcuni clienti ci hanno detto che non saremmo stati presi in considerazione per nuovi ordini se non avessimo avuto una presenza in Vietnam”.Mingjie ora produce a Bac Ninh per i mercati statunitense ed europeo.
Ma i costi stanno aumentando.I terreni industriali a Bac Ninh sono più costosi che in molte regioni cinesi e i salari stanno recuperando terreno.Alcune aziende ora producono beni più costosi dei loro equivalenti cinesi, facendo affidamento su divari tariffari che potrebbero svanire da un giorno all’altro.Ad aprile, gli Stati Uniti hanno imposto un dazio del 46% sulle esportazioni vietnamite, successivamente ridotto al 20%.
Nonostante queste pressioni, il Vietnam settentrionale si sta affermando come un “assemblatore mondiale”.Samsung, che ha investito oltre 23 miliardi di dollari dal 2008, è il fulcro di un gruppo di produttori di elettronica, a cui si uniscono fornitori Apple come Foxconn, Goertek e Luxshare.“Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un’impennata di aziende di supply chain, fornitori di servizi logistici e aziende di imballaggio che si sono insediate in Vietnam, seguendo le orme dei loro principali clienti”, ha affermato Anchalee Prasertchand del gruppo thailandese WHA.
Caixin scrive che le supply chain rimangono incomplete, costringendo molti produttori a importare componenti dalla Cina.Nel settore tessile, l’80% dei filati proviene ancora dalla Cina, ha affermato Tian di Hechang Threads Dyeing.Il settore dell’arredamento è più autosufficiente, con il 90% dei materiali di provenienza locale, sebbene acciaio e pannelli continuino a scarseggiare.Come ha affermato il proprietario di una fabbrica: “In effetti, nel 2018 il centro mondiale della produzione di mobili si è spostato da Dongguan a Binh Duong. Questo settore non tornerà in Cina”.
Anche le aziende cinesi stanno puntando al mercato interno vietnamita, che conta 100 milioni di persone. (noi abbiamo dato la politica estera a Kaja Kallas. che viene dall’Estonia, paese di 1,3 milioni di abitanti)
“Le guerre commerciali potrebbero essere la scintilla, ma andare all’estero significa davvero entrare nei mercati globali, non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e nel Sud-est asiatico”, ha affermato Niu Qiang di KCN Investment Consulting.
“Per le aziende cinesi, questo è il vero inizio della globalizzazione”. Le case automobilistiche sottolineano il cambiamento.
Shineray Motors, entrata nel mercato nel 2018, ha adattato i camion alle strade e alle condizioni meteorologiche locali.I suoi mini-veicoli commerciali detengono ora il 30% del mercato vietnamita.“Questo è un buon momento per gettare le basi per il mercato delle autovetture e dei veicoli a energia rinnovabile”, ha affermato il direttore generale Wang Lu. Anche giganti come Geely e Great Wall stanno investendo, consolidando il ruolo del Vietnam sia come polo manifatturiero che come terreno di scontro per i consumatori.