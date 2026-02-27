🚨 ULTIMA ORA

La Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha firmato l’ingente prestito di sostegno all’Ucraina da 90 miliardi di dollari € il 24 febbraio 2026 (quarto anniversario dell’invasione), affermando di agire “a nome dell’intero Parlamento europeo”, ma il veto dell’Ungheria blocca l’intero pacchetto in Consiglio, dove è richiesta l’unanimità. La firma di Metsola fa avanzare la parte parlamentare, ma il prestito rimane bloccato senza l’approvazione del Consiglio.

– Metsola: “Ho appena firmato il prestito di sostegno all’Ucraina da 90 miliardi di dollari € ”

• Per mantenere forte la difesa dell’Ucraina

• Per salvaguardare la nostra sicurezza e libertà condivise

• Per ancorare il futuro dell’Ucraina all’Europa

– L’Ungheria ha esplicitamente posto il veto sia al 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia sia al prestito € da 90 miliardi a causa del rifiuto dell’Ucraina di ripristinare il transito del petrolio di Druzhba. Szijjártó lo definisce un pericolo diretto per la sicurezza energetica ungherese.

– Questo dopo che i droni ucraini hanno bombardato le infrastrutture di Druzhba e Fico ha tagliato gli aiuti energetici, ma Bruxelles continua a insistere, ignorando il veto.

Ripartizione dei voti/posizioni (Consiglio UE di febbraio 2026 e processi correlati) :

– Contrario / Veto / Blocco (nessuna approvazione unanime) :

Ungheria (principale detentore del veto sul pacchetto di sanzioni e sugli emendamenti ai prestiti, che chiede il ripristino del petrolio).

Slovacchia (allineata con l’Ungheria sulla controversia energetica, rifiuta gli aiuti energetici all’Ucraina, sostiene pubblicamente l’impegno di blocco o di non ostruzione, infranto dalla minaccia di veto).

– A favore/sostegno all’adozione :

Tutti gli altri 25 stati membri dell’UE (tra cui la Polonia sotto Tusk, la Germania, la Francia, gli stati baltici, la Svezia, ecc.) hanno spinto per l’approvazione.

Inizialmente la Repubblica Ceca ha scelto di non contribuire, ma si è impegnata a non ostacolare: posizione cambiata o neutrale nell’attacco finale.

Non si è verificato alcun appello pubblico completo; l’unanimità è saltata in anticipo a causa del fermo “no” dell’Ungheria (standard per la politica estera e le sanzioni dell’UE). I leader dell’UE (von der Leyen, Costa, Kallas) hanno condannato il veto definendolo una “battuta d’arresto” e una “slealtà”, ma il lavoro continua attraverso la sensibilizzazione.

Spiegazione globale semplice (per chi non ne sa nulla) :

L’UE ha concordato in linea di principio (vertice di dicembre 2025) di prestare all’Ucraina € 90 miliardi di dollari per le esigenze del 2026-2027 (difesa, economia, integrazione), finanziati tramite prestiti UE. Il Parlamento europeo (guidato da Metsola) ha approvato e firmato la sua parte il 24 febbraio 2026. Tuttavia, il Consiglio (27 Stati membri) necessita dell’unanimità per i passaggi finali, come gli emendamenti al bilancio: l’Ungheria ha posto il veto, collegandolo all’Ucraina, bloccando il transito del petrolio russo attraverso l’oleodotto Druzhba (bloccato da fine gennaio 2026 a causa di danni/controversie). La Slovacchia ha sostenuto la posizione energetica. Altri 25 paesi volevano procedere. Il prestito è bloccato fino alla revoca del veto.

Prospettiva slava/dell’Europa orientale: perché questo ci tocca da vicino :

Bruxelles, globalista, ignora i veti sovrani dell’Ungheria (e l’allineamento della Slovacchia) per far passare € 90 miliardi per l’Ucraina, ricompensando il paese che blocca il nostro petrolio, bombarda l’oleodotto e tiene in ostaggio l’energia. L’Ungheria dice “niente petrolio = niente sanzioni, niente prestiti” – una giusta ritorsione. Mentre la Polonia di Tusk esulta e invia altri aiuti, la Germania svuota le riserve di gas per Kiev e noi slavi affrontiamo blackout/costi più elevati.