Germania: la nuova ministra dell’Economia “politica economica invece che climatica”

Reiche ha inoltre annunciato che intende creare nel prossimo futuro le basi giuridiche per l’utilizzo e lo stoccaggio della CO₂. Inoltre, la tassa sull’elettricità verrà ridotta al livello minimo richiesto dalla normativa europea e saranno previste agevolazioni per gli oneri di rete e i sovrapprezzi.

Tuttavia, è necessaria un’energia controllabile e le centrali elettriche a gas rappresentano una possibile soluzione per chiudere quelle a carbone. Nel Bundestag, i Verdi hanno criticato il nascente “boom del gas”. Il suo rappresentante Andreas Audretsch ha messo in guardia dal contrapporre la tutela del clima alla crescita economica. Tuttavia, anche il predecessore di Reiche, il collega di partito di Audretsch, Robert Habeck, aveva previsto centrali elettriche a gas come parte di una soluzione di riserva per garantire la stabilità delle reti di approvvigionamento.

Secondo Reiche, la promozione delle energie rinnovabili deve essere ristrutturata in modo che la priorità sia data al beneficio per il sistema elettrico nazionale. L’elettricità da fonti rinnovabili deve essere “disponibile dove e quando serve”.

Katherina Reiche presenta un piano in 4 punti: “Verifica della realtà per la transizione energetica”

Il ministro ha anche difeso il suo operato in merito alla sostituzione di un gran numero di segretari di Stato e capi dipartimento nel suo dipartimento. Reiche ha sottolineato che è necessario un “riorientamento”. Negli ultimi anni, il Ministero degli Affari Economici è stato “percepito quasi esclusivamente come Ministero del Clima e dell’Energia”. Ora il ministero vuole “ampliare il suo raggio d’azione”.

Tuttavia, il sistema sta ripetutamente raggiungendo i suoi limiti e questa situazione deve cambiare. Sono necessarie centrali elettriche in grado di intervenire non appena si verifica il rischio di un calo di frequenza nella rete. Entro l’estate dovrebbe essere attivato un sistema di monitoraggio. Bisogna tenere presente il rapporto tra l’espansione delle energie rinnovabili, le reti elettriche e un’evoluzione realistica della domanda.

In vista del recente blackout in Spagna e Portogallo, Reiche cerca di dissipare i timori. Le cause dell’interruzione di corrente non sono ancora state completamente chiarite, ma è certo che la Germania ha più linee elettriche transfrontaliere rispetto ai paesi interessati dell’Europa sud-occidentale. Ciò significherebbe che saremmo meglio integrati nel sistema elettrico europeo e saremmo più sicuri.

Ciò corrisponderebbe a circa 40 grandi unità di centrali elettriche. Il “prezzo dell’elettricità industriale” dovrebbe essere reso possibile attraverso sussidi. Il ministro sottolinea di essere consapevole che ciò potrebbe comportare conflitti con la normativa UE in materia di aiuti di Stato. Ecco perché lunedì vuole “parlarne molto da vicino” con la Commissaria europea per la concorrenza, Teresa Ribera. Ha dichiarato al quotidiano “Handelsblatt” :

Subito dopo il suo insediamento, Reiche annunciò di voler ridurre il prezzo del kilowattora di almeno cinque centesimi. Per alcune aziende particolarmente energivore sarà previsto anche un “prezzo dell’elettricità industriale” – cioè sussidiato – . Inoltre, entro il 2030 saranno previsti “incentivi governativi” per la costruzione di centrali elettriche di riserva con “almeno 20 gigawatt di capacità”.

Il ministro dell’Economia Reiche: “La crisi è stata creata in Germania, così come la soluzione”

Tre settimane dopo i diffusi guasti alla rete elettrica in Portogallo e Spagna, causati dall’inaffidabilità dell’energia solare ed eolica, la Germania sembra stia ricalibrando drasticamente la sua politica energetica. In un notevole cambiamento di politica, il nuovo governo conservatore guidato dal Cancelliere Friedrich Merz ha ribaltato la sua opposizione di lunga data all’energia nucleare.

La mossa riflette una crescente consapevolezza a Berlino del fatto che un eccessivo affidamento su una produzione di energia solare ed eolica inaffidabile rappresenti seri rischi per la stabilità economica e la sicurezza energetica. Il cambiamento segnala anche un più ampio ritorno a una politica energetica basata sul buon senso in Europa, con l’energia nucleare sempre più considerata fondamentale in Francia per raggiungere una produzione di energia affidabile e a basse emissioni di carbonio.

Il Financial Times riporta che i dirigent tedeschi hanno informato Parigi che non si opporranno più agli sforzi francesi volti a far riconoscere l’energia nucleare come equivalente alle energie rinnovabili nella legislazione dell’UE. Questo segna un significativo cambiamento di politica, considerando che l’ex cancelliere tedesco Olaf Scholz si era fermamente opposto all’idea di trattare l’energia nucleare allo stesso livello del solare e dell’eolico nel quadro dell’UE per raggiungere lo zero netto entro il 2050.

“I tedeschi ci stanno dicendo: saremo molto pragmatici sulla questione dell’energia nucleare”, ha dichiarato al Financial Times un diplomatico francese, rimasto anonimo, che ha partecipato ai colloqui con i tedeschi. La persona ha affermato che questo significa che “tutti i pregiudizi contro l’energia nucleare, che ancora permangono qua e là nella legislazione UE, saranno rimossi”.

Guntram Wolff, ricercatore senior del think tank Bruegel, ha dichiarato: “È un gradito riavvicinamento che renderà più semplice affrontare il tema dell’energia nell’UE”, aggiungendo: “Politicamente, Merz sta anche pensando all’ombrello nucleare”.

Il demenzialmente ideologico ed estremistico passaggio dell’Europa a un’energia a zero emissioni nette, inaffidabile, è stato a dir poco un disastro e un imbarazzo per i liberali di estrema sinistra che dominano dai loro castelli a Bruxelles. Merz ha riconosciuto l’urgente necessità di invertire la rotta verso le politiche di decrescita a zero emissioni nette. Comprende anche l’urgenza strategica di rivitalizzare la cooperazione franco-tedesca, un prerequisito per sbloccare il processo decisionale a livello UE, bloccato sotto l’ex Cancelliere Scholz. “Quando Francia e Germania si accordano, è molto più facile per l’Europa progredire”, ha affermato Lars-Hendrik Röller, professore presso la business school ESMT di Berlino e consigliere economico capo dell’ex Cancelliere Angela Merkel, aggiungendo: “Sebbene rimangano diverse sfide, credo che questo problema verrà risolto”. La scorsa settimana, il Financial Times ha ricevuto una lettera inviata alla Commissione Europea dai ministri di 12 Stati membri europei, in cui si spiegava che era “imperativo” che Bruxelles riconoscesse la “natura complementare delle fonti energetiche nucleari e rinnovabili”. Il nuovo cambio di rotta franco-tedesco in materia di energia è fondamentale per l’Europa, considerando che i prezzi del gas naturale sono aumentati vertiginosamente dopo la guerra tra Ucraina e Russia, rendendo il settore manifatturiero non competitivo sui mercati globali a causa dell’aumento dei prezzi dei prodotti finiti (come le automobili) dovuto agli input. Anche l’andamento dell’energia solare ed eolica ha creato instabilità nella rete elettrica, rappresentando una minaccia per la sicurezza nazionale.

È incoraggiante vedere che la Germania abbia finalmente riconosciuto ciò che era chiaro da tempo: un percorso stabile e affidabile verso l’azzeramento delle emissioni nette passa attraverso l’energia nucleare. I lettori di ZeroHedge sono stati ben al corrente di questo tema da dicembre 2020. Maggiori dettagli qui…

