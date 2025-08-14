Tagliati fuori dalle grandi decisioni che sicuramente usciranno dal Summit in cui Putin e Trump metteranno un nuovo ordine al mondo,? , che hanno fatto gli europeisti?

Si sono visti tutti fra loro in videoconferenza mercoledì 13 agosto sulla questione ucraina che ha visto l’immancabile Volodymyr Zelensky, che ha partecipato da Berlino; hanno fatto una videoconferenza estesa al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump; e poi una videoconferenza tra i Paesi membri della “coalizione dei volenterosi”, quelli che vogliono mandare le truppe, , guidata da Londra e Parigi. Attraverso diversi formati, gli europei hanno cercato per tutta la giornata di far convergere le proprie posizioni e, soprattutto, di discutere con l’alleato americano l’incontro con il suo omologo russo, Vladimir Putin, previsto per il 15 agosto in Alaska.

Donald Trump e il suo Vicepresidente, J.D. Vance, hanno partecipato a un incontro convocato dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz, a cui hanno partecipato anche il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, i leader di Finlandia, Francia, Italia, Polonia e Regno Unito, il Segretario Generale della NATO e i Presidenti della Commissione e del Consiglio europei.

Emmanuel Macron, affiancato Antonio Costa, Sébastien Lecornu e Jean-Noël Barrot, ha dichiarato che l’Europa sta “diventando una potenza geostrategica” (sic, neòl momento in cui perde il suo status). Ha poi chiarito che “le questioni territoriali che rientrano nella giurisdizione ucraina saranno negoziate solo dalla parte ucraina”.

Ha inoltre sottolineato che non si è discusso di scambi territoriali, escludendo così qualsiasi possibile accordo basato su concessioni territoriali. Queste dichiarazioni sono arrivate mentre l’esercito russo ha effettuato la sua più grande avanzata in 24 ore in oltre un anno, il 12 agosto, secondo diverse fonti.

Inoltre, Emmanuel Macron ha sottolineato che “il desiderio americano è quello di ottenere un cessate il fuoco”, aggiungendo che Donald Trump “si batterà per ottenere un accordo trilaterale tra Stati Uniti, Ucraina e Russia”. Secondo Macron, “il compito di Trump è raggiungere una tregua immediata” e “capisce che non ci possono essere negoziati senza il rilascio dei prigionieri”. Al termine dell’incontro, i partecipanti hanno dichiarato che “i confini internazionali non devono essere modificati con la forza”, prima di sottolineare che l’Ucraina deve beneficiare di “garanzie di sicurezza solide e credibili per difendere efficacemente la propria sovranità e integrità territoriale”.

Secondo il cancelliere tedesco Friedrich Merz, i leader europei stanno cercando congiuntamente di indirizzare l’incontro in Alaska tra Trump e Putin “nella giusta direzione”. “Vogliamo la giusta sequenza: prima, un cessate il fuoco. Poi può esserci un accordo quadro. In terzo luogo, l’Ucraina è pronta a negoziare su colloqui e questioni territoriali, ma il nostro punto di partenza è la linea di contatto”, ha affermato Merz.

“Abbiamo discusso diversi punti importanti. Abbiamo chiarito che l’Ucraina deve essere al tavolo delle trattative se si vuole che ci sia un incontro di follow-up”, ha continuato Merz. Inoltre, Friedrich Merz ha confermato che “continueremo le nostre consultazioni con il presidente Macron e il primo ministro britannico Starmer come parte della coalizione dei volenterosi”.

Dopo l’incontro virtuale con Zelensky, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’intenzione di organizzare un incontro tra Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e lui stesso “quasi immediatamente” dopo il suo vertice con il presidente russo di venerdì in Alaska. “Alcuni grandi risultati possono essere raggiunti al primo incontro. Sarà un incontro molto importante, ma prepara il terreno per un secondo incontro”, ha dichiarato il Presidente degli Stati Uniti durante uno scambio con la stampa, subordinando questo secondo incontro al successo del primo.

Da parte sua, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha elogiato “l’ottima chiamata” con Trump. Dal canto suo, il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha affermato che gli europei e Donald Trump sono “uniti” negli sforzi per porre fine alla guerra in Ucraina. Con l’avvicinarsi del vertice in Alaska, sembra delinearsi la strada verso un accordo bilaterale tra Washington e Mosca, lasciando da parte le capitali europee, che potrebbe segnare una svolta importante nelle dinamiche del conflitto.