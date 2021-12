Garavaglia, lei è capace – almeno – di litigare con Speranza?

#lariachetira in diretta da Cervinia: la stagione turistica vede CANCELLAZIONI.

Turismo straniero ZERO e 8MLN di italiani hanno cancellato.

Pesa l’incertezza delle CHIUSURE, con decisioni “last minute”.. vedasi “cabina di regia”il 23/12.

Complimenti @massimogara — Valeria S. (@valy_s) December 20, 2021

Personalmente, non credo che Garavaglia sia un venduto – non serve comprare dei gonzi lumbard: lo fanno gratis. Crede veramente che Draghi si al potere per rilanciare l’economia. E non per attuarne la distruzione secondo il piano. L a gonzaggine dei lumbard consiste nel non capire, non credere, alla malafede dell’altro. Ha propagandato il green pass, il gonzo Garavaglia,come la soluzione….Ovviamente, come i più, è un disinformato: non ha letto la “Lettera dal Canada”” né il Piano Davos, “2030: non avrai nulla e sarai felice”. Come i più, d’accordo: ma per un ministro, essere così disinformato, a tal punto, da non capire i giochi i corso, è una colpa. Così si è fatto incastrare ad assumersi la responsabilità di un settore – il turismo di massa – di cui il Piano ha decretato la distruzione completa, perché i popoli, ormai superflui ai miliardari, inquinano le piste da sci e la barriera corallina, e vanno eliminati. Così s’è lasciato mettere alla testa di un ministero pensato apposta per affossare i lumbards come lui, e con loro l’intera Lega. Considerazione che vale in parte anche per Giorgetti – che è fatto accollare la responsabilità dello “Sviluppo Economico” (già lp’espressione fa ridere se non sei un gonzo) quando il compito assegnato a Draghi è esattamente il contrario: lo smantellamento e la cessione dell’economia Italia, mostratasi troppo animalmente vitale, trascinare gli italiani nel sottosviluppo e nella dipendenza economica dal potere (percettori di reddito universale di base) con la cerssioen dei gioielli agli stranieri. Ma Giorgetti, grazie a certe sue frequentazioni “globali”, sarà personalmente salvato dalla fossa in cui ha fatto finire la Lega. Garavaglia no.

Ha almeno il carattere per incazzarsi? Per litigare pubblicamente con lo Speranza di un partito di meno del 2%, e attaccarlo personalmente come distruttore? Sembra di no. Buonanotte, senzapalle Lumbard.