I Sì- VAX non si lamentano

5000 morti a settimana, dicono gli assicuratori.
Nel 2022, il CEO di una compagnia assicurativa parlò di un +40% di mortalità in età lavorativa (18-64 anni). Non per Covid. Ma dopo le campagne di “vaccinazione”.

 

Edward Dowd, ex dirigente di BlackRock e oggi uno dei massimi esperti mondiali di dati, lancia un allarme che i media si guardano bene dal far arrivare alle masse: negli Stati Uniti, ogni settimana si registrano da 3.000 a 5.000 decessi correlati ai “vaccini” a mRNA contro il Covid.

Lo dice analizzando i dati delle compagnie assicurative.
Lo dicono i numeri.
Lo dicono le vittime.
Ma nessuno deve parlarne.

Il numero di giovani adulti sani che “muoiono all’improvviso” è salito alle stelle.
Gli infortuni gravi da “vaccino”? 10-15 volte più numerosi rispetto al periodo pre-Covid.

Singapore, tra i Paesi più vaccinati al mondo, ha visto nel 2022 un +49,9% di mortalità. E nel 2024, ancora un +30% fisso rispetto alla media storica. Una nuova normalità, ci dicono. Una strage silenziosa, diciamo noi.

Dowd non è un “complottista”: è un ex dirigente del colosso BlackRock.
E legge i dati.
I morti non mentono.
I numeri nemmeno.

Guarda il video. Fatti un’idea. O continua pure a credere che sia tutto normale.

Insurance Industry Data Exposes ‘5,000 Vaccine-Linked Deaths a WEEK’

 

Prof. Kekulé: “Vaccinare bambini e adolescenti non ha avuto alcun effetto”

Due recenti studi dell’OMS e della Stanford University dimostrano che le vaccinazioni contro il COVID-19 hanno avuto un impatto positivo quasi esclusivamente sul rischio di mortalità degli anziani. Il virologo Prof. Alexander Kekulé  vede questo come una conferma delle sue prime valutazioni.

 

 

