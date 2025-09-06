Le radici delle tensioni non sono state risolte, ma la Russia si aspetta che ora saranno gestite meglio, ergo perché ha concluso l’accordo con la Cina sul gasdotto Power of Siberia 2 subito dopo aver concluso che gli Stati Uniti non cercheranno di aiutarla a ottenere nulla di ciò che desidera dall’Ucraina. Per riassumere, Trump ha segnalato un’intenzione di escalation in Ucraina, secondo quanto riferito, poiché il quid pro quo per l’accordo commerciale USA-UE e i successivi rapporti sino-indo-indiani sono migliorati mentre quelli tra India e Stati Uniti sono peggiorati, rendendo così il Power of Siberia 2 politicamente possibile.

La politica estera di Trump nei confronti dell’Eurasia è quindi indiscutibilmente fallita. L’approccio errato del suo team nei confronti di Russia e India, che pretendeva troppo da loro, ha portato queste due potenze e la Cina a risolvere le loro divergenze, che sussistono tra loro a livello bilaterale ma anche per quanto riguarda i loro rapporti con gli Stati Uniti, e di conseguenza ha accelerato i processi multipolari a scapito degli interessi unipolari degli Stati Uniti. Il Rubicone è stato chiaramente attraversato dopo quest’ultimo accordo sul gasdotto e nessuno può prevedere come reagiranno gli Stati Uniti.

Il Vietnam sostituisce la Cina come anello chiave nelle catene di approvvigionamento globali

Il Vietnam si sta trasformando in una potenza produttiva mondiale a seguito della guerra commerciale con gli Stati Uniti, secondo Caixin. Ad esempio, Bac Ninh, un tempo regione agricola, è diventata il polo industriale del Vietnam settentrionale, spinta dai produttori cinesi che hanno trasferito le loro attività a sud per evitare i dazi statunitensi e diversificare le catene di approvvigionamento. Il cambiamento è iniziato con la guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e si è accelerato con le pressioni dei clienti sui fornitori affinché si stabilissero in Vietnam.