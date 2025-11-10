Germania, devastazione economica senza fine

In breve:

Il sentiment economico continua a calare: molte aziende stanno pianificando tagli ai posti di lavoro e minori investimenti.

Gli elevati prezzi dell’energia, la burocrazia e la pressione fiscale stanno mettendo a dura prova la posizione geografica.

I dubbi sulla volontà del governo federale di attuare riforme stanno ulteriormente smorzando le aspettative.

Senza riforme strutturali decisive, il 2026 rischia di diventare un punto di svolta per la base industriale tedesca.

La Germania sta scivolando sempre più nella stagnazione economica. Nuovi dati dell’Istituto Economico Tedesco (IW) mostrano quanto sia grave la situazione: un’azienda su tre prevede di tagliare posti di lavoro il prossimo anno. Solo il 18% delle aziende in Germania sta valutando l’assunzione di nuovi dipendenti.

Le prospettive sono particolarmente fosche nel settore industriale: secondo un sondaggio IW, il 41% delle aziende prevede di tagliare posti di lavoro, mentre solo una su sette intende crearne di nuovi. Nel complesso, tre quarti delle aziende intervistate prevedono di non produrre più di quanto producono oggi nel 2026.

Anche la riluttanza agli investimenti si sta intensificando: solo il 23% prevede di aumentare i propri investimenti, mentre il 33% intende ridurli. Secondo l’IW (Istituto Economico Tedesco), un periodo così prolungato di aspettative negative è senza precedenti. Sono evidenti significative differenze regionali, con un maggiore ottimismo nella Germania settentrionale e in Baviera, mentre nel nord-est quasi la metà delle aziende prevede un calo della produzione.

“Tagli di posti di lavoro invece di una ripresa economica: le aziende stanno soffrendo a causa dell’enorme stress geopolitico”, afferma l’esperto economico dell’IW Michael Grömling. Aggiunge che gli elevati costi energetici e sociali, così come la burocrazia, stanno aggravando la situazione. “Senza riforme governative, diventa sempre più improbabile che i programmi speciali multimiliardari del governo federale ottengano l’effetto sperato e necessario”, riassume Grömling la situazione economica in Germania.

I dubbi sulla volontà del governo federale di attuare riforme stanno smorzando gli animi.

Non è solo l’Istituto Tedesco per l’Economia a dipingere un quadro desolante della situazione economica del Paese. Anche i dati economici riflettono il pessimo umore delle imprese. Il barometro del clima imprenditoriale dell’Istituto Tedesco per la Ricerca Economica (DIW Berlino) è sceso significativamente a ottobre, attestandosi a 91,1 punti, ben lontano dalla soglia neutrale di 100 punti.

L’indebolimento del settore delle esportazioni, gravato dalla politica commerciale degli Stati Uniti, dalla concorrenza della Cina e dalla debole economia globale, nonché i dubbi sulle riforme annunciate dal governo federale stanno pesando sull’umore.

Nonostante alcuni segnali positivi, come la stabilità dei registri degli ordini e l’aumento dell’indice dei responsabili degli acquisti, la produzione industriale è recentemente diminuita, la fiducia dei consumatori resta debole e il mercato del lavoro non invia praticamente alcun segnale positivo.

“Le misure di politica fiscale adottate dovrebbero gradualmente entrare in vigore e stimolare l’economia nazionale, ma al momento ci sono pochi segnali in tal senso”, afferma Geraldine Dany-Knedlik, responsabile delle previsioni economiche presso il DIW (Istituto tedesco per la ricerca economica). L’esperto economico del DIW Guido Baldi aggiunge: “La strada verso la ripresa rimane accidentata, anche perché l’economia globale non riesce a fornire uno slancio di crescita all’industria tedesca orientata all’export”.

Le cause strutturali sono note da anni

Da anni le aziende lottano contro i prezzi elevati dell’energia, un pesante fardello burocratico che rallenta i processi decisionali e produttivi, l’aumento dei contributi previdenziali e un carico fiscale che rende gli investimenti poco attraenti.

A gennaio, il gruppo bancario KfW ha pubblicato una valutazione delle tendenze degli investimenti in Germania. “La Germania rischia di perdere terreno nei confronti internazionali degli investimenti privati ​​e pubblici”, è stata la cupa conclusione dei banchieri. Più di recente, gli investimenti delle imprese lo scorso anno, al netto dell’inflazione, sono stati inferiori del 6,5% rispetto al livello del 2019.

La valutazione KfW, basata su sondaggi aziendali condotti a gennaio, conclude che i costi energetici e del lavoro si sono classificati tra i principali ostacoli agli investimenti in tutte le indagini. Secondo una tabella pubblicata nella valutazione, il 43% delle aziende intervistate da “KfW Research” a maggio dello scorso anno ha indicato che “i prezzi di energia, materiali e salari” rappresentavano per loro ostacoli agli investimenti.

Solo lo “sviluppo economico complessivo della Germania” si è classificato più in alto, rappresentando un ostacolo agli investimenti per il 45% delle aziende intervistate. Nello stesso mese, un’indagine della Bundesbank ha rilevato che il 48% delle aziende ha citato gli “elevati costi energetici” come un ostacolo agli investimenti. Il 53% delle aziende intervistate considera un “contesto macroeconomico” sfavorevole un ostacolo significativo agli investimenti. Il 30% ha citato “l’elevato onere fiscale e tributario” come ostacolo agli investimenti.

In un sondaggio condotto lo scorso anno dall’istituto ifo intitolato “La Germania come sede di investimenti dal punto di vista aziendale “, l’80% delle aziende ha dichiarato che i costi energetici rappresentano un ostacolo agli investimenti. Solo “densità normativa/burocrazia” si è classificato più in alto nell’elenco dei fattori negativi citati dalle aziende, con il 90%.

Nell’indagine “EIB Investment Survey 2023 – Germania”, l’89% delle aziende intervistate dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha indicato i costi energetici come un ostacolo agli investimenti. Il 92%, all’epoca, solo la carenza di manodopera qualificata era considerata un ostacolo maggiore agli investimenti da parte delle aziende.

La Germania è tra le nazioni industrializzate con le peggiori performance.

Con un 17° posto nell’attuale indice nazionale della Fondazione per le Imprese Familiari, la Germania si posiziona ancora una volta tra le ultime posizioni tra le 21 nazioni industrializzate più importanti. Pur continuando a ottenere buoni risultati nell’indicatore “finanziamento”, la Germania si colloca tra le posizioni più deboli nel confronto in termini di imposte, costo del lavoro, produttività e, soprattutto, regolamentazione.

L’elevata complessità fiscale, il costo della manodopera, la produttività inferiore alla media e le attività commerciali fortemente regolamentate mettono a dura prova le aziende. Il quadro è contrastante per quanto riguarda infrastrutture ed energia: sebbene le infrastrutture digitali siano migliorate, i prezzi dell’energia rimangono molto elevati rispetto agli standard internazionali.

I ricercatori del Centro per la ricerca economica europea (ZEW), autori dello studio, raccomandano pertanto riforme globali con una “riduzione davvero notevole dell’onere fiscale effettivo” e un miglioramento significativo degli incentivi agli investimenti e all’innovazione.

“I messaggi che riceviamo dalle imprese familiari sono in linea con le disastrose valutazioni della localizzazione nel nostro indice nazionale”, ha affermato il professor Rainer Kirchdörfer della Fondazione per le Imprese Familiari in un comunicato stampa . “I responsabili politici hanno in parte compreso che questo problema non può essere affrontato con più debito e sussidi. Non possono più ignorare le chiare raccomandazioni dei ricercatori”.

La valutazione di Kirchdörfer risale al gennaio 2025, quindi prima delle elezioni federali e dell’insediamento del nuovo governo federale composto da CDU, CSU e SPD.

Più svalutazioni, meno progressi?

Sin dal suo insediamento, il governo tedesco, guidato dal Cancelliere Friedrich Merz, ha concentrato le sue misure di politica economica principalmente su incentivi agli investimenti, riduzione della burocrazia e rafforzamento dei settori industriali chiave. Il 21 luglio 2025, il governo ha adottato un cosiddetto “Programma di investimenti immediati”.

Sul sito web del governo tedesco si legge che l’obiettivo è quello di rafforzare “l’attrattiva e la competitività della Germania come sede aziendale”. “Stiamo preparando la Germania al futuro e, soprattutto, stiamo rafforzando la capacità innovativa e la competitività della nostra sede”, affermò all’epoca il Cancelliere.

Tra le altre cose, il governo annunciò all’epoca un’indennità di ammortamento decrescente fino al 30% per gli investimenti aziendali. Secondo il sito web del governo federale , queste e altre misure mirano a rafforzare “l’attrattiva e la competitività della Germania come sede aziendale”.

Nel corso della riunione di gabinetto sul programma di modernizzazione, il governo tedesco ha inoltre annunciato misure globali per semplificare le procedure amministrative e di approvazione, al fine di rendere “la pianificazione e la costruzione più rapide e semplici”. Al “vertice sull’acciaio” di ieri, il cancelliere Merz ha poi ribadito l’importanza strategica delle industrie chiave ad alta intensità energetica e ha dichiarato:

“Se riusciamo a dimostrare nell’industria siderurgica di saper gestire la trasformazione, allora potremo gestirla anche in altri settori. Se falliamo nell’industria siderurgica, falliremo in generale. Eravamo tutti d’accordo sul fatto che non potevamo permetterci di fallire.”

Sussidi invece di riforme strutturali

Il governo tedesco si affida a politiche di sussidi, come la tariffa elettrica industriale. All’inizio di novembre, la Ministra Federale dell’Economia Katherina Reiche ha annunciato, in una conferenza stampa durante l’evento “Friends of Industry”, che il prezzo dell’elettricità industriale sarebbe stato introdotto il 1° gennaio 2026. I pagamenti saranno effettuati retroattivamente con il bilancio 2027. Secondo la Ministra, i negoziati con la Commissione Europea su questo tema sono nella fase finale.

Il governo Merz sta quindi riprendendo un’idea del suo predecessore, che aveva anch’esso discusso di sovvenzioni per l’elettricità industriale. Tuttavia, una relazione speciale della Commissione Monopoli del 2023 aveva già criticato questa misura. La Commissione metteva in guardia contro una “concorrenza permanente in materia di sovvenzioni”, ad esempio attraverso un “sistema di sovvenzioni per l’elettricità industriale”. Gli obiettivi politici devono essere raggiunti “attraverso la concorrenza tra le parti interessate e senza un intervento diretto dello Stato”, affermava la Commissione Monopoli nella sua relazione dell’epoca.

Di più su questo Ufficio federale per la protezione della Costituzione: “I servizi segreti avversari prendono di mira la nostra economia”

Tre giorni fa, la Commissione per i Monopoli ha pubblicato il suo ultimo rapporto speciale. Pur senza menzionare l’elettricità industriale, il comunicato stampa della commissione esorta chiaramente il governo federale a compiere “maggiori sforzi nella ristrutturazione dei sistemi energetici”. Tomaso Duso, presidente della Commissione per i Monopoli, chiarisce ulteriormente:

“Solo affrontando le cause profonde degli elevati prezzi dell’energia possiamo ottenere risultati duraturi. Alleviare semplicemente i sintomi non è sufficiente.”

Regolamentazioni dettagliate e lunghi processi di coordinamento

Il mercato energetico è un sintomo che rappresenta l’insieme delle azioni dei responsabili politici nel settore economico degli ultimi anni: mentre gli USA stanno attivamente attirando investimenti futuri con l’ “Inflation Reduction Act” e paesi come Canada , Svezia o Paesi Bassi stanno promuovendo e concedendo agevolazioni fiscali specifiche ai lavoratori qualificati, la Germania si sta perdendo in regolamentazioni dettagliate e lunghi processi di coordinamento.

Lo stallo politico nelle riforme ha diverse cause: le priorità all’interno della coalizione divergono, il governo teme conflitti sociali, mentre il bilancio ristretto e una politica fiscale cauta ostacolano riforme strutturali di vasta portata. Per le imprese, il problema centrale rimane quindi irrisolto: la mancanza di una pianificazione affidabile e certa.

Se il governo tedesco continua a rinviare i suoi piani di riforma, il 2026 potrebbe non solo essere un anno di perdite di posti di lavoro, ma anche un punto di svolta per il futuro della Germania come polo industriale. I dati inviano un chiaro segnale d’allarme. La finestra di opportunità per una correzione di rotta è limitata. Ora è necessario un programma chiaro: meno burocrazia, una politica energetica affidabile, agevolazioni fiscali e normative e processi di approvazione e investimento più rapidi. La domanda non è se la Germania debba agire. La domanda è quando e se ci sia ancora abbastanza tempo per farlo.

