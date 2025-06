Francia: gli immigrati non gli pagano le pensioni. Anzi:

Ha detto che il dibattito pubblico si concentra spesso sul fabbisogno di manodopera a breve termine in settori come l’ospitalità, l’edilizia e la ristorazione, ma ha avvertito che si tratta di una prospettiva ristretta. “La visione a

breve termine ci impedisce di pensare al modo migliore per rendere queste professioni più attraenti per chi cerca lavoro”, ha affermato. Pouvreau-Monti ha anche criticato il sistema, che importa principalmente lavoratori poco qualificati anziché migranti altamente qualificati che potrebbero guidare l’innovazione. Ha avvertito che il freno economico creato da questo modello costringe il governo ad aumentare le tasse sulle imprese, aggravando la tensione economica.

“In altre parole, incoraggiare l’immigrazione per evitare carenze in alcuni settori in tensione equivale a sacrificare la crescita dei nostri settori strategici a beneficio di pochi interessi aziendali”, ha affermato.

Secondo il rapporto, uno dei principali motori del modello di immigrazione francese è il ricongiungimento familiare, o migrazione a catena, che dà priorità ai legami familiari rispetto alle competenze professionali. Come ha affermato Pouvreau-Monti, “trovare lavoro è più difficile per un immigrato quando l’integrazione professionale non è alla base della decisione di emigrare in Francia”.

È preoccupante che questa inattività economica sembri estendersi alla generazione successiva.

