È caduto anche il mito dell’invisibilità degli aerei americani

La stampa internazionale ha trascurato un dettaglio che potrebbe portare al fallimento delle compagnie di difesa occidentali. L’Ucraina ha ricevuto missili aria-superficie British Storm Shadow con una portata fino a 400 km, che ha iniziato a lanciare dagli aerei Su-24. Il 15 maggio la difesa aerea russa ha intercettato per la prima volta, nell’ambito dell’operazione speciale condotta in Ucraina, un missile da crociera a lungo raggio Storm Shadow. Successivamente, in una conferenza del ministero della Difesa russo, Sergei Shoigu ha affermato che le truppe russe avevano abbattuto 29 missili Storm Shadow nell’ultimo mese.

Il missile Storm Shadow utilizza vernici che assorbono il radar e ha, secondo il design del computer, una sezione trasversale quadrata, forme e angoli retti, che favoriscono maggiormente l’invisibilità radar. Come il missile da crociera americano Raytheon “AGM-129 ACM”, o il “Joint Strike Missile” di Raytheon-Kongsberg e il “Taurus KEPD 350” della tedesca MBDA. O il missile da crociera nucleare a lungo raggio “AGM-181 Long Range Stand Off Weapon” della Lockheed Martin-Raytheon, sviluppato per i bombardieri strategici statunitensi.

Lo Storm Shadow è quindi identico nel design ai missili da crociera occidentali, che sono considerati invisibili. Questo design è molto simile agli aerei americani Lockheed F-35, Lockheed F-22 e Northrop Grumman B-2, anch’essi considerati stealth. Ma oggi abbiamo una certezza: lo Storm Shadow non è affatto invisibile ai radar delle batterie missilistiche russe, che operano nelle gamme metriche e decimetriche. Anche gli altri missili da crociera non sono quindi invisibili ai sistemi russi, né lo sono gli aerei F-22, F-35 e B-2. La domanda qui è: chi altro acquisterà queste bestie occidentali a prezzi esorbitanti che sono facili prede per i sistemi missilistici russi?

Vladimir Putin incontra i corrispondenti di guerra russi

incontro si è svolto in una sala conferenze del Cremlino. Tra i partecipanti c’erano alcuni dei giornalisti più noti, tra cui Alexander Sladkov e Yevgeny Poddubny, che vediamo quotidianamente sulla televisione di stato coprire le prime linee del Donbass. Ma c’erano anche giornalisti del canale commerciale NTV, del canale militare Zvezda e della carta stampata, tra cui Komsomolskaya Pravda. C’erano anche giornalisti non tradizionali come quello che si è identificato semplicemente come un “blogger”.

Ciò che avevano in comune era la capacità di porre domande difficili sulla condotta della guerra, sulle carenze nell’approvvigionamento di materiale e sulle ingiustizie risarcitorie che irritano i sottufficiali, sui rapporti tra compagnie militari private sul fronte di guerra. (il gruppo Wagner) e l’esercito regolare, e molto altro ancora. Tutte le domande hanno ricevuto risposte serie o la promessa che Putin avrebbe sollevato i problemi con il ministero per cercare soluzioni. Se non è stato possibile rispondere per motivi di sicurezza dello Stato, come la domanda su quando la Russia passerà all’offensiva, allora il presidente non ha usato mezzi termini; ha spiegato che la questione potrebbe essere discussa a quattro occhi, non in diretta televisiva.

Di seguito offro il mio resoconto informale dei botta e risposta più importanti che ho sentito. Questo non è un documento stenografico ma l’essenza di quello che ho preso al volo.

Domanda: All’inizio della guerra, abbiamo visto che il comando militare russo era composto da generali da salotto, persone che arrivavano ai loro posti leccandosi il culo. Sono stati commessi molti errori. Ora, nel corso della guerra, vediamo esempi di grande eroismo e coraggio. Cosa puoi fare per assicurarti che queste persone raggiungano la vetta?

La risposta di Vladimir Putin: Sì, in tempo di pace il nostro comando dell’esercito era pieno di generali di sala. Ma è qualcosa che vedi in tutti gli eserciti del mondo in tempo di pace. Sì, sono d’accordo con te sul fatto che gli eroi a cui sono state assegnate medaglie per il loro coraggio ed efficacia sul campo di battaglia dovrebbero essere “potenziati” attraverso promozioni ed entrando nelle accademie per fornire loro la conoscenza della scienza militare al fine di assumere posizioni ai massimi livelli. Vedo spazio per persone così patriottiche e coraggiose anche nei servizi di sicurezza. Un problema è che il personale militare eroico si sacrifica e molto spesso è tra coloro che muoiono sul campo di battaglia. Ma per coloro che lo fanno, dobbiamo identificarli e accelerare la loro promozione.

Domanda: Abbiamo visto come non solo l’Ucraina ma anche le forze della NATO hanno attraversato ognuna delle nostre linee rosse, una dopo l’altra. Continuano a provocarci. Quando risponderemo?

Risposta di Vladimir Putin: abbiamo risposto aprendo l’operazione militare speciale. È stata la nostra risposta a 8 anni di guerra che l’Occidente ha avviato contro il popolo del Donbass. Per quanto riguarda le linee rosse superate nell’ultimo anno, abbiamo risposto bene. Non posso dettagliare tutto questo in pubblico, ma notare la nostra distruzione degli impianti di produzione di energia o la nostra distruzione dell’edificio del quartier generale dell’intelligence militare ucraina nel centro di Kiev.

Domanda: vediamo che l’Ucraina è piena degli ultimi sistemi d’arma occidentali. Cosa faremo al riguardo? Perché il nostro esercito non è completamente equipaggiato con armi moderne?

Risposta di Vladimir Putin: Durante l’operazione militare speciale, è diventato chiaro che molte forme di armamento non sono disponibili in numero sufficiente. Questi includono munizioni ad alta precisione, droni, comunicazioni sul campo. Dobbiamo aumentare la nostra produzione per soddisfare la domanda. Complessivamente, nell’ultimo anno, la produzione di tutte le attrezzature militari è aumentata di un fattore 2,7. E nelle armi più richieste, abbiamo moltiplicato la produzione per 10. Ricordiamo che la nostra decisione di modernizzare il nostro complesso militare-industriale è stata presa otto anni fa e molto è stato realizzato. Si noti inoltre che oltre al MIC, nell’ultimo anno migliaia di produttori privati ​​operanti nel settore civile si sono presentati come fornitori di sottosistemi e prodotti finiti per l’esercito.

Domanda: Gli Stati Uniti hanno appena annunciato che forniranno proiettili di artiglieria all’uranio impoverito alle forze armate ucraine. Quale sarà la nostra risposta?

Risposta di Vladimir Putin: Gli Stati Uniti si offrono di fornire proiettili all’uranio impoverito perché non hanno più normali proiettili di artiglieria e hanno una capacità produttiva attuale di soli 30.000 proiettili al mese, mentre l’esercito ucraino utilizza 5000 o più proiettili al giorno. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno una scorta di proiettili all’uranio impoverito e ora si offrono di svuotare i propri depositi. La nostra risposta? Disponiamo anche di una scorta molto ampia di proiettili all’uranio impoverito e potremmo essere costretti a usarli ora sul campo di battaglia.

Domanda: Ci sarà un’altra mobilitazione?

Risposta di Vladimir Putin: tutto dipende da ciò che vogliamo ottenere nella guerra. Attualmente non si tratta di mobilitazione. Dopotutto, c’è stato un aumento dei sentimenti patriottici e un gran numero di uomini si è presentato per arruolarsi. Ora ci sono 150.000 soldati a contratto appena firmati disponibili per il fronte, più altri 6.000 volontari fuori contratto. Il nostro compito ora è garantire che tutti i soldati che combattono nella zona di guerra SMO abbiano stipulato contratti che garantiscano loro la stessa retribuzione e gli stessi benefici.

Domanda: Tra i militari sotto contratto, troviamo che alcuni ricevono molto più denaro di altri. Cosa si può fare per livellare questo?

Risposta di Vladimir Putin: le indennità federali per i soldati a contratto sono esattamente le stesse ovunque siano impegnate. Le differenze di denaro versate loro sono il risultato di pagamenti volontari effettuati da ciascuna regione della Federazione Russa ai propri soldati. Siamo una nazione di diritto, a differenza dell’Ucraina, e non c’è nulla che il governo federale possa fare per costringere le regioni ad aggiornarsi. Tuttavia, parleremo con i governatori in modo che siano informati di ciò che gli altri stanno facendo e possano aumentare volontariamente i loro stanziamenti a un livello generalizzato. Si tratterà di condividere le migliori pratiche.

Domanda: Perché abbiamo prorogato l’accordo sui cereali con l’Ucraina? I soldati in trincea non capiscono questa collaborazione. Sembra che non ne traiamo alcun beneficio.

Risposta di Vladimir Putin: In effetti, l’Occidente non ha onorato gli impegni presi nell’accordo sul grano. Le nostre esportazioni di grano sono ancora ostacolate dall’esclusione della nostra banca commerciale agricola specializzata da SWIFT e dalle sanzioni su barche e assicurazioni per trasportare il nostro grano verso i mercati di esportazione. Tuttavia, abbiamo portato avanti l’accordo sui cereali a beneficio dei paesi amici dell’Africa e dell’America Latina che dipendono da queste forniture di grano dall’Ucraina. Il mese prossimo incontreremo i leader africani qui a Mosca e l’accordo sul grano sarà uno dei temi della nostra discussione.

Domanda: Ci sono stati attriti tra le compagnie militari private impegnate nei combattimenti nel Donbass (il gruppo Wagner) e le forze armate regolari russe. Cosa si può fare?

Risposta di Vladimir Putin: Quello che stiamo facendo ora è garantire che tutti coloro che combattono per la difesa della Russia nell’area dell’operazione militare speciale abbiano esattamente gli stessi diritti e doveri definiti nel contratto con l’esercito regolare.

Domanda: Molti di quelli nelle compagnie militari private erano detenuti rilasciati dal carcere dopo aver accettato di combattere nella zona di guerra. Al termine del loro mandato, vengono liberati e graziati. Ma poi sentiamo che alcune di queste persone tornano alle loro vecchie abitudini e iniziano a commettere crimini.

Risposta di Vladimir Putin: tutti quei condannati che scontano la loro pena sul campo di battaglia sono davvero graziati. Ma chi poi commette un reato sarà ritenuto responsabile e sarà punito come chiunque altro. Si noti però che mentre in generale il tasso di recidiva dei criminali usciti dal carcere è del 40%, la recidiva di chi ha prestato servizio al fronte è dieci volte inferiore.

