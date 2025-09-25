I jet russi sull’Esonia? Fake news, ovviamente.

Epoch Time Deutschland

Diverse interpretazioni dell’incidente

Dopo la pubblicazione da parte del Ministero della Difesa estone su X di una mappa che mostra la violazione e la rotta di volo della Russia, alcuni commentatori hanno sostenuto che i jet russi non si trovavano nello spazio aereo estone, ma semplicemente sorvolavano la Zona Economica Esclusiva (ZEE). Questa zona di 200 miglia, secondo il Diritto del Mare delle Nazioni Unite, definisce l’area all’interno della quale uno Stato costiero ha il diritto esclusivo di pescare e i diritti esclusivi sulle risorse minerarie.

Dal punto di vista dell’Estonia, è chiaro che venerdì scorso i jet russi hanno violato lo spazio aereo estone. (Archivio dispense)

Foto: Rasmus Jürilo/Ministero della Difesa estone/dpa

Mosca nega la violazione dello spazio aereo estone

Secondo un rapporto della Deutsche Welle, il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato:

“Durante il volo, i jet MiG-31 non hanno deviato dalla rotta concordata e non hanno violato lo spazio aereo estone.”

Il percorso attraversava acque neutrali a più di 3 chilometri a nord dell’isola estone di Vaindloo nel Mar Baltico.
Gli aerei della NATO “intercettarono” il MiG-31, come viene chiamato in gergo militare. Ciò significa che i caccia della NATO decollarono, si rivolsero ai piloti russi e li scortarono fuori dallo spazio aereo.

Droni sopra la Danimarca…  fake

Ieri si è verificato anche un incidente in cui sono stati avvistati dei droni sopra la Danimarca e la Norvegia, che ha portato alla sospensione di parte del traffico aereo.
Il governo danese non ha escluso che i droni possano essere collegati a una serie di presunti attacchi con droni russi e ad altri disordini in tutta Europa. Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha affermato che le attività dei droni sembravano mirate a “causare disordini e disordini”. La Russia ha negato di avere alcun coinvolgimento con i voli dei droni.
Maggiori informazioni su questo

  • “Attore capace”: droni su Copenaghen – indagini in pieno svolgimento

    icona EpochTV o ET Podcast

    “Attore capace”: droni su Copenaghen – indagini in pieno svolgimento

La Polonia avverte Putin

A firetruck with the number 387466 on its side, parked in a field of yellow flowers. Emergency personnel in reflective vests are visible near the firetruck, surrounded by green trees in the background. The text "ANSA.it" and article headline about Warsaw confirming missile damage are overlaid.

Il governo polacco accusa inoltre la Russia di aver violato il suo spazio aereo con numerosi droni il 9 settembre. Finora non ci sono prove concrete di ciò.
Nel suo primo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 23 settembre, il nuovo presidente polacco Karol Nawrocki si è presentato come “Comandante supremo delle forze armate polacche” e ha chiarito:

“La Polonia risponderà sempre in modo appropriato ed è pronta a difendere il proprio territorio”.

Il popolo polacco e i paesi dell’Europa centrale e orientale non hanno paura “dei droni russi”, ha affermato Nawrocki. Ha poi proseguito: “Nessuna guerra dovrebbe essere redditizia per gli aggressori”. Ha descritto la guerra in Ucraina come “un campo di battaglia di principi” e ha aggiunto: “Credo che questo sia l’ultimo momento per agire”.
Maggiori informazioni su questo

  • Mistero dopo l’attacco missilistico: drone russo o problema tecnico dell’esercito polacco?

    Mistero dopo l’attacco missilistico: drone russo o problema tecnico dell’esercito polacco?

    Un presunto attacco con un drone nella Polonia orientale potrebbe essersi rivelato un tragico incidente. La conferma ufficiale è ancora in sospeso e la Procura sta indagando.

    immagine-articolo-principale

    Il tetto dell’edificio residenziale danneggiato a Wyryki-Wola, nella Polonia orientale.

    Foto: Wojtek Jargilo/PAP/dpa

    0

    In breve:

    • Casa nella Polonia orientale danneggiata da un attacco missilistico : probabilmente non è stato un drone russo
    • Fonti interne indicano un missile F-16 mal indirizzato dall’esercito polacco.
    • La Procura sta indagando , ma si attende ancora la conferma ufficiale.
    • La NATO ha risposto con consultazioni ai sensi dell’articolo 4 e rafforzato la sicurezza delle frontiere.
    Il danno a un’abitazione nel villaggio polacco di Wyryki-Wola, nella contea di Lublino, una settimana fa, il 10 settembre, probabilmente non è stato causato da un drone russo. Piuttosto, sarebbe stato causato da un missile lanciato da un caccia F-16.
    “Tutto indica che si è trattato di un missile lanciato dai nostri aerei mentre difendevamo la Polonia”, ha dichiarato Tomasz Siemoniak, coordinatore dei servizi segreti polacchi, a Varsavia. Tuttavia, per avere la certezza, bisognerà attendere i risultati delle indagini in corso.
    Quando la scorsa settimana numerosi droni russi sono entrati nello spazio aereo polacco, i caccia F-16 e gli F-35 polacchi di stanza in Polonia sono decollati e hanno abbattuto i robot volanti. Le immagini del tetto danneggiato di una casa nel villaggio di Wyryki, nella Polonia orientale, a 15 chilometri dal confine con la Bielorussia, hanno fatto il giro del mondo.

    La Polonia parla di “almeno 19” violazioni dello spazio aereo da parte di droni russi

    L’incidente sarebbe avvenuto mercoledì scorso. Secondo il governo polacco, quel giorno circa 20 droni russi sono entrati nello spazio aereo del Paese. Quattro di essi sono stati abbattuti dalle difese aeree polacche, mentre i resti di altri 16 sono stati successivamente recuperati dalle forze di sicurezza polacche.
    Maggiori informazioni su questo

    • “Mosca mette alla prova i confini della NATO” – La Polonia mette in guardia dalle tendenze filo-russe

      icona EpochTV o ET Podcast

      "Mosca mette alla prova i confini della NATO" - La Polonia mette in guardia dalle tendenze filo-russe
    Ufficialmente, l’incidente viene ancora descritto come un “oggetto non identificato” caduto sull’edificio. Nessuno è rimasto ferito. Tuttavia, ci sono stati danni materiali, il cui ammontare varia. Le stime vanno da circa 50.000 złoty (circa 11.750 euro) a 300.000 złoty (circa 70.550 euro). Il comune ha offerto una sistemazione alternativa alle persone colpite.
    Quel giorno, l’esercito russo lanciò attacchi contro obiettivi nell’Ucraina occidentale. Secondo fonti polacche, lo spazio aereo polacco fu violato “almeno 19 volte”. Il Primo Ministro Donald Tusk attribuì il danno alla casa di Wyryki-Wola a una “provocazione con i droni” russa. Anche il sindaco distrettuale Mariusz Zańko e il sindaco comunale Bernard Błaszczu inizialmente si riferirono all’incidente come a un “incidente con i droni”.

    I giornali fanno le loro ricerche e scoprono un missile aria-aria

    In seguito all’incidente, la NATO ha attivato l’Articolo 4 della sua Carta, che prevede consultazioni nel caso in cui uno Stato membro ritenga minacciata la propria integrità territoriale. La Polonia ha inoltre lanciato l'”Operazione Guardian in the East”. Il governo di Varsavia ha schierato diversi aerei da combattimento, sistemi di difesa aerea e truppe al confine orientale. Anche Danimarca, Germania, Francia e Regno Unito parteciperanno a questa operazione.
    icona EpochTV o ET Podcast

    Mistero dopo l'attacco missilistico: drone russo o problema tecnico dell'esercito polacco?
Non considera l'”aggressione russa contro l’Ucraina” un conflitto regionale. Piuttosto, ritiene che sia una prova per verificare se i principi su cui si basa l’ONU resisteranno alla prova del tempo. Nawrocki ha anche sottolineato che gli Stati baltici, tra cui Estonia e Romania, hanno subito “provocazioni simili da parte della Russia”, come quelle recentemente subite dalla Polonia.
A suo parere, le azioni della Russia “non dimostrano alcuna volontà di una vera pace”. Ha chiesto che la Russia sia ritenuta responsabile:

“Gli autori di tutti i crimini internazionali devono essere processati davanti ai tribunali competenti.”

Trump: “L’Ucraina può riprendersi tutti i territori”

Nel frattempo, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta segnalando un’inversione di tendenza rispetto alla sua precedente politica nei confronti della Russia. In un lungo post sul suo canale social Truth Social, Trump ha scritto di pensare

“che l’Ucraina, con il sostegno dell’Unione Europea, è in grado di combattere e riconquistare l’intero territorio ucraino nella sua forma originale. Con il tempo, la pazienza e il sostegno finanziario dell’Europa, e in particolare della NATO, i confini originali da cui è iniziata questa guerra sono un’opzione concreta.”

Trump ha anche definito la Russia una “tigre di carta”. Putin e la Russia stanno affrontando gravi difficoltà economiche e “ora è il momento che l’Ucraina agisca”, ha incoraggiato Zelensky.

Rubio: Trump ha “perso la pazienza” con Putin

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha poi spiegato la svolta nella politica ucraina di Trump alle Nazioni Unite affermando che Trump aveva “perso la pazienza con la Russia”. Trump aveva sperato in una svolta diplomatica. Tuttavia, il processo negoziale non solo era in stallo, “ma siamo entrati in una fase di potenziale escalation”, ha spiegato Rubio, spiegando la prospettiva americana sulla guerra in Ucraina.
In precedenza, nel suo discorso all’80ª Assemblea Generale delle Nazioni Unite (iniziato al minuto 18:53 sull’Ucraina), Trump aveva affrontato anche la questione della guerra in Ucraina e aveva fatto commenti denigratori sulla Russia. “Tutti pensavano che la Russia avrebbe vinto la guerra in tre giorni. Ma non è successo. La Russia fa brutta figura”, ha affermato.
Mentre Trump ha definito Cina e India “i principali finanziatori della guerra in corso, continuando ad acquistare petrolio russo”, ha anche accusato le nazioni europee di contribuire al prolungamento della guerra. Trump ha criticato gli europei occidentali per aver continuato ad acquistare energia russa.
Maggiori informazioni su questo

  • L’oleodotto Druzhba è di nuovo sotto attacco: Ungheria e Slovacchia mettono in guardia contro la crisi energetica

    icona EpochTV o ET Podcast

    L'oleodotto Druzhba è di nuovo sotto attacco: Ungheria e Slovacchia mettono in guardia contro la crisi energetica
Ciò si riferisce principalmente a Ungheria e Slovacchia, che continuano a importare petrolio russo. Il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che avrebbe discusso la questione dell’interruzione delle forniture di petrolio russo con il suo “amico”, il Primo Ministro ungherese Viktor Orbán.

Zelenskyy sorpreso da Trump

Il presidente ucraino Zelensky ha espresso sorpresa per il cambio di rotta di Trump nella sua politica sulla Russia. In un’intervista al canale televisivo privato conservatore “Fox News”, ha sottolineato che l’affermazione di Trump secondo cui l’Ucraina potrebbe riconquistare tutto il territorio occupato dalla Russia lo ha sorpreso. Allo stesso tempo, l’ha definita un segnale “incoraggiante”.
Riguardo al suo rapporto personale con il presidente americano, Zelensky ha dichiarato: “Penso che i nostri rapporti siano migliori di prima. È positivo che ci siamo parlati e incontrati frequentemente. E il fatto che Putin abbia mentito così spesso al presidente Trump” ha portato al cambiamento, secondo Zelensky. Ha anche parlato positivamente dello scambio di informazioni tra Washington e Kiev, che ha descritto come “importante per le decisioni sul campo di battaglia”.
Maggiori informazioni su questo