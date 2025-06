Economist, la copertina di questa settimana :

Come vincere la pace

Claudio Cerasa, j neocon direttore de Il Foglio, commenta : Scrive l’Economist: 800 miliardi di riarmo non sono un piano per l’economia, ma un dovere di sicurezza. Illudersi che serva a creare lavoro è pericoloso: lo scopo non è crescere, è non farsi invadere. Difendersi è un dovere, non un pretesto.

Church of England ‘is preparing for UK at war’

The Bishop to the Armed Forces says the Church must recall the leadership it showed during the Second World War

La Chiesa d’Inghilterra “si sta preparando per la guerra del Regno Unito”

Il vescovo delle Forze Armate afferma che la Chiesa deve ritrovareare la leadership dimostrata durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il vescovo Nelson ha fatto riferimento alla strategia di sicurezza nazionale del governo, pubblicata all’inizio di questa settimana, che ha avvertito il Regno Unito di doversi preparare attivamente a uno “scenario di guerra” sul suolo britannico “per la prima volta in molti anni”. Il vescovo ha affermato: “Come Chiesa, vogliamo prendere sul serio queste sfide, sia pregando, lavorando e sostenendo la pace… [sia] iniziando a discutere di come la Chiesa potrebbe dover rispondere in caso di un conflitto grave. “Non vogliamo ritrovarci nella situazione in cui eravamo tutti – Chiesa e società in generale – prima della pandemia, quando chi era al corrente della situazione diceva che un giorno ci sarebbe stata una pandemia, e nessuno di noi aveva fatto nulla per prepararsi. Quindi vogliamo prenderla sul serio. Gli ha preso ,la frenesia di sterminio . Come a questo:

Questo uomo di 51 anni con un tatuaggio ebraico sul collo è stato arrestato dopo aver crocifisso un pastore cristiano in Arizona e avergli posto una corona di spine sulla testa. Adam Sheafe ha ammesso di aver pianificato l’uccisione rituale di 14 leader cristiani in 10 stati. Ossessionato dall’Antico Testamento e militantemente contrario al Nuovo, Sheafe afferma che le sue azioni facevano parte di una missione da lui chiamata “Operazione Primo Comandamento”. Fu sorpreso mentre si recava a crocifiggere due preti cattolici a Sedo

Nicolai Lilin:

Adam Schiff, 51 anni, ha confessato di aver ucciso il pastore Bill Schoenemann a New River: lo ha crocifisso dopo aver rivendicato una “missione divina”. Secondo il colpevole, voleva “giustiziare 13 sacerdoti – il numero delle tribù di Israele”. “Yahweh è l’unico Dio. Il primo comandamento è il comandamento principale. I predicatori ingannano le persone sostenendo che Gesù è il Figlio di Dio e Dio stesso. Questa è una menzogna”, ha dichiarato Schiff. Dopo il massacro, si è recato a Sedona, in Arizona, per continuare la sua serie di omicidi. Lì ha rubato un’auto, ha avuto un incidente ed è stato arrestato. “Il mondo è rotto. Peccati, dissolutezza, droga. Ma quando si predica che chi non è Dio è Dio, è un’offesa. Perché una cosa del genere, secondo la legge di Dio, è la morte”, ha spiegato al giornalista. Schiff si stava preparando per una serie di “crocifissioni” in tutto il Paese. Il 14° sacrificio, ha detto, doveva simboleggiare Adamo, “il primo e unico figlio creato da Dio”. Nel frattempo, un altro estremista, ma del Senato degli Stati Uniti, Lindsey Graham, ha dichiarato (video 2):

“La mia politica estera su Israele è questa: Dio benedice coloro che benedicono Israele”.