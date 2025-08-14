I Sì- VAX non si lamentano

5000 morti a settimana, dicono gli assicuratori.

Nel 2022, il CEO di una compagnia assicurativa parlò di un +40% di mortalità in età lavorativa (18-64 anni). Non per Covid. Ma dopo le campagne di “vaccinazione”.

Edward Dowd, ex dirigente di BlackRock e oggi uno dei massimi esperti mondiali di dati, lancia un allarme che i media si guardano bene dal far arrivare alle masse: negli Stati Uniti, ogni settimana si registrano da 3.000 a 5.000 decessi correlati ai “vaccini” a mRNA contro il Covid.

Lo dice analizzando i dati delle compagnie assicurative.

Lo dicono i numeri.

Lo dicono le vittime.

Ma nessuno deve parlarne.

Il numero di giovani adulti sani che “muoiono all’improvviso” è salito alle stelle.

Gli infortuni gravi da “vaccino”? 10-15 volte più numerosi rispetto al periodo pre-Covid.

Singapore, tra i Paesi più vaccinati al mondo, ha visto nel 2022 un +49,9% di mortalità. E nel 2024, ancora un +30% fisso rispetto alla media storica. Una nuova normalità, ci dicono. Una strage silenziosa, diciamo noi.

Dowd non è un “complottista”: è un ex dirigente del colosso BlackRock.

E legge i dati.

I morti non mentono.

I numeri nemmeno.

Guarda il video. Fatti un’idea. O continua pure a credere che sia tutto normale.

Grazie a Dino Tinelli che mi ha prontamente preparato un video.

Nei commenti, i link esterni.

Questo è l’articolo:

