I jet russi sull’Esonia? Fake news, ovviamente.

In breve:

Casa nella Polonia orientale danneggiata da un attacco missilistico : probabilmente non è stato un drone russo

Fonti interne indicano un missile F-16 mal indirizzato dall’esercito polacco.

La Procura sta indagando , ma si attende ancora la conferma ufficiale.

La NATO ha risposto con consultazioni ai sensi dell’articolo 4 e rafforzato la sicurezza delle frontiere.

Il danno a un’abitazione nel villaggio polacco di Wyryki-Wola, nella contea di Lublino, una settimana fa, il 10 settembre, probabilmente non è stato causato da un drone russo. Piuttosto, sarebbe stato causato da un missile lanciato da un caccia F-16.

“Tutto indica che si è trattato di un missile lanciato dai nostri aerei mentre difendevamo la Polonia”, ha dichiarato Tomasz Siemoniak, coordinatore dei servizi segreti polacchi, a Varsavia. Tuttavia, per avere la certezza, bisognerà attendere i risultati delle indagini in corso.

Quando la scorsa settimana numerosi droni russi sono entrati nello spazio aereo polacco, i caccia F-16 e gli F-35 polacchi di stanza in Polonia sono decollati e hanno abbattuto i robot volanti. Le immagini del tetto danneggiato di una casa nel villaggio di Wyryki, nella Polonia orientale, a 15 chilometri dal confine con la Bielorussia, hanno fatto il giro del mondo.

La Polonia parla di “almeno 19” violazioni dello spazio aereo da parte di droni russi

L’incidente sarebbe avvenuto mercoledì scorso. Secondo il governo polacco, quel giorno circa 20 droni russi sono entrati nello spazio aereo del Paese. Quattro di essi sono stati abbattuti dalle difese aeree polacche, mentre i resti di altri 16 sono stati successivamente recuperati dalle forze di sicurezza polacche.

Maggiori informazioni su questo “Mosca mette alla prova i confini della NATO” – La Polonia mette in guardia dalle tendenze filo-russe

Ufficialmente, l’incidente viene ancora descritto come un “oggetto non identificato” caduto sull’edificio. Nessuno è rimasto ferito. Tuttavia, ci sono stati danni materiali, il cui ammontare varia. Le stime vanno da circa 50.000 złoty (circa 11.750 euro) a 300.000 złoty (circa 70.550 euro). Il comune ha offerto una sistemazione alternativa alle persone colpite.

Quel giorno, l’esercito russo lanciò attacchi contro obiettivi nell’Ucraina occidentale. Secondo fonti polacche, lo spazio aereo polacco fu violato “almeno 19 volte”. Il Primo Ministro Donald Tusk attribuì il danno alla casa di Wyryki-Wola a una “provocazione con i droni” russa. Anche il sindaco distrettuale Mariusz Zańko e il sindaco comunale Bernard Błaszczu inizialmente si riferirono all’incidente come a un “incidente con i droni”.

I giornali fanno le loro ricerche e scoprono un missile aria-aria