Giorgia, staccati da Berlino.. La globalizzazione è finita.

Trump eredita un paese messo così (tabell sotto) Quindi può fare solo tre cose se vuol migliorare un saldo commerciale in pauroso deficit:

1) SVALUTARE IL DOLLARO Se svaluta il dollaro le merci americane diventano più convenienti e le merci straniere diventano più care per i consumatori americani. In questo caso non solo per i prodotti italiani è esattamente come se ci fosse un dazio pari alla svalutazione ma ciò avviene per tutte le merci e anche per il turismo perché risulterà più caro per un turista americano soggiornare in Italia.

2) FARE AUSTERITA’ Se riduce la propria spesa o aumenta le tasse mette meno denaro in circolazione, i cittadini americani avranno meno soldi da spendere, quindi compreranno meno prodotti, quindi le importazioni diminuiranno. Anche in questo caso l’effetto è simile ad un dazio perché venderemo meno prodotti agli americani ma anche qui sarà peggio di un dazio perché un americano più povero comprerà meno prodotti di alta gamma e si ridurrà il turismo.

3) METTERE DAZI E’ la soluzione meno invasiva e potrebbe essere mirata. Piccolo problema: se probabilmente grazie alle buone relazioni reciproche l’Italia potrebbe essere esentata da dazi, l’essere parte del carrozzone europeo comporta che pagheremo anche noi per colpa della Germania (il vero obiettivo di una politica di dazi perché da anni, grazie all’euro che gli consente di non rivalutare, esporta troppo verso tutti).