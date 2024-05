Edgar Morin: “Il progresso della conoscenza ha ha indotto una regressione del pensiero”

Edgar Morin, anni 106, filosofo, ebreo antisionista…

Midnight nel secolo (1)



Quando Victor Serge pubblicò il romanzo con questo titolo nel 1939, l’anno del patto tedesco-sovietico e lo smembramento della Polonia, era davvero mezzanotte e una notte irrevocabile stava per inabissarci e prolungarsi per cinque anni: la secopnda guerra mondiale.

Non è mezzanotte nel nostro secolo? Due guerre sono in corso. La guerra in Ucraina ha già mobilitato aiuti economici e militari da una parte del mondo, con la radicalizzazione e il rischio di allargare il conflitto. La Russia non è riuscita ad annettere l’Ucraina, ma mantiene la sua presenza nelle regioni russofone precedentemente separatiste. Il blocco lo ha parzialmente indebolito, ma ha anche stimolato il suo sviluppo scientifico e tecnico, soprattutto in campo militare. Questa guerra ha già avuto notevoli conseguenze: l’autonomia variamente avanzata del Sud rispetto all’Occidente e l’inasprimento di un blocco Russia-Cina.

Un nuovo fronte di guerra si è acceso in Medio Oriente in seguito al massacro commesso da Hamas il 7 ottobre 2023, seguito dal bombardamento sterminatore di Gaza da parte di Israele. Questi massacri, accompagnati da persecuzioni in Cisgiordania e dichiarazioni di annessionista, hanno risvegliato la questione palestinese dormiente. Hanno mostrato sia l’urgenza, la necessità che l’impossibilità di una decolonizzazione di ciò che resta della Palestina araba e della creazione di uno Stato palestinese.

Poiché nessuna pressione è, o sarà, esercitata su Israele per arrivare a una soluzione a due stati, si può prevedere solo un aggravamento, anche un’espansione di questo terribile conflitto. È una tragica lezione di storia: i discendenti di un popolo perseguitato per secoli dal cristiano, allora razzista, Occidente, possono diventare sia persecutori che il bastione avanzato dell’Occidente nel mondo arabo.

Il pensiero è diventato cieco

Queste guerre peggiorano la congiunzione di crisi che colpiscono le nazioni, alimentate dall’antagonismo virulente tra tre imperi: gli Stati Uniti, la Russia e la Cina. Le crisi si alimentano l’una dell’altra in una sorta di policrisi – ecologica, economica, politica, sociale, civile – e sta aumentando.

Il degrado ecologico colpisce le società umane attraverso l’inquinamento urbano e rurale, con quest’ultima esacerbata dall’agricoltura industriale. L’egemonia del profitto incontrollato (una delle principali cause della crisi ecologica) aumenta le disuguaglianze all’interno di ogni nazione e in tutto il pianeta. Le qualità della nostra civiltà si sono deteriorate e le sue carenze sono aumentate, in particolare nella diffusione dell’egoismo e nella scomparsa delle solidità tradizionali.

La democrazia è in crisi in ogni continente: viene sempre più sostituita da regimi autoritari, che, avendo i mezzi di controllo informatizzato sulle popolazioni e sugli individui, tendono a formare società di sottomissione che potrebbero essere chiamate neototalitarie. La globalizzazione non ha creato solidarietà e le Nazioni Unite sono sempre più disunite.

Questa situazione paradossale si inserisce in un paradosso globale inerente all’umanità. Prodigioso progresso tecnologico e scientifico in tutti i settori è la causa delle peggiori regressioni del nostro secolo. Permise l’organizzazione scientifica del campo di sterminio di Auschwitz; rese possibile la progettazione e la produzione delle armi più distruttive, compresa la prima bomba atomica; rende le guerre sempre più mortali; spinte dalla sete di profitto, ha creato la crisi ecologica planetaria.

Sebbene difficile da concepire, dobbiamo renderci conto che il progresso della conoscenza, attraverso la moltiplicazione e la mutua separazione delle discipline, ha causato una regressione del pensiero, che di fatto è diventato cieco.

Legati a un predominio di calcolo in un mondo sempre più tecnocratico, il progresso della conoscenza non è in grado di concepire la complessità della realtà, specialmente delle realtà umane. Questo porta a un ritorno dei dogmatismi e dei fanatismo, così come a una crisi di moralità con lo scatenamento di odi e idolatri.

La mancanza di speranza

Ci stiamo dirigendo verso probabili catastrofi. Si tratta di catastrofismo? Questa parola esorcizza il male e dà una serenità illusoria. La policrisi che stiamo vivendo in tutto il pianeta è una crisi antropologica: è la crisi dell’umanità che non riesce a diventare Umanità.

C’è stato un tempo – non molto tempo fa – in cui si poteva immaginare un cambio di rotta. Sembra ora che sia troppo tardi. Certamente, l’improbabile e soprattutto l’imprevisto può accadere. Non sappiamo se la situazione globale sia solo disperante [disspérante] o veramente disperata [desidesessérée]. Ciò significa che dobbiamo, con o senza speranza, con o senza disperazione, passare alla Resistenza. La parola evoca irresistibilmente la resistenza degli anni dell’occupazione tedesca (1940-1945), i cui inizi molto modesti sono stati resi difficili dall’assenza di una speranza prevedibile dopo la sconfitta del 1940.

L’assenza di una speranza prevedibile è simile ai nostri tempi, ma le condizioni sono diverse. Al momento non siamo sotto un’occupazione militare nemica: siamo dominati da formidabili poteri politici ed economici e minacciati dall’instaurazione di una società di sottomissione. Siamo condannati a subire la lotta tra due giganti imperialisti e la possibile eruzione bellicosa del terzo. Siamo trascinati in una corsa verso il disastro.

Fellowship, vita e amore

La prima e fondamentale resistenza è quella dello spirito. Richiede di resistere all’intimidazione di ogni menzogna affermata come verità, contagio di ogni intossicazione collettiva. Richiede di non cedere mai al delirio della responsabilità collettiva di un popolo o di un’etnia. Richiede di resistere all’odio e al disprezzo. Prescrive la preoccupazione di comprendere la complessità dei problemi e dei fenomeni piuttosto che cedere a una visione parziale o unilaterale. Richiede ricerca, verifica delle informazioni e accettazione delle incertezze.

La resistenza comporterebbe anche la salvaguardia o la creazione di oasi di comunità (agroecologiche) con relativa autonomia e reti di solidarietà sociale ed economica. Suppotrebbe anche il coordinamento delle associazioni dedicate alla solidarietà e al rifiuto dell’odio. La resistenza preparerebbe le generazioni più giovani a pensare e agire per le forze dell’unione di comunione, vita e amore che possiamo concepire sotto il nome di Eros, e contro le forze di dislocazione, disintegrazione, conflitto e morte che possiamo concepire sotto i nomi di Polemos e Thanatos.

È l’unione, all’interno dei nostri esseri, dei poteri dell’Eros e di quelli dello spirito risvegliato e responsabile che nutrirà la nostra resistenza alle sottomissione, agli ignomini e alle bugie. I tunnel non sono infiniti, il probabile non è certo, e l’imprevisto è sempre possibile.

MB:

Qui si vede che anche Morin soffre della regressione del pensiero che acutamente denuncia: la “soluzione” che propone, “eros” invece di “thanatos” è un gioco di parole.. Ma non si può pretendere di più da un centenario che, ebreo, non conosce Cristo.

Parole potenti del filosofo 102enne Edgar Morin, una delle figure intellettuali francesi più venerate, nonché un ebreo resistente alla Seconda Guerra Mondiale che combatté come tenente nella Francia combattente di De Gaulle.

1) il romanzo di Victor Serge

Sono uomini e donne deportati in Siberia i protagonisti del romanzo, e le storie di questi trotzkisti – che si incontrano in uno sperduto villaggio ai confini del mondo, si legano di amicizia, si confrontano, si amano – ci raccontano gli anni strazianti in cui tanti, come Serge, furono imprigionati a causa della loro aperta opposizione al regime staliniano. Sono uno spaccato, a forti tinte autobiografiche, del mondo di brutalità dove Stalin ha già rinnegato gli ideali di una rivoluzione che si è appena messa in moto e l’onesto credo in un mondo migliore dei bolscevichi della prima ora è totalmente tradito dal cinismo e dalla crudeltà degli uomini che tengono le redini del potere. Pubblicato per la prima volta nel 1940, “Se è mezzanotte nel secolo” precede di anni le opere di Koestler e Solgenitsyn e offre un ritratto della Russia staliniana come di una macchina atta ad annientare uomini, corpi e anime. In un paese dove gli avversari del regime muoiono nell’anonimato svanendo come se non fossero mai nati, Serge, uno dei primi a far sentire la propria voce, svela con fermezza e coraggio l’uso della tortura fisica e psicologica, restituendo loro un nome e un volto e salvandoli dall’oblio del silenzio.